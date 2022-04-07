В ходе экскурсии Вы не только познакомитесь с основными достопримечательностями центра Петербурга – Невским проспектом, Михайловским замком, Стрелкой Васильевского острова, Адмиралтейством, Исаакиевской и Сенатской площадями, памятником Петру I «Медным всадником», зданиями Сената и Синода, – но и вспомните о некоторых тайнах петербургской истории.

Юсуповский дворец на Мойке – один из тех редких аристократических особняков, где сохранились не только парадные залы, но и жилые покои, созданные по заказам пяти поколений князей Юсуповых. Тепло и обаяние прежних владельцев, их безупречный вкус, и конечно, неограниченные финансовые возможности – все это Вы почувствуете и увидите, проходя по залам дворца. В нем органично смотрятся и античная роскошь парадной лестницы, и арабские мотивы, и венецианское стекло. Близость к театральной жизни Санкт-Петербурга привела к созданию во дворце уникального домашнего театра, на сцене которого выступали как сами Юсуповы, так и члены императорского дома Романовых. В ходе экскурсии Вы узнаете об истории рода Юсуповых, а также убийстве Г. Распутина, которое произошло именно там 30 декабря 1916 года.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

Михайловский замок, Исаакиевская площадь (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

Невский проспект

Исаакиевская площадь

Сенатская площадь

Памятник Петру I «Медный всадник»

Эрмитаж

Марсово поле

Летний сад

Юсуповский дворец

Юсуповский дворец

•Юсуповский дворец