Дыхание истории 📖 на каждом шагу в удивительном Санкт-Петербурге

Северная Венеция, детище Петра, культурная столица ⭐️ России – все это Санкт-Петербург. Город 🏙️, в котором почти каждое здание – архитектурное наследие. Город парков 🌳, музеев, дворцов, драматических театров и, конечно же, мостов.

Приглашаем на обзорную автобусную экскурсию ⛳ по историческим достопримечательностям. Изюминкой нашей программы станет посещение Петропавловской крепости.

Что мы увидим?

Невский проспект – главную магистраль города, которая тянется на 4, 8 километров, его пульс, архитектурную сокровищницу столицы с сохранившейся исторической застройкой 18 века. Вы увидите самые известные здания – дом Зингера, дом Мертенса, Елисеевский магазин, а также большой Гостиный двор и многие другие.

Проедем на Исаакиевскую площадь – ее считают одной из самых величественных в Питере, во многом благодаря центральному сооружению – Исаакиевскому собору. Проект О. Монферрана является крупнейшим в мире купольным зданием, внутри которого могут поместиться 14 тысяч человек. Украшен мозаиками, скульптурами, росписями. Вы также увидите памятник императору Николаю I, легендарный Мариинский дворец, проедете по Синему мосту.

Не пройдем мимо и Сенатскую площадь, старейшую в городе, с «Медным всадником».

Во время обзорной наш гид расскажет невероятные истории о знаменитых деятелях, которые жили и трудились в Питере – царских особах и приближенных к ним лицам, а также литераторах, архитекторах, музыкантах.

Петропавловская крепость считается родоначальницей истории города. Именно ее закладка стала датой основания Санкт-Петербурга. Являясь старейшим архитектурным памятником города, крепость хранит множество историй. Обязательно полюбуемся Петропавловским собором, ее самым красивым зданием. С 1731 года церковь ⛪ является усыпальницей дома Романовых, склепом для русских царей. Для взрослых и детей несомненный интерес составит обзор бастионов, куртин, равелин и других крепостных сооружений.