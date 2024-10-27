Зимний дворец и Главный штаб, Адмиралтейство, Исаакиевский собор и находящийся рядом Синод — здесь, на небольшой по площади территории, находились и переплетались все ключевые ниточки управления огромной империи. И мы с вами окунёмся в её прошлое.
Что было дешевле отлить из серебра, чем строить? Как питерская погода спасла ангела на Александровской колонне? Об этом и многом другом поговорим на экскурсии!
Что было дешевле отлить из серебра, чем строить? Как питерская погода спасла ангела на Александровской колонне? Об этом и многом другом поговорим на экскурсии!
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Описание экскурсии
- Сквозь арку Главного штаба вы попадёте на главную площадь города, а некогда и всей страны — Дворцовую. Увидите официальную резиденцию императора — Зимний дворец, и памятник императору-победителю Наполеона — Александровскую колонну.
- Далее проследуете вдоль Александровского сада, разбитого на том самом месте, где в широком боливаре разгуливал Евгений Онегин, и рассмотрите одно из старейших учреждений Петербурга — Адмиралтейство.
- Прогуляетесь до Сенатской площади и увидите один из официальных символов города — Медного всадника. А также насладитесь панорамным видом Университетской набережной, которая помнит основателя Северной столицы Петра Великого.
- Закончится экскурсия на Исаакиевской площади, где вас ждут: собор, который дешевле было отлить целиком из серебра, памятник так и не догнавшему Петра Николаю I и дар городу от его своенравной дочери Марии — Мариинский дворец.
Вы узнаете:
- Как Российская империя обрела свой блеск и как это отразилось на облике её столицы.
- Чей строптивый характер привёл к появлению одного из главных шедевров Санкт-Петербурга.
- Как один из главных архитекторов имперской столицы поставил на кон саму жизнь, доказывая правоту.
- Как дождливая питерская погода спасла ангела на вершине Александровской колонны.
- Почему беспробудно пил отец Сталина.
Организационные детали
- Программа подойдёт участникам с 14 лет.
- Чтобы полноценно насладиться экскурсией, нужно установить на смартфон приложение Discord и использовать гарнитуру.
- Нам предстоит пройти 2,5 км. пешком. Захватите с собой бутылочку воды.
- Достопримечательности осматриваем снаружи.
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 13:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|750 ₽
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Санкт-Петербурге
Родился и вырос в Санкт-Петербурге. Работал в школе, знакомил детей с историей. Там же научился рассказывать кратко, ёмко и о самом главном. Теперь знакомлю гостей города с его красотами.Задать вопрос
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