Секреты старого Выборга: гастротрадиции, усадьба Киискиля и парк Монрепо
Старинные рецепты, пейзажный скальный парк и гранитный погреб финского особняка - из Петербурга
Начнём день с аромата свежеиспечённого выборгского кренделя, прогулки по старому городу и знакомства с его башнями, улочками и площадями.
А дальше каждый выберет продолжение по душе — самостоятельно отправится в романтичный парк Монрепо или заглянет на дегустацию пенного напитка в старинную усадьбу Киискиля, где возрождают традиции местного пивоварения.
Описание экскурсии
8:00 — отправление из Санкт-Петербурга
11:00–12:30 — мастер-класс по выпечке кренделя
Вы узнаете, почему без выборгского кренделя не обходились Петровские ассамблеи, выясните секрет его приготовления и сами испечёте лакомство.
12:30–14:30 — прогулка по старому Выборгу
Заглянем внутрь Круглой башни и пройдём мимо башни Ратуши. Полюбуемся выборгскими шхерами в бастионе Панцерлакс и загадаем желание под удары колокола Часовой башни. Увидим самый старый дом в России и выясним, чем отличается крепость от замка.
15:00–15:30 — обед
Далее — на выбор один из двух маршрутов.
16:00–19:00 — усадьба Киискиля
Окажемся в бывшей финской усадьбе среди вековых сосен. Здесь вас встретят ручные коровы породы хайленд, яки, кролики и другие обитатели. При желании можно спуститься в гранитный погреб, чтобы попробовать 4 сорта пива, сваренных на усадебной пивоварне по авторским рецептам, или домашний безалкогольный лимонад.
16:30–18:30 — парк Монрепо (прогулка без гида)
Вас ждут гранитные скалы, виды на Выборгский залив, храм Нептуна, Чайная беседка, капелла Людвигсбург и знаменитый остров Людвигштайн. При желании можно дойти до «Края света», пройти по экотропе вдоль побережья или посетить главный усадебный дом.
19:00 — возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
Поедем на комфортабельном туристическом автобусе
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Выборг: мастер-класс по выпечке кренделя, чаепитие и обзорная экскурсия — 750 ₽ за чел.
усадьба Киискиля: экскурсия и дегустация 4 сортов живого пива (для детей морс) — 1000 ₽ за взрослого, 600 ₽ за ребёнка 12-18 лет, бесплатно детям до 12 лет
парк Монрепо: входной билет — 500 ₽ за взрослого, 250 ₽ за подростков от 16 до 18 лет и пенсионеров, бесплатно детям до 16 лет
в четверг и субботу в 08:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Усадьба Киискиля
2690 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 18441 туриста
Наша команда создаёт интересные и разнообразные форматы поездок и экскурсий в регионе по доступным ценам. У нас одни из лучших гидов в Санкт-Петербурге. Мы ответственно относимся к отзывам участников наших читать дальшеуменьшить
путешествий и всегда реагируем на них, чтобы стать лучше. Нас объединяет страсть к новым впечатлениям и культуре. И мы будем рады организовать для вас путешествие, в котором вы получите яркие эмоции и знания.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Секреты старого Выборга: гастротрадиции, усадьба Киискиля и парк Монрепо»