Начнём день с аромата свежеиспечённого выборгского кренделя, прогулки по старому городу и знакомства с его башнями, улочками и площадями. А дальше каждый выберет продолжение по душе — самостоятельно отправится в романтичный парк Монрепо или заглянет на дегустацию пенного напитка в старинную усадьбу Киискиля, где возрождают традиции местного пивоварения.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

8:00 — отправление из Санкт-Петербурга

11:00–12:30 — мастер-класс по выпечке кренделя

Вы узнаете, почему без выборгского кренделя не обходились Петровские ассамблеи, выясните секрет его приготовления и сами испечёте лакомство.

12:30–14:30 — прогулка по старому Выборгу

Заглянем внутрь Круглой башни и пройдём мимо башни Ратуши. Полюбуемся выборгскими шхерами в бастионе Панцерлакс и загадаем желание под удары колокола Часовой башни. Увидим самый старый дом в России и выясним, чем отличается крепость от замка.

15:00–15:30 — обед

Далее — на выбор один из двух маршрутов.

16:00–19:00 — усадьба Киискиля

Окажемся в бывшей финской усадьбе среди вековых сосен. Здесь вас встретят ручные коровы породы хайленд, яки, кролики и другие обитатели. При желании можно спуститься в гранитный погреб, чтобы попробовать 4 сорта пива, сваренных на усадебной пивоварне по авторским рецептам, или домашний безалкогольный лимонад.

16:30–18:30 — парк Монрепо (прогулка без гида)

Вас ждут гранитные скалы, виды на Выборгский залив, храм Нептуна, Чайная беседка, капелла Людвигсбург и знаменитый остров Людвигштайн. При желании можно дойти до «Края света», пройти по экотропе вдоль побережья или посетить главный усадебный дом.

19:00 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

Поедем на комфортабельном туристическом автобусе

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы