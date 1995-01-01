Уже были в парке 🌳 Рускеала? Хотите на денёк покинуть мегаполис, увидеть что-то новенькое, отдохнуть на природе, развеяться, получить впечатления и сделать множество отличных фотографий, которым будут завидовать друзья? Тогда этот тур для вас!

Программа этого путешествия обладает двумя безусловными «плюсами».

Во-первых, мы отправимся не очень далеко – всего за 150 километров от Петербурга. А значит, проведем в пути всего около четырех часов.

Во-вторых, в течение дня мы осмотрим или посетим целых восемь интересных объектов.

И в-третьих, нас будут ждать два настоящих приключения!

Приключение №1 – водная экскурсия ⛳ к изумительным ладожским шхерам. Здесь молчат древние граниты, изрезанные временем и стихиями. Здесь поет ветер, рассказывая об удивительных мифах и легендах. Здесь шепчут сосны и плещут волны… Здесь – природа, которой, кажется, еще не касался человеческий взгляд, девственно-чистая и пленительно-прекрасная. На одном из крупных островов мы посетим заброшенную финскую ферму и поднимемся на скалу Руллалахденвуори – чтобы с высоты в 57 метров полюбоваться пейзажем и сделать великолепные фотографии 📸 №2 – интерактивное шоу в уникальном музее живой истории 📖 «Стрелецкий Острог». Добро пожаловать в 17 век! Колоритные стрельцы-аниматоры познакомят нас с историей и бытом стрелецкого войска, а потом можно будет сфотографироваться на память в костюмах и с оружием того времени и попробовать медовуху - сваренную здесь же, по старинному рецепту!

Кроме этого, при благоприятной дорожно-транспортной ситуации вы увидите: