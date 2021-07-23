Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Большая автобусная экскурсия по Петербургу

Проехать по центральным улицам и побывать в месте рождения города — обзорный маршрут

4.4
42 отзыва
5-часовая экскурсия в группе до 45 человек познакомит вас с главными памятниками Петербурга.

Вы проедете на автобусе по Невскому проспекту, увидите из его окон Исаакиевский и Смольный соборы, Дворцовую площадь и крейсер «Аврора», а после посетите Петропавловскую крепость.
Большая автобусная экскурсия по Петербургу
Большая автобусная экскурсия по Петербургу
Большая автобусная экскурсия по Петербургу
Большая автобусная экскурсия по Петербургу
Большая автобусная экскурсия по Петербургу
Большая автобусная экскурсия по Петербургу
Большая автобусная экскурсия по Петербургу
Большая автобусная экскурсия по Петербургу
Большая автобусная экскурсия по Петербургу
Большая автобусная экскурсия по Петербургу
Большая автобусная экскурсия по Петербургу
Большая автобусная экскурсия по Петербургу
Большая автобусная экскурсия по Петербургу

Что вас ожидает

Главное в Петербурге и о нем

Путешествие по Северной столице наполнят рассказы — об истории города со дня основания, о наших реках и каналах, об архитектурных шедеврах Растрелли, Монферрана и Трезини, о прошлом каждого знакового места. Вы услышите истории о жизни императоров, писателей и других людей, повлиявших на судьбу и облик города. А по дороге увидите:

  • Казанский собор с величественной колоннадой
  • Дом Зингера, где ныне находится главный книжный магазин города
  • Храм Спаса на Крови, построенный на месте покушения на Александра II
  • Аничков дворец и одноименный мост со знаменитыми конями Клодта
  • Марсово поле и Летний сад с изящной решеткой
  • Михайловский замок, окутанный тайнами, и крошечного Чижика-пыжика
  • «Медного всадника», памятник Петру I и его домик
  • Египетских сфинксов, которые прежде сторожили Нил
  • Смольный собор — шедевр барокко
  • Памятник Екатерине Великой, Александринский театр и многое другое.

Посещение Петропавловской крепости

Во второй части экскурсии вы откроете место, откуда начинался город Петра I: рассмотрите фортификационные укрепления Петропавловской крепости, долгие годы служившие политической тюрьмой, и оцените открыточные виды Невы, Эрмитажа и Стрелки Васильевского острова. Мы осмотрим снаружи Петропавловский собор и комплекс монетного двора, увидим Гауптвахту, Ботный и Инженерный дома, тюрьму Трубецкого бастиона и другие постройки крепости.

Организационные детали

Обратите внимание: в условиях постепенного ввода ограничений не все объекты программы могут быть доступны для посещения. Уточняйте подробности, мы всегда рады проконсультировать вас, чтобы ожидания и реальность совпадали.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на 45-местном автобусе
  • Экскурсию для вас проведет один из наших профессиональных гидов
  • Мы сделаем три остановки: у Смольного и Исаакиевского соборов, у Египетских сфинксов и на Дворцовой площади (остановки могут быть изменены из-за дорожной ситуации)
  • Дополнительных расходов нет

Дополнительные опции

Также в Петропавловской крепости можно посетить (по желанию, оплачивается отдельно):

  • Петропавловский собор и Великокняжескую усыпальницу — взрослый 550 руб. /чел., учащиеся РФ 300 руб. /чел., пенсионеры 250 руб. /чел.
  • Тюрьму Трубецкого бастиона — взрослый 250 руб. /чел., учащиеся РФ 150 руб. /чел., пенсионеры РФ 150 руб. /чел.
  • Музей космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко — взрослый 200 руб. /чел., учащиеся РФ 150 руб. /чел., пенсионеры РФ 150 руб. /чел.
  • Экспозицию «История Санкт-Петербурга — Петрограда. 1703-1918.» — взрослый 200 руб. /чел., учащиеся РФ 120 руб. /чел., пенсионеры РФ 120 руб. /чел.
  • Экспозицию «Музей науки и техники» — взрослый 200 руб. /чел., учащиеся РФ 120 руб. /чел., пенсионеры РФ 120 руб. /чел.
  • Экспозицию «История Петропавловской крепости» — взрослый 100 руб. /чел., учащиеся РФ 100 руб. /чел., пенсионеры РФ 100 руб. /чел.
🚩 Начало и место завершения: в районе метро Невский проспект/Гостиный двор
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Филипп
Филипп
Добрый день! Наша профессиональная команда гидов уже 3 года проводит насыщенные автобусные туры по Санкт-Петербургу, пригородам и Северо-Западу России. С удовольствием познакомим вас с историческими, архитектурными и природными достопримечательностями окрестностей Северной столицы.
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42 настоящих отзыва от туристов

