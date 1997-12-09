Еще несколько необычных экскурсий в Сортавале

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Удивительная и живописная Сортавала

Открыть легенды, историю и современность города на дружеской прогулке

Вера
Вера – Гид из Сортавалы
Едете ли вы в Карелию за тишиной или активным отдыхом — прогулка 👣 по Сортавала, месту силы, дополнит любой формат.

Я расскажу о родном любимом городе, ориентируясь на ваши интересы, поделюсь ценными советами по нашему краю.

За 1, 5 часа вы познакомитесь с финским наследием, подниметесь на гору с дивными видами и услышите о неразрывных связях города с эпосом Калевала.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 625 ₽ за экскурсию

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Удивительная и живописная Сортавала
Удивительная и живописная Сортавала

Что вас ожидает

Насыщенный маршрут
Старт нашей прогулки на пристани, откуда открывается чудесный вид на залив Ладоги и остров 🏝️ Риеккалансаари, с которого начиналась Сортавала. Мы обсудим, зачем и как строили город 🏙️, а еще выясним, за что Петербург может поблагодарить эти места.

Погуляем по первой улице Сортавала и выйдем к центру с его финскими строениями. Вы поймете, почему в городе так много банков, удивитесь особенности наших площадей, увидите пожарную каланчу, дом купца Сийтонена, дом-замок 🏰 Леандера и восстановленный дом Берга.

Мир Калевала, или предания города
События Калевалы, карело-финского эпоса, происходили в наших краях. К этой теме мы не раз вернемся на прогулке 👣. Я покажу вам памятник рунопевцу, расскажу, как в городе возрождаются традиции, и раскрою смысл наших замысловатых топонимов. Финские времена Сортавала вы представите в парке 🌳 Ваккосалми, а завершится экскурсия ⛳ на горе Кухавуори — отсюда вы полюбуетесь панорамой города, прекрасной в любое время суток.

Организационные детали

  • Это пешеходная прогулка 👣, поэтому стоит обратить внимание на погоду. Если холодно — позаботиться о тепле ваших ног, ушей и рук, а также вооружиться термосом с горячим чаем.
  • Дополнительных расходов нет
Удивительная и живописная Сортавала
Удивительная и живописная Сортавала
Удивительная и живописная Сортавала
Удивительная и живописная Сортавала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вера
Вера
Каждый раз, когда я нахожу что-то новое, стараюсь узнать об этом как можно больше. Мой родной город Сортавала не стал исключением. Изучение фольклора, посещение краеведческих музеев, участие в социально-культурных проектах, общение с людьми, которые творят историю города сегодня, дали мне немало знаний о Сортавала. Теперь я хочу поделиться самым интересным с вами, гости Приладожья. Моя главная цель — избавить вас от заученных клише экскусоводов и дать возможность узнавать то, что вам интересно.
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