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Петропавловская крепость, Императорская усыпальница и Трубецкой бастион

4.2
433 отзыва
Эклектика
Эклектика – Гид из Санкт-Петербурга
На комфортабельном автобусе 🚌 вы проедете с обзорной экскурсией по местам-символам Петербурга.

Вы увидите Невский проспект, Исаакиевский собор, храм Спаса-на-Крови и другие достопримечательности 🏛️.

Профессиональный гид расскажет уникальные подробности о городе и его знаменитых жителях.

После обзорной экскурсии 🧭 вы попадете в место, откуда началась история 📖 Петербурга – Петропавловскую крепость.
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 650 ₽ за человека

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Петропавловская крепость, Императорская усыпальница и Трубецкой бастион
Петропавловская крепость, Императорская усыпальница и Трубецкой бастион

Что вы увидите

  • Невский проспект
  • Исаакиевская площадь
  • Сенатская площадь
  • Спас на Крови
  • Медный всадник
  • Исаакиевский собор
  • Католический костёл Св. Екатерины
  • Православный Казанский собор
  • Лютеранская кирха Св. Петра
  • Петропавловская крепость
Дыхание истории 📖 на каждом шагу в удивительном Санкт-Петербурге
Северная Венеция, детище Петра, культурная столица ⭐️ России – все это Санкт-Петербург. Город 🏙️, в котором почти каждое здание – архитектурное наследие. Город парков 🌳, музеев, дворцов, драматических театров и, конечно же, мостов.
Приглашаем на обзорную автобусную экскурсию ⛳ по историческим достопримечательностям. Изюминкой нашей программы станет посещение Петропавловской крепости.
Что мы увидим?
Невский проспект – главную магистраль города, которая тянется на 4, 8 километров, его пульс, архитектурную сокровищницу столицы с сохранившейся исторической застройкой 18 века. Вы увидите самые известные здания – дом Зингера, дом Мертенса, Елисеевский магазин, а также большой Гостиный двор и многие другие.
Проедем на Исаакиевскую площадь – ее считают одной из самых величественных в Питере, во многом благодаря центральному сооружению – Исаакиевскому собору. Проект О. Монферрана является крупнейшим в мире купольным зданием, внутри которого могут поместиться 14 тысяч человек. Украшен мозаиками, скульптурами, росписями. Вы также увидите памятник императору Николаю I, легендарный Мариинский дворец, проедете по Синему мосту.
Не пройдем мимо и Сенатскую площадь, старейшую в городе, с «Медным всадником».
Во время обзорной наш гид расскажет невероятные истории о знаменитых деятелях, которые жили и трудились в Питере – царских особах и приближенных к ним лицам, а также литераторах, архитекторах, музыкантах.
Петропавловская крепость считается родоначальницей истории города. Именно ее закладка стала датой основания Санкт-Петербурга. Являясь старейшим архитектурным памятником города, крепость хранит множество историй. Обязательно полюбуемся Петропавловским собором, ее самым красивым зданием. С 1731 года церковь ⛪ является усыпальницей дома Романовых, склепом для русских царей. Для взрослых и детей несомненный интерес составит обзор бастионов, куртин, равелин и других крепостных сооружений.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Посещение Петропавловского собора и императорской усыпальницы
Что не входит
  • Личные расходы
  • Трансфер из отеля/в отель
Начало
🚩 Невский просп., 35
Место завершения
🏁 Петропавловская крепость
Петропавловская крепость, Императорская усыпальница и Трубецкой бастион
Петропавловская крепость, Императорская усыпальница и Трубецкой бастион
Петропавловская крепость, Императорская усыпальница и Трубецкой бастион
Петропавловская крепость, Императорская усыпальница и Трубецкой бастион

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эклектика
Эклектика
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433 отзыва оставили туристы

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