Вся природа южной Карелии в одном туре!

Начиная от масштабного Горного парка “Рускеала”, для осмотра которого у вас будет целых 4 часа, и заканчивая островом Койонсаари с его песчаными пляжами для отдыха, красивыми скалистыми берегами и загадочными мшистыми эко-тропами.

И не забудем про древние лабиринты, “Камни желания”, долины мхов, оригинальные экскурсии по незахоженным тропам - все это есть в этом туре. Этот тур станет настоящим мини-отпуском, из которого вы вернетесь полностью обновленным