Что вы увидите
- Объекты показа:
- Мацеста - сердце курорта
- Башня на горе Ахун
- Санаторий им. Серго Орджоникидзе
- Зимний театр
- Форт Александрия.
- Исторический бульвар
- Памятники архитектуры федерального значения - морской и ж/д вокзалы Сочи, Собор Святого Архистратига Михаила.
- Парки Ривьера и Дендрарий
- "Дом с приведениями" - Дача полковника Квитко.
- Концертный зал "Фестивальный"
На этой экскурсии 🧭 Вы узнаете об основных исторически значимых периодах и событиях в истории 📖 города-курорта Сочи.
Сможете увидеть прекрасные памятники истории и архитектуры.
Пройтись по красивейшим местам исторического центра Сочи.
Что входит
- Трансфер
- услуги экскурсовода.
Что не входит
- Стоимость обеда. Ориентировочно 500 руб.
Начало
🚩 От места проживания туристов
Место завершения
🏁 У места проживания туриста
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сергей М.
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Сергей М. проводит ещё 2 экскурсии
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