Для участия в экскурсии ПЦР-тест/сертификат о прохождении вакцинации НЕ требуется

В наших поездках мы используем импортные автобусы класса двух основных категорий:

20-местные автобусы марки Мерседес. Это комфортабельные и надежные машины (всё-таки это Мерседес) имеют такие же кресла, как и в больших автобусах. Единственное отличие в количестве мест в салоне. Главное преимущество небольших автобусов — скорость. На них можно успеть там, где не успеть на большом автобусе. И дело не столько в технике, сколько в размере группы. Малые группы туристов более мобильные. В них люди не ждут друг друга подолгу из кафе и туалетов, поэтому больше времени остается на экскурсии и достопримечательности.

50-местные туристические автобусы работают на обслуживании больших групп. Мы стараемся набирать большие группы в каждый тур, поэтому скорее всего вы поедете именно на большом автобусе. Главное преимущество больших автобусов — панорамные окна. Можно ехать и смотреть во все глаза на места, о которых рассказывает экскурсовод в микрофон.

В наших автобусах нет туалетов. Даже если технически они есть, они закрыты и не используются. Это сделано для того, чтобы неприятный запах не мешал туристам. В наших автобусах нет бойлеров. Использование водонагревателей в туристических автобусах запрещено. Чтобы компенсировать это неудобство мы предусмотрели санитарно-технические остановки по пути следования. Там можно не только сходить в туалет, но и попить кофе с булочкой.

В наших автобусах есть мультимедийная система, климат-контроль и стеклопакеты. Это важно, так как мы организуем туры круглый год. Наши автобусы ездят даже в самые сильные морозы. В наших автобусах есть багажные отсеки для ваших вещей.

Мы рекомендуем пристёгиваться ремнями безопасности на всём протяжении поездки и брать с собой таблетки от укачивания.

Правила оплаты тура:

Предоплата либо полная оплата тура на Sputnik8.com онлайн в течение 2 дней после подтверждения заявки;

Предоплата на Sputnik8.com и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2 дней после подтверждения заявки.

По дороге к главной достопримечательности Карелии

Путь к главной достопримечательности Карелии будет не менее интересным. Вас ждет остановка в городе-форпосте Приозерске и знакомство с каменной крепостью Корела; дегустация карельских настоек и бальзамов на заводе в городе Лахденпохья; а также обед мы остановимся в одном из кафе города Сортавала. Наш гид не даст вам заскучать и в автобусе. Вы узнаете много интересного о Сортавале, культуре, быте, традициях Карелии в общем и много другого.

Горный парк Рускеала

После обеда мы посетим Рускеальские водопады Ахвенкоски. Здесь вас ждут подвесные канатные мосты, экологический маршрут «Аллея сказок» с мистическими существами, хвойный лес и каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами.

Во время прогулки по горному парку Рускеала рвы сможете посетить следующие объекты:

Красивые места вокруг Мраморного Каньона.

Тайные тропы земли Калевала.

Водная прогулка по Мраморному озеру.

Попробовать активные развлечения в горном парке.

Отправиться на экскурсию «Подземный космос» по пещерам Рускеалы к подземному озеру.

Посетить сувенирные ряды и уютные кафе.

Остров Кижи

На второй день нас ждет путешествие на метеоре в музей под открытым небом. Целый остров, который люди возделывают уже много веков, и который смог сохранить свой исторический облик. Также сюда свозились образцы деревянного зодчества со всего края.

После экскурсии с местным гидом у вас будет почти 2 часа свободного времени, в которые вы можете организовать развлечение на свой вкус за доплату на месте: