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Зимний дворец и Главный штаб, Адмиралтейство, Исаакиевский собор и находящийся рядом Синод — здесь, на небольшой по площади территории, находились и переплетались все ключевые ниточки управления огромной империи. И мы с вами окунёмся в её прошлое.



Что было дешевле отлить из серебра, чем строить? Как питерская погода спасла ангела на Александровской колонне? Об этом и многом другом поговорим на экскурсии!