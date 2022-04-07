Сила природы Карелии в трёхдневном туре

Вся природа южной Карелии в одном туре! Начиная от масштабного Горного парка «Рускеала», для осмотра которого у вас

Авторский тур
Вся природа южной Карелии в одном туре! Начиная от масштабного Горного парка «Рускеала», для осмотра которого у вас будет целых 4 часа, и заканчивая островом Койонсаари с его песчаными пляжами для отдыха, красивыми скалистыми берегами и загадочными мшистыми эко-тропами.
Сила природы Карелии в трёхдневном туре
Сила природы Карелии в трёхдневном туре
Сила природы Карелии в трёхдневном туре
Сила природы Карелии в трёхдневном туре
Сила природы Карелии в трёхдневном туре
Сила природы Карелии в трёхдневном туре
Сила природы Карелии в трёхдневном туре

Что вас ожидает 🤩

  • Санкт-Петербург — Куркиёки — побережье Ладоги: протосаамские лабиринты
  • Языческое капище
  • Камни святых сил
  • Камни желаний — Стрелецкий острог — остров Койонсаари: долина мхов
  • Скала пяти стихий — Сортавала — водопады Ахвенкоски — горный парк Рускеала — размещение в отелях г. Сортавала — залив Кирьявалахти — гора Хийденвуори (Чертова гора) — «Северная Фиваида» — Экотропа национального парка «Ладожские шхеры» — Сортавала — парк Ваккосалми и гора Кухавуори — минеральный центр шунгита — Лахденпохья: магазин форелевого хозяйства — Санкт-Петербург
Вся природа южной Карелии в одном туре!
Начиная от масштабного Горного парка “Рускеала”, для осмотра которого у вас будет целых 4 часа, и заканчивая островом Койонсаари с его песчаными пляжами для отдыха, красивыми скалистыми берегами и загадочными мшистыми эко-тропами.
И не забудем про древние лабиринты, “Камни желания”, долины мхов, оригинальные экскурсии по незахоженным тропам - все это есть в этом туре. Этот тур станет настоящим мини-отпуском, из которого вы вернетесь полностью обновленным

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
  • Проживание в отеле выбранной категории (2 ночи)
  • Завтраки в отеле (кроме категории отелей «Стандарт»)
  • Входной билет в экопарк Долина Водопадо
  • Входные билеты в горный парк Рускеала
  • Экскурсия «Мраморный каньон» по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
  • Входной билет и экскурсия по территории национального парка Ладожские шхеры
Что не входит
  • Оплачивается в момент бронирования тура(при желании): Экскурсия на о. Валаам с местным гидом из Сортавалы (возможна отмена по погодным условиям): 4250 руб. /взр., 2125 руб. /дети до 12 лет, бесплатно — дети до 6 лет. * Цена для туров с отправлением на Валаам по субботам в период с 1.06 по 31.08.2021, а так же для туров с отправлением на Валаам 13.06.2021: 4750 руб. /взр., 2325 руб. /дети до 12 лет, бесплатно — дети до 6 лет
  • Цена на экскурсию на Валаам указаны предварительно. Ближе к дате отправления цена может незначительно измениться!
  • Оплачивается самостоятельно на месте:
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 400 — 500 р. /чел
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски:
  • Полный билет — 350 руб. /чел.
  • Дети до 7 лет — бесплатно
  • Дети от 7 до 14 лет — 300 руб. /чел.
  • Студенты (очн.) — 300 руб. /чел.
  • Пенсионеры — 300 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10,м. Озерки
Завершение: м. Озерки; м. пл. Восстания
Когда и сколько длится
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Согласно расписанию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚌На автобусе☀️Летние🥰РомантическиеПриозерск🏞КарелияМеста силы🧳Авторские турыВ Карелию на автобусеСтарая Ладога🗽ДостопримечательностиЛадожские шхеры3-дневныеКарельский Дед мороз Талви УккоТуры в РускеалуКэшбэк 20%🍀Природа и пейзажи

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Филипп
4.4
214 отзывов
Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
Исследовать мраморный каньон и провести день в окружении сказочной природы Карелии
32501 625 за 1 человека
Места силы: мистическая энергия Карелии
15 часов
🚌 На автобусе
Групповая
CharmTravel
5
13 отзывов
Места силы: мистическая энергия Карелии
Карелия - уникальное место, которое притягивает сотни туристов ежегодно
1 690 за 1 человека
В Карелию на авто: Рускеала, водопады и немного волшебства
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ольга
Нет отзывов
В Карелию на авто: Рускеала, водопады и немного волшебства
Яркое путешествие в горный парк Рускеала! По пути заедем на прогулку к водопадам, а потом отправимся на гору лесного
от 17 400 за 1 человека
Рускеала и водопады Южной Карелии
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ярослав
5
10 отзывов
Рускеала и водопады Южной Карелии
Посетить самые знаменитые и красивые природные символы региона
от 13 500 за 1-3 чел.
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
13 часов
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
Антон
5
22 отзыва
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
Залюбоваться природой, открыть историю заповедного края и прокатиться на уникальном экспрессе
19 500 за 1-2 чел.
Фантастическая природа Карелии: Рускеала и Ладожские шхеры
1 день
🚌 На автобусе
Авторский тур
Константин
Нет отзывов
Фантастическая природа Карелии: Рускеала и Ладожские шхеры
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
8 195 за 1 человека
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
1 день
🚌 На автобусе
Авторский тур
Константин
Нет отзывов
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
8 525 за 1 человека
Карелия в мини-группе: шхеры, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
13 часов
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Групповая
Антон
Нет отзывов
Карелия в мини-группе: шхеры, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
Залюбоваться природой, открыть историю заповедного края и прокатиться на уникальном экспрессе
3 900 за 1 человека
К Ладожским Шхерам на красном Жуке или вся красота Карелии за один день
14 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ольга
Нет отзывов
К Ладожским Шхерам на красном Жуке или вся красота Карелии за один день
В этом автопутешествии, добравшись до Карелии, мы пересядем на катер, который нас повезет по ладожским шхерам! Водная
от 23 280 за 1 человека
Загадки Павловского парка: аудиоквест с билетами в парк
2 часа
🚶 Пешая
Входной билет
WeGoTrip
Нет отзывов
Загадки Павловского парка: аудиоквест с билетами в парк
Вы прогуляетесь по всему парку и осмотрите все самое интересное на вашем пути, восхититесь романтическими пейзажами
650 за 1 человека
Мрамор Рускеалы и водопады Ахвенкоски: групповой тур из Петербурга
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Екатерина
5
1 отзыв
Мрамор Рускеалы и водопады Ахвенкоски: групповой тур из Петербурга
На автобусе отправиться в Карелию, проникнуться красотой ее природы и услышать об истории края
3 250 за 1 человека
Природа Карелии, драйв и свежий воздух
12 часов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
Ольга
Нет отзывов
Природа Карелии, драйв и свежий воздух
Я предлагаю отправиться в живописную Карелию и провести день
от 15 050 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