Однодневная экскурсия «Легендарный Валаам»

Валаамский монастырь на автобусе: групповая экскурсия из Санкт-Петербурга

4.5
123 отзыва
Описание
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Ответы на вопросы
Валаам — удивительный архипелаг островов в Ладожском озере. Сюда приезжают, чтобы насладиться спокойствием и посетить Валаамский монастырь. Предлагаем вам отправится в однодневное путешествие из Петербурга на Валаам. Насладитесь красотой архитектуры монастыря — ощутите спокойствие и безмятежность.
Однодневная экскурсия «Легендарный Валаам»
Однодневная экскурсия «Легендарный Валаам»
Однодневная экскурсия «Легендарный Валаам»
Однодневная экскурсия «Легендарный Валаам»
Однодневная экскурсия «Легендарный Валаам»
Ближайшие даты:
9
мая
10
мая
11
мая
12
мая
13
мая
14
мая
15
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Остров Валаам
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Гора Фавор
  • Святые врата
  • Знаменская часовня
  • Никольский скит
  • Храм Николая Чудотворца
  • Яблоневый сад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа на один день для тех, кто желает познакомиться с знаменитым святым местом — Валаамским монастырем. Он располагается на территории живописного архипелага в Ладожском озере, где красота природы гармонично соединяется с красотой архитектуры монастырского ансамбля. Вы быстро и с комфортом доберетесь до обители и обратно: в тур включен полный трансфер от Санкт-Петербурга и обратно.
ВАЖНО!

Стоимость билета по субботам: 7390 рублей

Ранний выезд:

Даты: 11.08, 12.08, 13.08, 14.08, 16.08, 18.08, 20.08, 21.08, 25.08, 27.08, 28.08
Время отправления: 06:00 - пл. Восстания, 06.30 - м. Озерки
Время прибытия: 20.30 - м. Озерки, 21:00 - пл. Восстания

Поздний выезд:

  • Даты: 07.08.
  • Время отправления: 09:30 - пл. Восстания, 10.00 - м. Озерки.

Время прибытия: 23.15 - м. Озерки, 23:45 - пл. Восстания:

  • 15.08, 19.08 - два выезда.
  • 1 - по программе, 2 - ранний.
  • 17.06.2022, 23.06.2022: отправление в 09:30, Метеор в 13:15.
  • 24.06.2022: отправление в 09.00.

Правила бронирования:

В течение 2 дней после подтверждения экскурсии организатор направит вам ссылку на доплату.

Экскурсия актуальна с мая по ноябрь

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Трансфер на «Метеоре» по маршруту Приозерск — о. Валаам — Приозерск
  • Сопровождение официального гида острова Валаам во время экскурсии по острову
  • Обед в монастырской трапезной
  • Свободное время для осмотра крепости «Корела» в Приозерск
  • Полная экскурсия по о. Валаам с посещением Спасо-Преображенского собора, Никольского скита, Храма Николая Чудотворца
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10
Завершение: м. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия актуальна с мая по ноябрь
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
  • ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
  • Ранний выезд:
  • Даты: 05.06, 11.06, 12.06, 13.06, 14.06, 15.06, 16.06, 17.06, 18.06, 19.06, 24.06, 25.06, 26.06, 27.06
  • Время отправления: 06:00 - пл. Восстания, 06:30 - м. Озерки
  • Время прибытия: 20:30 - м. Озерки, 21:00 - пл. Восстания
  • Поздний выезд:
  • Время отправления: 09:30 - пл. Восстания, 10:00 - м. Озерки
  • Время прибытия: 23:15 - м. Озерки, 23:45 - пл. Восстания
  • 17.06.2022, 23.06.2022: отправление в 09:30, Метеор в 13:15
  • 24.06.2022: отправление в 09.00
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 123 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
75
4
31
3
14
2
1
1
2
А
15 окт 2022
Гид значительно опоздал. И молчал по дороге(и туда, и обратно), занимался административными делами. Неразбериха с автобусами.
Ну, как обычно, всё бегом, нет момента на спокойную прогулку. Впечатление от организации - неважное.
R
19 сен 2022
Т
19 сен 2022
И
18 сен 2022
Отличная экскурсия! 12 сентября погода была- лучше некуда! Впечатления неизгладимые! Рекомендую! Если будет возможность, обязательно поеду ещё раз. Организовано прекрасно, только положительные эмоции от поездки! Всем огромное спасибо!
К
16 сен 2022
А
14 сен 2022
Z
12 сен 2022
Всё очень понравилось! Шикарная природа, святое место. Хотелось бы побольше свободного времени!
Н
11 сен 2022
М
9 сен 2022
Все было замечательно! Начиная с посадки в автобус и пребывания на острове. И гиды,и погода,и атмосфера святого Валаама. Все впечатлило и оставило в душе прекрасный след. Хочется вернуться ещё раз. Спасибо огромное за доставленную радость.
E
9 сен 2022
Очень хорошая организация тура, интересная экскурсия. Отдельное спасибо Виктории (сопровождение в автобусе), котора точно и грамотно давала информацию. Единственный минус - мало свободного времени. Спасибо за хорошую работу Scantour.
А
5 сен 2022
h
2 сен 2022
R
1 сен 2022
А
28 авг 2022
Очень понравилось. Место божественное. Хочется ещё приехать
V
28 авг 2022
Ещё 108 отзывов

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