Программа на один день для тех, кто желает познакомиться с знаменитым святым местом — Валаамским монастырем. Он располагается на территории живописного архипелага в Ладожском озере, где красота природы гармонично соединяется с красотой архитектуры монастырского ансамбля. Вы быстро и с комфортом доберетесь до обители и обратно: в тур включен полный трансфер от Санкт-Петербурга и обратно.

ВАЖНО!

Стоимость билета по субботам: 7390 рублей

Ранний выезд:

Даты: 11.08, 12.08, 13.08, 14.08, 16.08, 18.08, 20.08, 21.08, 25.08, 27.08, 28.08

Время отправления: 06:00 - пл. Восстания, 06.30 - м. Озерки

Время прибытия: 20.30 - м. Озерки, 21:00 - пл. Восстания

Поздний выезд:

Даты: 07.08.

Время отправления: 09:30 - пл. Восстания, 10.00 - м. Озерки.

Время прибытия: 23.15 - м. Озерки, 23:45 - пл. Восстания:

15.08, 19.08 - два выезда.

1 - по программе, 2 - ранний.

17.06.2022, 23.06.2022: отправление в 09:30, Метеор в 13:15.

24.06.2022: отправление в 09.00.

Правила бронирования:

В течение 2 дней после подтверждения экскурсии организатор направит вам ссылку на доплату.