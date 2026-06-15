Еще несколько необычных экскурсий в Сортавале

Лучшие месяцы для посещения Сортавала - с мая по сентябрь. В это время природа Карелии раскрывается во всей красе, а прогулка по городу станет незабываемым опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пристань
Первая улица Сортавала
Пожарная каланча
Дом купца Сийтонена
Дом-замок Леандера
Дом Берга
Памятник рунопевцу
Парк Ваккосалми
Гора Кухавуори
Описание экскурсии
Насыщенный маршрут
Старт нашей прогулки на пристани, откуда открывается чудесный вид на залив Ладоги и остров Риеккалансаари, с которого начиналась Сортавала. Мы обсудим, зачем и как строили город, а еще выясним, за что Петербург может поблагодарить эти места.
Погуляем по первой улице Сортавала и выйдем к центру с его финскими строениями. Вы поймете, почему в городе так много банков, удивитесь особенности наших площадей, увидите пожарную каланчу, дом купца Сийтонена, дом-замок Леандера и восстановленный дом Берга.
Мир Калевала, или предания города
События Калевалы, карело-финского эпоса, происходили в наших краях. К этой теме мы не раз вернемся на прогулке. Я покажу вам памятник рунопевцу, расскажу, как в городе возрождаются традиции, и раскрою смысл наших замысловатых топонимов. Финские времена Сортавала вы представите в парке Ваккосалми, а завершится экскурсия на горе Кухавуори — отсюда вы полюбуетесь панорамой города, прекрасной в любое время суток.
Организационные детали
Это пешеходная прогулка, поэтому стоит обратить внимание на погоду. Если холодно — позаботиться о тепле ваших ног, ушей и рук, а также вооружиться термосом с горячим чаем.
Дополнительных расходов нет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Набережная Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 690 туристов
Каждый раз, когда я нахожу что-то новое, стараюсь узнать об этом как можно больше. Мой родной город Сортавала не стал исключением. Изучение фольклора, посещение краеведческих музеев, участие в социально-культурных проектах, читать дальшеуменьшить
общение с людьми, которые творят историю города сегодня, дали мне немало знаний о Сортавала. Теперь я хочу поделиться самым интересным с вами, гости Приладожья. Моя главная цель — избавить вас от заученных клише экскусоводов и дать возможность узнавать то, что вам интересно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 95 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
93
4
2
3
–
2
–
1
–
Е
Екатерина
Экскурсия понравилась, спасибо!
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Я
Ярослав
Отличная экскурсия! Обошли весь Сортавал с интересным и познавательным рассказом, восхитились игрой Веры на карельском струнном инструменте кантеле и даже сами немного импровизировали. Отдельно отмечу грамотную речь нашего гида - очень приятно послушать человека, в речи которого нет слов-паразитов.
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Алексей
Мы выбрали вечернее время для прогулки. Январь, холодно, но очень интересно и маршрут построен так, что есть возможность погреться и даже прикупить сладости и другие сувениры. Вера рассказывает с душой и мы нисколько не пожалели, что прогулялись с этой прекрасной девушкой. Зимой экскурсия тоже прекрасна, не отказывайтесь от этого удовольствия!
+2
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Светлана
Вера, спасибо за удивительную прогулку! Вы успели столько нам показать и рассказать за столь короткое время) И музыкальный сюрприз, нативно встроенный в экскурсию, нам очень понравился. Желаем Вам процветания и новых благодарных слушателей!
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С
Станислав
Вера любит родной город и подходит к делу как краевед, охотно и со знанием материала отвечает на все вопросы. Музыкальный инструмент кантеле - интересный сюрприз и хит экскурсии.
Экскурсию не отменил даже очень сильный ливень.
Из того что можно улучшить - может быть добавить какое-то звукоусиливающее оборудование, либо изменить маршрут. В некоторых местах плохо слышно, особенно у центральной улицы из-за потока машин.
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Ю
Юрий
Все прошло просто отлично! Очень интересная экскурсия!
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