На этой экскурсии 🧭 Вы узнаете об основных исторически значимых периодах и событиях в истории 📖 города-курорта Сочи.

Сможете увидеть прекрасные памятники истории и архитектуры.

Пройтись по красивейшим местам исторического центра Сочи.