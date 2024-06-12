Сила природы: Рускеала, шхеры, Валаам и водопады Карелии

Маршрут для тех активных туристов, кто хочет увидеть Карелию во всей ее красоте и посетить как можно больше достопримечательностей. Погрузитесь в мистическую историю Карелии. Насладитесь рукотворной жемчужиной Карелии — горным парком «Рускеала». Посетите самый красивый остров Ладожского озера — Койонсаари.
Сила природы: Рускеала, шхеры, Валаам и водопады Карелии
Сила природы: Рускеала, шхеры, Валаам и водопады Карелии
Сила природы: Рускеала, шхеры, Валаам и водопады Карелии
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Что вас ожидает:

  • Город Приозерск
  • Поселок Куркийоки
  • Побережье Ладоги: протосаамские лабиринты
  • Остров Койонсаари
  • Долина водопадов
  • Сортавала
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала»
  • Гора Паасо
  • Музей под открытым небом «Северная Фиваида»
  • Минеральный центр шунгита
  • Остров Валаам
  • Ладожские шхеры

Описание тура

Что вас ждет

Если вы любите длинные прогулки на свежем воздухе и всегда мечтали посетить Карелию, то этот четырехдневный тур из Санкт-Петербурга для вас! Вы увидите всю красоту южной Карелии. За четыре дня вы сможете посетить гранатовый рудник, увидеть Мраморный каньон в «Рускеале», посетить святой остров Валаам и насладиться прогулкой по длинному пляжу острова Койонсаари. В туре вы будете жить в городе Сортавала, одном из самых известных городов Карелии. Наши менеджеры подберут категорию отеля именно под ваши запросы. Важно! Правила оплаты тура от организатора:Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель категории «Бюджет»28 950 ₽
Отель категории «Экстра»47 950 ₽
Отель категории «Оптима»32 950 ₽
Отель категории «Хит»35 950 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Приозерск
  • Поселок Куркийоки
  • Побережье Ладоги: протосаамские лабиринты
  • Остров Койонсаари
  • Долина водопадов
  • Сортавала
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала»
  • Гора Паасо
  • Музей под открытым небом «Северная Фиваида»
  • Минеральный центр шунгита
  • Остров Валаам
  • Ладожские шхеры
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
  • Проживание в отеле выбранной категории (4 ночи)
  • Завтраки в отеле (кроме категории отелей «бюджет»)
  • Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая
  • Посещение мест исполнения желаний
  • Посещение древних протосаамских лабиринтов и сейдов
  • Посещение живописных мест Северного Приладожья
  • Входной билет в экопарк «Долина водопадов»
  • Входные билеты в горный парк «Рускеала»
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
  • Входной билет в музей под открытым небом «Северная Фиваида»
  • Экскурсия по музею «У Мастера»
  • Авторская экскурсия «Подъем на гору Паасо. Лучшие виды Карелии»
  • Увлекательные трассовые экскурсии по Карелии
  • Обзорная экскурсия по городу Сортавала
  • Авторская экскурсия"Загадки парка "Ваккосалми"
  • Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти»
  • Авторская тематическая трассовая экскурсия «Места силы Карелии»
  • Авторская экскурсия «Каменные сказки Карелии» по местам силы Карелии
  • Экскурсия по о. Койонсаари с посещением природных обзорных площадок с лучшими видами на Ладожское озеро, Долины мхов
Что не входит в цену
  • По постановлению правительства, обязательный платёж 100 руб. за посещение объекта «Белые мосты». Оплата на сайте oopt-rk. ru
  • По постановлению правительства, обязательный платёж 100 руб. за посещение Валаама. Оплата на сайте oopt-rk. ru
  • Экскурсия на о. Валаам с местным гидом из Сортавала (возможна отмена по погодным условиям): 4900 руб. /взр., 2500 руб. /дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет
  • Цена для туров с отправлением на Валаам ПО СУББОТАМ в период с 01.06 по 31.08.2024, а также для туров с отправлением на Валаам 12.06.2024: 5300 руб. /взр., 2900 руб. /дети до 12 лет, дети до 6 лет - бесплатно
  • Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер: 4900 руб. /взр., 2500 руб./дети до 9 лет включительно
  • Экскурсия к древним водопадам (возможна отмена по погодным условиям): 2200 руб. /взр., 1700 руб./ребенок до 9 лет включительно
  • Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 2200 руб. /чел
  • Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 400 руб. /взр., 300 руб./шк., студ. дети до 7 лет - бесплатно
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, пл. Восстания, Лиговский пр 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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