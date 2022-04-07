Санкт-Петербург — Куркиёки — побережье Ладоги: протосаамские лабиринты
Языческое капище
Камни святых сил
Камни желаний — Стрелецкий острог — остров Койонсаари: долина мхов
Скала пяти стихий — Сортавала — водопады Ахвенкоски — горный парк Рускеала — размещение в отелях г. Сортавала — залив Кирьявалахти — гора Хийденвуори (Чертова гора) — «Северная Фиваида» — Экотропа национального парка «Ладожские шхеры» — Сортавала — парк Ваккосалми и гора Кухавуори — минеральный центр шунгита — Лахденпохья: магазин форелевого хозяйства — Санкт-Петербург
Вся природа южной Карелии в одном туре!
Начиная от масштабного Горного парка “Рускеала”, для осмотра которого у вас будет целых 4 часа, и заканчивая островом Койонсаари с его песчаными пляжами для отдыха, красивыми скалистыми берегами и загадочными мшистыми эко-тропами.
И не забудем про древние лабиринты, “Камни желания”, долины мхов, оригинальные экскурсии по незахоженным тропам - все это есть в этом туре. Этот тур станет настоящим мини-отпуском, из которого вы вернетесь полностью обновленным
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
Проживание в отеле выбранной категории (2 ночи)
Завтраки в отеле (кроме категории отелей «Стандарт»)
Входной билет в экопарк Долина Водопадо
Входные билеты в горный парк Рускеала
Экскурсия «Мраморный каньон» по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
Входной билет и экскурсия по территории национального парка Ладожские шхеры
Что не входит
Оплачивается в момент бронирования тура(при желании): Экскурсия на о. Валаам с местным гидом из Сортавалы (возможна отмена по погодным условиям): 4250 руб. /взр., 2125 руб. /дети до 12 лет, бесплатно — дети до 6 лет. * Цена для туров с отправлением на Валаам по субботам в период с 1.06 по 31.08.2021, а так же для туров с отправлением на Валаам 13.06.2021: 4750 руб. /взр., 2325 руб. /дети до 12 лет, бесплатно — дети до 6 лет
Цена на экскурсию на Валаам указаны предварительно. Ближе к дате отправления цена может незначительно измениться!
Оплачивается самостоятельно на месте:
Комплексные обеды в туре: диапазон цен 400 — 500 р. /чел
Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски:
Полный билет — 350 руб. /чел.
Дети до 7 лет — бесплатно
Дети от 7 до 14 лет — 300 руб. /чел.
Студенты (очн.) — 300 руб. /чел.
Пенсионеры — 300 руб. /чел.
Активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10,м. Озерки
Завершение: м. Озерки; м. пл. Восстания
Когда и сколько длится
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Согласно расписанию
СканТур — ваш гид в Санкт-Петербурге
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