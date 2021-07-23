Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Главное в Петербурге и о нем

Путешествие по Северной столице наполнят рассказы — об истории города со дня основания, о наших реках и каналах, об архитектурных шедеврах Растрелли, Монферрана и Трезини, о прошлом каждого знакового места. Вы услышите истории о жизни императоров, писателей и других людей, повлиявших на судьбу и облик города. А по дороге увидите:

Казанский собор с величественной колоннадой

Дом Зингера, где ныне находится главный книжный магазин города

Храм Спаса на Крови, построенный на месте покушения на Александра II

Аничков дворец и одноименный мост со знаменитыми конями Клодта

Марсово поле и Летний сад с изящной решеткой

Михайловский замок, окутанный тайнами, и крошечного Чижика-пыжика

«Медного всадника», памятник Петру I и его домик

Египетских сфинксов, которые прежде сторожили Нил

Смольный собор — шедевр барокко

Памятник Екатерине Великой, Александринский театр и многое другое.

Посещение Петропавловской крепости

Во второй части экскурсии вы откроете место, откуда начинался город Петра I: рассмотрите фортификационные укрепления Петропавловской крепости, долгие годы служившие политической тюрьмой, и оцените открыточные виды Невы, Эрмитажа и Стрелки Васильевского острова. Мы осмотрим снаружи Петропавловский собор и комплекс монетного двора, увидим Гауптвахту, Ботный и Инженерный дома, тюрьму Трубецкого бастиона и другие постройки крепости.

Организационные детали

Обратите внимание: в условиях постепенного ввода ограничений не все объекты программы могут быть доступны для посещения. Уточняйте подробности, мы всегда рады проконсультировать вас, чтобы ожидания и реальность совпадали.

Как проходит экскурсия

Экскурсия проходит на 45-местном автобусе

Экскурсию для вас проведет один из наших профессиональных гидов

Мы сделаем три остановки: у Смольного и Исаакиевского соборов, у Египетских сфинксов и на Дворцовой площади (остановки могут быть изменены из-за дорожной ситуации)

Дополнительных расходов нет

Дополнительные опции

Также в Петропавловской крепости можно посетить (по желанию, оплачивается отдельно):