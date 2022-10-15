Валаамский монастырь на автобусе: групповая экскурсия из Санкт-Петербурга
Валаам — удивительный архипелаг островов в Ладожском озере. Сюда приезжают, чтобы насладиться спокойствием и посетить Валаамский монастырь. Предлагаем вам отправится в однодневное путешествие из Петербурга на Валаам. Насладитесь красотой архитектуры монастыря — ощутите спокойствие и безмятежность.
Ближайшие даты:
9
мая
мая
10
мая
мая
11
мая
мая
12
мая
мая
13
мая
мая
14
мая
мая
15
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Остров Валаам
- Спасо-Преображенский монастырь
- Гора Фавор
- Святые врата
- Знаменская часовня
- Никольский скит
- Храм Николая Чудотворца
- Яблоневый сад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа на один день для тех, кто желает познакомиться с знаменитым святым местом — Валаамским монастырем. Он располагается на территории живописного архипелага в Ладожском озере, где красота природы гармонично соединяется с красотой архитектуры монастырского ансамбля. Вы быстро и с комфортом доберетесь до обители и обратно: в тур включен полный трансфер от Санкт-Петербурга и обратно.
ВАЖНО!
Стоимость билета по субботам: 7390 рублей
Ранний выезд:
Даты: 11.08, 12.08, 13.08, 14.08, 16.08, 18.08, 20.08, 21.08, 25.08, 27.08, 28.08
Время отправления: 06:00 - пл. Восстания, 06.30 - м. Озерки
Время прибытия: 20.30 - м. Озерки, 21:00 - пл. Восстания
Поздний выезд:
- Даты: 07.08.
- Время отправления: 09:30 - пл. Восстания, 10.00 - м. Озерки.
Время прибытия: 23.15 - м. Озерки, 23:45 - пл. Восстания:
- 15.08, 19.08 - два выезда.
- 1 - по программе, 2 - ранний.
- 17.06.2022, 23.06.2022: отправление в 09:30, Метеор в 13:15.
- 24.06.2022: отправление в 09.00.
Правила бронирования:
В течение 2 дней после подтверждения экскурсии организатор направит вам ссылку на доплату.
Экскурсия актуальна с мая по ноябрь
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Трансфер на «Метеоре» по маршруту Приозерск — о. Валаам — Приозерск
- Сопровождение официального гида острова Валаам во время экскурсии по острову
- Обед в монастырской трапезной
- Свободное время для осмотра крепости «Корела» в Приозерск
- Полная экскурсия по о. Валаам с посещением Спасо-Преображенского собора, Никольского скита, Храма Николая Чудотворца
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10Завершение: м. пл. Восстания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Экскурсия актуальна с мая по ноябрьЭкскурсия длится около 14 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
- ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
- Ранний выезд:
- Даты: 05.06, 11.06, 12.06, 13.06, 14.06, 15.06, 16.06, 17.06, 18.06, 19.06, 24.06, 25.06, 26.06, 27.06
- Время отправления: 06:00 - пл. Восстания, 06:30 - м. Озерки
- Время прибытия: 20:30 - м. Озерки, 21:00 - пл. Восстания
- Поздний выезд:
- Время отправления: 09:30 - пл. Восстания, 10:00 - м. Озерки
- Время прибытия: 23:15 - м. Озерки, 23:45 - пл. Восстания
- 17.06.2022, 23.06.2022: отправление в 09:30, Метеор в 13:15
- 24.06.2022: отправление в 09.00
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 123 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Акериб Надежда
15 окт 2022
Гид значительно опоздал. И молчал по дороге(и туда, и обратно), занимался административными делами. Неразбериха с автобусами.
Ну, как обычно, всё бегом, нет момента на спокойную прогулку. Впечатление от организации - неважное.
Ну, как обычно, всё бегом, нет момента на спокойную прогулку. Впечатление от организации - неважное.
R
Rubleff.sereja2017
19 сен 2022
Т
Татьяна Соснова
19 сен 2022
И
Ирина Колдашова
18 сен 2022
Отличная экскурсия! 12 сентября погода была- лучше некуда! Впечатления неизгладимые! Рекомендую! Если будет возможность, обязательно поеду ещё раз. Организовано прекрасно, только положительные эмоции от поездки! Всем огромное спасибо!
К
Каролина Миллер
16 сен 2022
А
Архипова Надежда
14 сен 2022
Z
Zin1982
12 сен 2022
Всё очень понравилось! Шикарная природа, святое место. Хотелось бы побольше свободного времени!
Н
Наталия Василенко
11 сен 2022
М
Марина Комнатова
9 сен 2022
Все было замечательно! Начиная с посадки в автобус и пребывания на острове. И гиды,и погода,и атмосфера святого Валаама. Все впечатлило и оставило в душе прекрасный след. Хочется вернуться ещё раз. Спасибо огромное за доставленную радость.
E
Elena Prokofieva
9 сен 2022
Очень хорошая организация тура, интересная экскурсия. Отдельное спасибо Виктории (сопровождение в автобусе), котора точно и грамотно давала информацию. Единственный минус - мало свободного времени. Спасибо за хорошую работу Scantour.
А
Алексей Слабоспецкий
5 сен 2022
h
hi+79817
2 сен 2022
R
Rozochka
1 сен 2022
А
Анна Кузнецова
28 авг 2022
Очень понравилось. Место божественное. Хочется ещё приехать
V
Valir5
28 авг 2022
Ещё 108 отзывов
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Групповые
На автобусе
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Религиозные
В Валаам на метеоре
В Карелию на выходные
Остров Валаам
Популярные места
Выездные
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Групповая
Роман
Групповая экскурсия на Валаам из Петербурга
Добраться до карельского острова на «Метеоре», посетить святыни и полюбоваться природой Ладоги
у метро "Площадь Восстания" или "Озерки"
9 мая
10 мая
11 мая
12 мая
8 040₽ за человека
Индивидуальная
Лилия
Кронштадт - морские ворота Петербурга
Город морской славы", "русские Дарданеллы", "наукоград
Станция метро Черная Речка
Сегодня
Завтра
6 апр
7 апр
5 000₽ за всё до 10 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании