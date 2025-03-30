Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
Изучить культурные места и природные достопримечательности района
Начало: Сочи, 13:00
30 мар в 13:00
6 апр в 13:00
71 000 ₽ за человека
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Увидеть олимпийские объекты, погулять по нацпарку, насладиться курортной атмосферой
Начало: Сочи, 13:00
30 мар в 13:00
6 апр в 13:00
77 200 ₽ за человека
Летим на юг! Природа, история и архитектура Абхазии и Сочи
Подняться в горы по канатной дороге, полюбоваться озером Рица, морем и вечнозелёными пальмами
Начало: Сочи, аэропорт или ж/д вокзал, 10:00-11:00
28 мар в 10:00
30 апр в 10:00
68 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На каникулы»
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