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Золотое Кольцо Абхазии

4.3
62 отзыва
Сочи А.
Сочи А. – Гид из Сочи
За день нашего насыщенного путешествия вы узнать историю 📖 и легенды Абхазского золотого кольца и побываете в их местах действий.

Мы посетим старый город-курорт Гагра, погуляем в Приморском парке 🌳 на побережье между ущельями.

Затем отправимся в Пицунду к мандариновым садам, хвойному воздуху, морю с чистой водой высокогорному озеру Рица и каньону.

Побываем в древнем селе Лыхны и на развалинах Анакопийской крепости в Новом Афоне.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 400 ₽ за человека

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Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии

Что вы увидите

  • Гагра
  • Пицунда
  • Новый Афон
  • Лыхны
  • озеро Рица
Абхазия – страна древней, самобытной культуры. На протяжении последнего столетия Абхазия является всемирно известным климатическим курортом. Программа тура:Выезд из Сочи совершается рано утром, туристы пересекают российско-абхазскую границу и направляются в город 🏙️ Гагра — жемчужину побережья Кавказских курортов, климатический и бальнеологический курорт, основанный Принцем А. Ольденбургским (1903г). Производится короткая остановка у знаменитого Гагрского Архитектурного комплекса Колоннада (1956г. ). Также мы посетим живописный Приморский парк 🌳 в Гагре — настоящий символ курорта. Парк размещается на самом побережье между ущельями Гагрыпш и Жоэквара и тянется вдоль моря 🌊 на 6 км, общая площадь парка составляет 14 га.
После парка нас ждёт осмотр знаменитого ресторана Гагрипш. Деревянное здание с часами было привезено в разобранном виде из Скандинавии в 1902 году. Это строение купил на всемирной выставке в Париже основатель курорта Гагра принц Александр Ольденбургский.
Затем экскурсия ⛳ направляется к знаменитому курорту Пицунда, где туристы смогут увидеть знаменитые мандариновые сады, парковую территорию с реликтовой пицундской сосной и чистейшие пляжи, вода у которых занимает второе место в мире по прозрачности, уступая только водам Саргасова моря.
По пути в Пицунду туристы отправляются к сказочному по красоте, знаменитому, высокогорному озеру Рица — самому большому и красивому горному озеру Абхазии на высоте 950м над уровнем моря среди величественных горных вершин Рицинского Реликтового Национального парка. Дорога к озеру проходит по живописным ущельям горных рек Бзыбь, Гега и Юпшара. По дороге на Рицу будут совершены несколько остановок: Голубое озеро, Каменный мешок — Юпшарский Каньон, заезд на медовую пасеку и дегустацию вина.
После отдыха на озере Рица запланирована остановка в селе Лыхны — одном из древнейших населённых пунктов (1500 лет) Абхазии. В эпоху средневековья село Лыхны являлось столицей ⭐️ Абхазского княжества. Основной достопримечательностью 🏛️ и исторической ценностью является знаменитый действующий храм Успения Божьей Матери (Х век), который на протяжении своей тысячелетней истории 📖 не подвергался ни одной серьезной реставрации и сохранил первозданный вид.
Завершается экскурсионная программа посещением Нового Афона. Здесь туристы посетят Новоафонский монастырь, спустятся в знаменитую Новоафонскую пещеру, побывают на развалинах древней крепости Анакопии, увидят грот и Храм святого апостола Симона Кананита.
После насыщенной экскурсионной программы поздно вечером экскурсионный автобус возвращается на российско-абхазскую границу и развозит туристов по их отелям. Важная информация:При пересечении государственной границы требуются: паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельства о рождении детей до 18 лет (только оригиналы!), при сопровождении детей иными родственниками (кроме родителей) необходима доверенность, заверенная нотариусом. Доверенность подписывает один из родителей, обязательно указывает страну поездки — Абхазия. Особые правила для иностранных граждан. Для подробной информации свяжитесь с вашим гидом.
Что входит
  • Профессиональный гид, любящий свое дело
  • Поездка на микроавтобусе
  • Увлекательный рассказ
  • Доступ к основным достопримечательностям на маршруте
  • Не менее 5 остановок по маршруту следования
  • Дегустация вина (50 рублей по желанию)
  • Дегустация меда (бесплатно по желанию).
Что не входит
  • Обед
  • Экологический сбор на озере Рица (обязательный платёж) — 550 руб., детям до 12 лет — бесплатно
  • Экскурсия по пещере — 500 руб (по желанию)
  • Храм Лыхны — 100 руб (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 Центральный район Сочи / Адлер
Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сочи А.
Сочи А.
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62 отзыва оставили туристы

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