Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга с эксклюзивным авторским туром от Владислава! Этот тур — уникальная возможность увидеть город с новой стороны, окунувшись в его историю, культуру и неповторимую атмосферу, где программу
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание фото-прогулки
Что вас ждет?
- Исторические достопримечательности: Владислав проведет вас по знаковым местам Петербурга, включая Эрмитаж, Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость и многие другие. Узнайте малоизвестные факты и истории, связанные с этими выдающимися памятниками;
- Архитектурные шедевры: Полюбуйтесь великолепием дворцов и особняков, прогуливаясь по уютным улочкам и набережным. Владислав откроет секреты архитектурных стилей, которые придают городу его уникальный облик;
- Культурные остановки: Посетите музеи, галереи и театры, которые играют важную роль в культурной жизни Петербурга. Получите инсайдерскую информацию о текущих выставках и спектаклях;
- Скрытые жемчужины: Откройте для себя нетуристические уголки города, любимые местными жителями. Владислав покажет вам атмосферные кафе, уютные парки и секретные дворики, которые вы не найдете в путеводителях. Посетим доходные дома, дворы колодцы, старинные квартиры и смотровые площадки города;
Гастрономические открытия: Попробуйте блюда местной кухни в лучших ресторанах и кафе. Владислав порекомендует проверенные места, где можно насладиться как традиционными, так и современными кулинарными изысками. Ну или как минимум – выпить классный и вкусный кофе:) Важная информация:.
Гастрономические открытия: Попробуйте блюда местной кухни в лучших ресторанах и кафе. Владислав порекомендует проверенные места, где можно насладиться как традиционными, так и современными кулинарными изысками. Ну или как минимум – выпить классный и вкусный кофе:) Важная информация:.
— Гастрономические открытия: Попробуйте блюда местной кухни в лучших ресторанах и кафе. Владислав порекомендует проверенные места, где можно насладиться как традиционными, так и современными кулинарными изысками. Ну или как минимум – выпить классный и вкусный кофе:) Важная информация:
- Экскурсию для вас проведу я • Экскурсию можно посетить с детьми.
- Программа: зависит от ваших запросов, обсуждается индивидуально.
- Что не входит: билеты, питание и личные расходы гостей.
- Также можно предусмотреть трансфер, например, до аэропорта или вокзала.
- Забрать сможем от любого адреса в центре города, если живете в другом месте – обсуждается платная подача.
- Доставить сможем обратно на ту же локацию.
Экскурсия проводится по запросу туриста, время обсуждается в чате:)
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга с эксклюзивным авторским туром от Владислава! Этот тур - уникальная возможность увидеть город с новой стороны, окунувшись в его историю, культуру и неповторимую атмосферу, где программу задаете вы сами
- Мы посмотрим не только основные достопримечательности, но и проедем по доходным домам, пройдем не только туристическими тропами
- Сам по себе тур сочетает как пешеходную часть, так и прогулку на авто, ничто не останется незамеченным:
Что включено
- Услуги гида
- Фотографии в уникальных локациях
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забрать сможем от любого адреса в центре города
Завершение: Доставить сможем обратно на ту же локацию
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по запросу туриста, время обсуждается в чате:)
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Программа: зависит от ваших запросов, обсуждается индивидуально
- Что не входит: билеты, питание и личные расходы гостей
- Также можно предусмотреть трансфер, например, до аэропорта или вокзала
- Забрать сможем от любого адреса в центре города, если живете в другом месте - обсуждается платная подача
- Доставить сможем обратно на ту же локацию
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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