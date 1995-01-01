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Путешествие на восемь островов: экскурсия на Ладожские шхеры

3.7
9 отзывов
CharmTravel
CharmTravel – Гид из Санкт-Петербурга
Ладога – первое северное море 🌊 Петербурга.

На берегах этого озера раскинулась Культурная столица ⭐️ и еще множество прекрасных заповедных природных уголков.

Одни из них – Ладожские шхеры в Карельской области.

Национальный парк 🌳 из целых восьми островов, раскинутых на Ладожском озере.

Каждый из них неповторим, мы предлагаем и вам увидеть уникальные растения и природные ландшафты, подышать свежим карельским воздухом, уехать из шумного мегаполиса хотя бы на один день, и провести его среди сосен и елей.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🧘На выходные
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Летняя
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 60 человек

  • 2 800 ₽ за человека

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Путешествие на восемь островов: экскурсия на Ладожские шхеры
Путешествие на восемь островов: экскурсия на Ладожские шхеры

Что вы увидите

  • Ладожские шхеры
  • Уникальный музей живой истории "Стрелецкий Острог"
  • Церковь Андрея Первозванного на Вуоксе
  • Крепость Корела
Уже были в парке 🌳 Рускеала? Хотите на денёк покинуть мегаполис, увидеть что-то новенькое, отдохнуть на природе, развеяться, получить впечатления и сделать множество отличных фотографий, которым будут завидовать друзья? Тогда этот тур для вас!
Программа этого путешествия обладает двумя безусловными «плюсами».
Во-первых, мы отправимся не очень далеко – всего за 150 километров от Петербурга. А значит, проведем в пути всего около четырех часов.
Во-вторых, в течение дня мы осмотрим или посетим целых восемь интересных объектов.
И в-третьих, нас будут ждать два настоящих приключения!
Приключение №1 – водная экскурсия ⛳ к изумительным ладожским шхерам. Здесь молчат древние граниты, изрезанные временем и стихиями. Здесь поет ветер, рассказывая об удивительных мифах и легендах. Здесь шепчут сосны и плещут волны… Здесь – природа, которой, кажется, еще не касался человеческий взгляд, девственно-чистая и пленительно-прекрасная. На одном из крупных островов мы посетим заброшенную финскую ферму и поднимемся на скалу Руллалахденвуори – чтобы с высоты в 57 метров полюбоваться пейзажем и сделать великолепные фотографии 📸 №2 – интерактивное шоу в уникальном музее живой истории 📖 «Стрелецкий Острог». Добро пожаловать в 17 век! Колоритные стрельцы-аниматоры познакомят нас с историей и бытом стрелецкого войска, а потом можно будет сфотографироваться на память в костюмах и с оружием того времени и попробовать медовуху - сваренную здесь же, по старинному рецепту!

Кроме этого, при благоприятной дорожно-транспортной ситуации вы увидите:

  • церковь Коневской иконы Божьей матери, выстроенную в классических традициях северного деревянного зодчества.
  • храм Андрея Первозванного – настоящее чудо на воде. Эта небольшая церковка занесена в Книгу рекордов Гиннеса как единственная в мире выстроенная на крошечном островке и имеющая в качестве фундамента монолитную скалу. А еще – она просто прекрасна и сказочно выглядит на фотографиях.
  • музей живой истории "Пограничная застава"
Что входит
  • трансфер на автобусе с кондиционером
  • услуги гида-историка
  • обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
  • осмотр храма Коневской Иконы Божией Матери (при благоприятной дорожно-транспортной ситуации)
  • осмотр церкви Андрея Первозванного, занесенной в книгу рекордов Гиннеса (при благоприятной дорожно-транспортной ситуации)
  • посещение Музея живой истории «Стрелецкий острог»
  • фотосессия в костюмах с оружием 13-17 веков
  • водная прогулка к живописным ладожских шхерам (расширенная программа)
  • посещение заброшенной финской фермы и садов
  • подъем на скалу Руллалахденвуори высотой 57 метров
  • посещение музея живой истории "Пограничная застава" (при благоприятной дорожно-транспортной ситуации)
  • осмотр крепости Корела-Кексгольм
Что не входит
  • личные расходы
  • питание (по желанию, 400 р. )
  • тировая зона: стрельба из лука - 100 руб. / 5 выстрелов
  • тировая зона: стрельба из арбалета - 150 руб. / 5 выстрелов
  • музей "Пограничная застава": входной билет + фото 150 руб. экскурсия + фото 350 руб.
  • вход на территорию крепости Корела - 100 руб.
  • чеканка сувенирной монеты - 150 руб.
Начало и место завершения
🚩 Казанская пл. 2
Путешествие на восемь островов: экскурсия на Ладожские шхеры
Путешествие на восемь островов: экскурсия на Ладожские шхеры
Путешествие на восемь островов: экскурсия на Ладожские шхеры
Путешествие на восемь островов: экскурсия на Ладожские шхеры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 60 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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CharmTravel
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9 отзывов оставили туристы

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