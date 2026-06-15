Еще несколько необычных экскурсий в Сортавале

Лучшие месяцы для посещения Сортавала - с мая по сентябрь. В это время природа Карелии раскрывается во всей красе, а прогулка по городу станет незабываемым опытом.

Эта индивидуальная экскурсия по Сортавале предлагает уникальную возможность познакомиться с финским наследием и эпосом Калевала. В течение 1,5 часов вы пройдете по историческим улицам, увидите знаменитые здания и услышите о связи города с эпосом. Завершите прогулку на горе Кухавуори, откуда открывается панорама города. Без дополнительных расходов, эта пешеходная экскурсия станет идеальным дополнением к вашему отдыху в Карелии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Насыщенный маршрут

Старт нашей прогулки на пристани, откуда открывается чудесный вид на залив Ладоги и остров Риеккалансаари, с которого начиналась Сортавала. Мы обсудим, зачем и как строили город, а еще выясним, за что Петербург может поблагодарить эти места.

Погуляем по первой улице Сортавала и выйдем к центру с его финскими строениями. Вы поймете, почему в городе так много банков, удивитесь особенности наших площадей, увидите пожарную каланчу, дом купца Сийтонена, дом-замок Леандера и восстановленный дом Берга.

Мир Калевала, или предания города

События Калевалы, карело-финского эпоса, происходили в наших краях. К этой теме мы не раз вернемся на прогулке. Я покажу вам памятник рунопевцу, расскажу, как в городе возрождаются традиции, и раскрою смысл наших замысловатых топонимов. Финские времена Сортавала вы представите в парке Ваккосалми, а завершится экскурсия на горе Кухавуори — отсюда вы полюбуетесь панорамой города, прекрасной в любое время суток.

Организационные детали