Абхазия – страна древней, самобытной культуры. На протяжении последнего столетия Абхазия является всемирно известным климатическим курортом. Программа тура:Выезд из Сочи совершается рано утром, туристы пересекают российско-абхазскую границу и направляются в город 🏙️ Гагра — жемчужину побережья Кавказских курортов, климатический и бальнеологический курорт, основанный Принцем А. Ольденбургским (1903г). Производится короткая остановка у знаменитого Гагрского Архитектурного комплекса Колоннада (1956г. ). Также мы посетим живописный Приморский парк 🌳 в Гагре — настоящий символ курорта. Парк размещается на самом побережье между ущельями Гагрыпш и Жоэквара и тянется вдоль моря 🌊 на 6 км, общая площадь парка составляет 14 га.

После парка нас ждёт осмотр знаменитого ресторана Гагрипш. Деревянное здание с часами было привезено в разобранном виде из Скандинавии в 1902 году. Это строение купил на всемирной выставке в Париже основатель курорта Гагра принц Александр Ольденбургский.

Затем экскурсия ⛳ направляется к знаменитому курорту Пицунда, где туристы смогут увидеть знаменитые мандариновые сады, парковую территорию с реликтовой пицундской сосной и чистейшие пляжи, вода у которых занимает второе место в мире по прозрачности, уступая только водам Саргасова моря.

По пути в Пицунду туристы отправляются к сказочному по красоте, знаменитому, высокогорному озеру Рица — самому большому и красивому горному озеру Абхазии на высоте 950м над уровнем моря среди величественных горных вершин Рицинского Реликтового Национального парка. Дорога к озеру проходит по живописным ущельям горных рек Бзыбь, Гега и Юпшара. По дороге на Рицу будут совершены несколько остановок: Голубое озеро, Каменный мешок — Юпшарский Каньон, заезд на медовую пасеку и дегустацию вина.

После отдыха на озере Рица запланирована остановка в селе Лыхны — одном из древнейших населённых пунктов (1500 лет) Абхазии. В эпоху средневековья село Лыхны являлось столицей ⭐️ Абхазского княжества. Основной достопримечательностью 🏛️ и исторической ценностью является знаменитый действующий храм Успения Божьей Матери (Х век), который на протяжении своей тысячелетней истории 📖 не подвергался ни одной серьезной реставрации и сохранил первозданный вид.

Завершается экскурсионная программа посещением Нового Афона. Здесь туристы посетят Новоафонский монастырь, спустятся в знаменитую Новоафонскую пещеру, побывают на развалинах древней крепости Анакопии, увидят грот и Храм святого апостола Симона Кананита.

После насыщенной экскурсионной программы поздно вечером экскурсионный автобус возвращается на российско-абхазскую границу и развозит туристов по их отелям. Важная информация:При пересечении государственной границы требуются: паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельства о рождении детей до 18 лет (только оригиналы!), при сопровождении детей иными родственниками (кроме родителей) необходима доверенность, заверенная нотариусом. Доверенность подписывает один из родителей, обязательно указывает страну поездки — Абхазия. Особые правила для иностранных граждан. Для подробной информации свяжитесь с вашим гидом.