В ходе экскурсии Вы не только познакомитесь с основными достопримечательностями центра Петербурга – Невским проспектом, Михайловским замком, Стрелкой Васильевского острова, Адмиралтейством, Исаакиевской и Сенатской площадями, памятником Петру I «Медным всадником», зданиями Сената и Синода, – но и вспомните о некоторых тайнах петербургской истории.
Юсуповский дворец на Мойке – один из тех редких аристократических особняков, где сохранились не только парадные залы, но и жилые покои, созданные по заказам пяти поколений князей Юсуповых. Тепло и обаяние прежних владельцев, их безупречный вкус, и конечно, неограниченные финансовые возможности – все это Вы почувствуете и увидите, проходя по залам дворца. В нем органично смотрятся и античная роскошь парадной лестницы, и арабские мотивы, и венецианское стекло. Близость к театральной жизни Санкт-Петербурга привела к созданию во дворце уникального домашнего театра, на сцене которого выступали как сами Юсуповы, так и члены императорского дома Романовых. В ходе экскурсии Вы узнаете об истории рода Юсуповых, а также убийстве Г. Распутина, которое произошло именно там 30 декабря 1916 года.
Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:
Михайловский замок, Исаакиевская площадь (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).
Какие достопримечательности Вы увидите:
Невский проспект
Исаакиевская площадь
Сенатская площадь
Памятник Петру I «Медный всадник»
Эрмитаж
Марсово поле
Летний сад
Юсуповский дворец
Юсуповский дворец
•Юсуповский дворец
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги экскурсовода
Транспортное обслуживание
Входной билет с экскурсией в Юсуповский дворец
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
Завершение: Юсуповский дворец, ул. Декабристов, д. 21А
Когда и сколько длится
Когда: по средам в 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
по средам в 14:30
ГК — ваш гид в Санкт-Петербурге
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