Откройте для себя величие Константиновского дворца в Стрельне, насладившись экскурсионной поездкой, которая погрузит вас в историю и современность этого уникального комплекса.
Описание экскурсииПрикоснитесь к величию императорской резиденции! Константиновский дворец в Стрельне - памятник русской архитектуры петровской эпохи, императорская и великокняжеская загородная резиденция - в начале XXI века обрел новое высокое предназначение, получив статус Государственного комплекса Дворец конгрессов. Во Дворце конгрессов проводятся ключевые международные мероприятия, выставки, концерты, балы, презентации и показы мод. Также дворец функционирует как музей. На экскурсию попасть можно только в составе организованной группы. Что вас ожидает: Начало экскурсии в самом центре Петербурга. Вы отправитесь в путешествие на комфортабельном туристическом автобусе. Путь займет около часа, в это время профессиональный гид расскажет о Петербурге и достопримечательностях, которые мы будем проезжать, проведет трассовую экскурсию. Во время экскурсии по Константиновскому дворцу вы пройдете по анфиладе парадных залов и гостиных (Бельведер, Мраморный, Голубой зал), зайдете в официальные апартаменты Президента РФ для встреч в неформальной обстановке, вас познакомят с современной функцией дворца в качестве Дворца Конгрессов. У вас будет возможность познакомиться с шедеврами русского искусства 18-19 веков, представленными в музейной экспозиции. Также вам расскажут об истории создания дворцово-паркового ансамбля и Нижнего регулярного парка. Важная информация:
- При себе необходимо иметь паспорт, для детей свидетельство о рождении — это обязательное условие для входа в музей!
- Регистрация начинается за 30 минут до начала экскурсии.
- Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место.
- Обслуживание экскурсионных групп на территории музея осуществляется без очереди.
По вторникам и субботам в 12.30
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Во время экскурсии по Константиновскому дворцу вы пройдете по анфиладе парадных залов и гостиных (Бельведер, Мраморный, Голубой зал)
- Зайдете в официальные апартаменты Президента РФ для встреч в неформальной обстановке
- Вас познакомят с современной функцией дворца в качестве Дворца Конгрессов
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Думская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам и субботам в 12.30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Регистрация начинается за 30 минут до начала экскурсии. В автобусе действует свободная рассадка. При себе необходимо иметь паспорт
- Для детей свидетельство о рождении - это обязательное условие для входа в музей! Вы можете взять с собой воду и еду
- Чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место. Обслуживание экскурсионных групп на территории музея осуществляется без очереди
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
18 апр 2025
Комфортная поездка, эрудиция эксурсовода, красивые виды. В общем, понравилось абсолютно всё!
В
Владимир
8 янв 2025
Наконец-то побывал в Константиновском дворце, впечатлило качество и скорость реставрации, конечно, такой и должна быть резиденция Президента России. Ура!
К
Копейкина
27 окт 2024
Прекрасная экскурсия! Прекрасный экскурсовод- сопровождающий! Очень повезло с погодой, но дворец прекрасен будет в любую погоду! Всем рекомендую!
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборКонстантиновский дворец, или Русский Версаль в Стрельне
Путешествие в Константиновский дворец - это шанс прикоснуться к истории и архитектуре Русского Версаля. Узнайте больше о его величии и тайнах
10 мая в 10:00
11 мая в 10:00
13 500 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Владимирский дворец (Дом ученых) - сердце императорского Петербурга
Начало: Дворцовая набережная, 26
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1900 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: ВТ, ЧТ, СБ, ВС: 13:45
Сегодня в 12:30
11 мая в 12:30
2500 ₽ за человека