Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей

Карелия - это девственная природа и уникальные памятники

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10 отзывов
Карелия — это девственная природа и уникальные памятники.

За этим приезжают туристы в Карелию.

Мы решили объединить все главные достопримечательности этого края в одной экскурсии.

С нами вы отправитесь в двухдневное путешествие по Карелии.

За два дня вы посетите город Сортавала, Рускеальский парк и остров Кижи.

Познакомьтесь с чудесами северной природы.
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей
Для участия в экскурсии ПЦР-тест/сертификат о прохождении вакцинации НЕ требуется

В наших поездках мы используем импортные автобусы класса двух основных категорий:

  • 20-местные автобусы марки Мерседес. Это комфортабельные и надежные машины (всё-таки это Мерседес) имеют такие же кресла, как и в больших автобусах. Единственное отличие в количестве мест в салоне. Главное преимущество небольших автобусов — скорость. На них можно успеть там, где не успеть на большом автобусе. И дело не столько в технике, сколько в размере группы. Малые группы туристов более мобильные. В них люди не ждут друг друга подолгу из кафе и туалетов, поэтому больше времени остается на экскурсии и достопримечательности.
  • 50-местные туристические автобусы работают на обслуживании больших групп. Мы стараемся набирать большие группы в каждый тур, поэтому скорее всего вы поедете именно на большом автобусе. Главное преимущество больших автобусов — панорамные окна. Можно ехать и смотреть во все глаза на места, о которых рассказывает экскурсовод в микрофон.
  • В наших автобусах нет туалетов. Даже если технически они есть, они закрыты и не используются. Это сделано для того, чтобы неприятный запах не мешал туристам. В наших автобусах нет бойлеров. Использование водонагревателей в туристических автобусах запрещено. Чтобы компенсировать это неудобство мы предусмотрели санитарно-технические остановки по пути следования. Там можно не только сходить в туалет, но и попить кофе с булочкой.
  • В наших автобусах есть мультимедийная система, климат-контроль и стеклопакеты. Это важно, так как мы организуем туры круглый год. Наши автобусы ездят даже в самые сильные морозы. В наших автобусах есть багажные отсеки для ваших вещей.
  • Мы рекомендуем пристёгиваться ремнями безопасности на всём протяжении поездки и брать с собой таблетки от укачивания.

Правила оплаты тура:

  • Предоплата либо полная оплата тура на Sputnik8.com онлайн в течение 2 дней после подтверждения заявки;
  • Предоплата на Sputnik8.com и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2 дней после подтверждения заявки.
По дороге к главной достопримечательности Карелии
Путь к главной достопримечательности Карелии будет не менее интересным. Вас ждет остановка в городе-форпосте Приозерске и знакомство с каменной крепостью Корела; дегустация карельских настоек и бальзамов на заводе в городе Лахденпохья; а также обед мы остановимся в одном из кафе города Сортавала. Наш гид не даст вам заскучать и в автобусе. Вы узнаете много интересного о Сортавале, культуре, быте, традициях Карелии в общем и много другого.
Горный парк Рускеала
После обеда мы посетим Рускеальские водопады Ахвенкоски. Здесь вас ждут подвесные канатные мосты, экологический маршрут «Аллея сказок» с мистическими существами, хвойный лес и каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами.

Во время прогулки по горному парку Рускеала рвы сможете посетить следующие объекты:

  • Красивые места вокруг Мраморного Каньона.
  • Тайные тропы земли Калевала.
  • Водная прогулка по Мраморному озеру.
  • Попробовать активные развлечения в горном парке.
  • Отправиться на экскурсию «Подземный космос» по пещерам Рускеалы к подземному озеру.
  • Посетить сувенирные ряды и уютные кафе.
Остров Кижи
На второй день нас ждет путешествие на метеоре в музей под открытым небом. Целый остров, который люди возделывают уже много веков, и который смог сохранить свой исторический облик. Также сюда свозились образцы деревянного зодчества со всего края.

После экскурсии с местным гидом у вас будет почти 2 часа свободного времени, в которые вы можете организовать развлечение на свой вкус за доплату на месте:

  • прогулки на конной бричке, лодке, велосипеде;
  • мастер-класс по традиционным ремеслам;
  • изучить таинство реставрации и многое другое;
  • просто погулять по острову, наслаждаясь тишиной и спокойствием.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-50 человек
Двухместный номер в отеле категории "Стандарт"
10 250 ₽
Одноместный номер в отеле категории "Стандарт"
12 100 ₽
Двухместный номер в отеле категории "Комфорт"
10 650 ₽
Одноместный номер в отеле категории "Комфорт"
12 800 ₽
Двухместный номер в отеле категории "Премиум"
11 750 ₽
Одноместный номер в отеле категории "Премиум"
14 550 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты и экскурсии включенные в тур
  • Билеты на скоростной "Метеор" по маршруту Петрозаводск - о. Кижи - Петрозаводск
  • Экскурсия по о. Кижи с местным гидом
  • Входные билеты в парк "Вотчина Талви Укко" и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета "Карелия"
  • Входные билеты в заповедник "Кивач" и музей природы
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
  • Услуги, включенные в тур
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
  • Завтрак в отеле (кроме категории "Стандарт")
Что не входит
  • Оплачивается по желанию на месте:
  • Комплексные обеды в туре: цена 350-450 р.
Где начинаем и завершаем
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завершение: м. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

СканТур
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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