Стрельна. Константиновский дворец

Откройте для себя величие Константиновского дворца в Стрельне, насладившись экскурсионной поездкой, которая погрузит вас в историю и современность этого уникального комплекса.
5
3 отзыва
Стрельна. Константиновский дворец
Стрельна. Константиновский дворец
Стрельна. Константиновский дворец
Ближайшие даты:
16
мая18
мая19
мая23
мая26
мая27
мая30
мая
Время начала: 12:30

Описание экскурсии

Прикоснитесь к величию императорской резиденции! Константиновский дворец в Стрельне - памятник русской архитектуры петровской эпохи, императорская и великокняжеская загородная резиденция - в начале XXI века обрел новое высокое предназначение, получив статус Государственного комплекса Дворец конгрессов. Во Дворце конгрессов проводятся ключевые международные мероприятия, выставки, концерты, балы, презентации и показы мод. Также дворец функционирует как музей. На экскурсию попасть можно только в составе организованной группы. Что вас ожидает: Начало экскурсии в самом центре Петербурга. Вы отправитесь в путешествие на комфортабельном туристическом автобусе. Путь займет около часа, в это время профессиональный гид расскажет о Петербурге и достопримечательностях, которые мы будем проезжать, проведет трассовую экскурсию. Во время экскурсии по Константиновскому дворцу вы пройдете по анфиладе парадных залов и гостиных (Бельведер, Мраморный, Голубой зал), зайдете в официальные апартаменты Президента РФ для встреч в неформальной обстановке, вас познакомят с современной функцией дворца в качестве Дворца Конгрессов. У вас будет возможность познакомиться с шедеврами русского искусства 18-19 веков, представленными в музейной экспозиции. Также вам расскажут об истории создания дворцово-паркового ансамбля и Нижнего регулярного парка. Важная информация:
  • При себе необходимо иметь паспорт, для детей свидетельство о рождении — это обязательное условие для входа в музей!
  • Регистрация начинается за 30 минут до начала экскурсии.
  • Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место.
  • Обслуживание экскурсионных групп на территории музея осуществляется без очереди.

По вторникам и субботам в 12.30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Во время экскурсии по Константиновскому дворцу вы пройдете по анфиладе парадных залов и гостиных (Бельведер, Мраморный, Голубой зал)
  • Зайдете в официальные апартаменты Президента РФ для встреч в неформальной обстановке
  • Вас познакомят с современной функцией дворца в качестве Дворца Конгрессов
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Думская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам и субботам в 12.30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Регистрация начинается за 30 минут до начала экскурсии. В автобусе действует свободная рассадка. При себе необходимо иметь паспорт
  • Для детей свидетельство о рождении - это обязательное условие для входа в музей! Вы можете взять с собой воду и еду
  • Чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место. Обслуживание экскурсионных групп на территории музея осуществляется без очереди
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
18 апр 2025
Комфортная поездка, эрудиция эксурсовода, красивые виды. В общем, понравилось абсолютно всё!
В
8 янв 2025
Наконец-то побывал в Константиновском дворце, впечатлило качество и скорость реставрации, конечно, такой и должна быть резиденция Президента России. Ура!
К
27 окт 2024
Прекрасная экскурсия! Прекрасный экскурсовод- сопровождающий! Очень повезло с погодой, но дворец прекрасен будет в любую погоду! Всем рекомендую!

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