Н
23 июля 2021
Экскурсия отличная, нам с мужем все очень понравилось. Гида Игоря приятно слушать, ненавязчиво и интересно подаёт информацию. Единственный минус - автобус пришёл с грязными стёклами, заляпаны руками предыдущих туристов, вероятно детскими - что-то сладкое и вязкое. Пришлось вытирать влажными салфетками самим. Обратите на это внимание! К самой экскурсии претензий нет.
Т
22 июля 2021
Посмотрела все, что хотела. петропавловская крепость очень понравилась. На колокольню смольного собора не попали. В целом, хорошая экскурсия, спасибо гиду!
А
14 июля 2021
Экскурсия понравилась. Рекомендую. Гид - отличный, подача материала не занудная, очень увлекательно рассказывает. Несмотря на пробки, все пункты, заявленные в программе посетили, организация экскурсии на высоте.
Е
12 июля 2021
Прекрасная экскурсия. Гид Ольга очень интересно и много рассказала л жизни города. на стрелке не остановились, там было перекрыто. Зато побывали и у Исакиевского собора и у Смольново, и у Спаса на крови. В Петропавловской крепости рассказала, почему остров, на котором она построена называется заячим, да и много чего еще. Я очень доволен, обязательно вернусь в Петербург снова, спасибо трипстеру!
О
4 июля 2021
Отличная экскурсия с прекрасной Ириной! До последнего держала внимание экскурсионной группы своим интересным повествованием о Питере! Отдельное спасибо водителю Юрию! Благодаря им действительно получилась ШИКАРНАЯ большая автобусно-пешая экскурсия по этому прекрасному городу! Браво!
И
29 июня 2021
Переживали, что пяти часовая экскурсия будет утомительна для детей. На самом деле все прошло "на одном дыхании". Время пролетело не заметно. Экскурсовод Ирина - самый замечательный рассказчик. Все очень понравилось. Рекомендуем!
Е
21 июня 2021
Все прошло четко. Смс, гид, автобус, вовремя, без пробок и задержек. действительно большая хорошая экскурсия, года два наза брал обзорку на улице, там было 2 часа из которых полчаса прошли в сувенирном. Тут все ок, остановки только по делу для фоток.
Е
15 июня 2021
посетили эту экскурсию 12 июня. Ожидания оправдались. Все знаковые достопримечательности на комфортабельном автобусе. Время для ознакомления и фотографирования дается достаточно, что позволяет не сильно утомиться за время экскурсии, сидя в автобусе. Заканчивается экскурсия посещением Петропавловской крепости. Гид Анна понравилась, провела экскурсию бодро, было отлично все слышно.
Д
14 мая 2021
Не первый раз приезжаю в Петербург и даже не первый раз на обзорной экскурсии. Очень понравилось. Комфортный автобус, гида отлично слышно, все успел сфотографировать - времени давали прилично, не бегом. Действительно не сравнить с экскурсией на 2 часа - там перерыв только на туалет, да бегом 5 минут на фото. Гид Игорь - очень знающий, интересно рассказывал. Подробно посмотрели Петропавловскую крепость, стоит ехать, всем рекомендую.
И
9 мая 2021
Все очень понравилось
Д
6 мая 2021
Обычная экскурсия. Рассказ свёлся к сухому изложению общеизвестных исторических фактов. Гиду не хватило живости в изложении информации. Не было в экскурсии изюминки, которая могла бы зацепить и выделить ее из многих других. В целом, экскурсия даёт представление о городе и его знаковых местах.
Филипп
Ответ гида:
Здравствуйте.
Сожалеем, что экскурсия не принесла тех положительных эмоций, на которые мы рассчитывали.
Мы обязательно попросим гида добавить больше интересных фактов в рассказ.
Оксана
28 авг 2020
Были на многих экскурсиях и есть с чем сравнить. Данная экскурсия была монотонна и не очень интересна возможно из за того что гид сам не очень заинтересован в теме экскурсии и из за этого подача была очень скучна.
Оксана
19 авг 2020
Очень познавательная экскурсия с прекрасным гидом Тамарой! С умом разработанный маршрут путешествия, сопровождаемый увлекательным рассказом!
Т
12 авг 2020
Отличная экскурсия. Детям очень понравилось. Гид Ландыш очень хорошо рассказывает. Хорошая программа.
Е
12 авг 2020
Экскурсия понравилась, НО Петропавловскую крепость не посещали и заранее нас об этом не предупредили.
Филипп
Ответ гида:
Здравствуйте! благодарим за отзыв. В описании к программе на сайте Трипстер указано, что в нынешнем сезоне посетить Петропавловскую крепость можно самостоятельно после окончания экскурсионной программы (на сегодняшний день водить по ППК экскурсии нельзя, только свободное посещение).
Ещё 27 отзывов

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