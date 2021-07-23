Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает
Главное в Петербурге и о нем
Путешествие по Северной столице наполнят рассказы — об истории города со дня основания, о наших реках и каналах, об архитектурных шедеврах Растрелли, Монферрана и Трезини, о прошлом каждого знакового места. Вы услышите истории о жизни императоров, писателей и других людей, повлиявших на судьбу и облик города. А по дороге увидите:
- Казанский собор с величественной колоннадой
- Дом Зингера, где ныне находится главный книжный магазин города
- Храм Спаса на Крови, построенный на месте покушения на Александра II
- Аничков дворец и одноименный мост со знаменитыми конями Клодта
- Марсово поле и Летний сад с изящной решеткой
- Михайловский замок, окутанный тайнами, и крошечного Чижика-пыжика
- «Медного всадника», памятник Петру I и его домик
- Египетских сфинксов, которые прежде сторожили Нил
- Смольный собор — шедевр барокко
- Памятник Екатерине Великой, Александринский театр и многое другое.
Посещение Петропавловской крепости
Во второй части экскурсии вы откроете место, откуда начинался город Петра I: рассмотрите фортификационные укрепления Петропавловской крепости, долгие годы служившие политической тюрьмой, и оцените открыточные виды Невы, Эрмитажа и Стрелки Васильевского острова. Мы осмотрим снаружи Петропавловский собор и комплекс монетного двора, увидим Гауптвахту, Ботный и Инженерный дома, тюрьму Трубецкого бастиона и другие постройки крепости.
Организационные детали
Обратите внимание: в условиях постепенного ввода ограничений не все объекты программы могут быть доступны для посещения. Уточняйте подробности, мы всегда рады проконсультировать вас, чтобы ожидания и реальность совпадали.
Как проходит экскурсия
- Экскурсия проходит на 45-местном автобусе
- Экскурсию для вас проведет один из наших профессиональных гидов
- Мы сделаем три остановки: у Смольного и Исаакиевского соборов, у Египетских сфинксов и на Дворцовой площади (остановки могут быть изменены из-за дорожной ситуации)
- Дополнительных расходов нет
Дополнительные опции
Также в Петропавловской крепости можно посетить (по желанию, оплачивается отдельно):
- Петропавловский собор и Великокняжескую усыпальницу — взрослый 550 руб. /чел., учащиеся РФ 300 руб. /чел., пенсионеры 250 руб. /чел.
- Тюрьму Трубецкого бастиона — взрослый 250 руб. /чел., учащиеся РФ 150 руб. /чел., пенсионеры РФ 150 руб. /чел.
- Музей космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко — взрослый 200 руб. /чел., учащиеся РФ 150 руб. /чел., пенсионеры РФ 150 руб. /чел.
- Экспозицию «История Санкт-Петербурга — Петрограда. 1703-1918.» — взрослый 200 руб. /чел., учащиеся РФ 120 руб. /чел., пенсионеры РФ 120 руб. /чел.
- Экспозицию «Музей науки и техники» — взрослый 200 руб. /чел., учащиеся РФ 120 руб. /чел., пенсионеры РФ 120 руб. /чел.
- Экспозицию «История Петропавловской крепости» — взрослый 100 руб. /чел., учащиеся РФ 100 руб. /чел., пенсионеры РФ 100 руб. /чел.