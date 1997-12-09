Еще несколько необычных экскурсий в Сортавале

Что вас ожидает

Насыщенный маршрут

Старт нашей прогулки на пристани, откуда открывается чудесный вид на залив Ладоги и остров 🏝️ Риеккалансаари, с которого начиналась Сортавала. Мы обсудим, зачем и как строили город 🏙️, а еще выясним, за что Петербург может поблагодарить эти места.

Погуляем по первой улице Сортавала и выйдем к центру с его финскими строениями. Вы поймете, почему в городе так много банков, удивитесь особенности наших площадей, увидите пожарную каланчу, дом купца Сийтонена, дом-замок 🏰 Леандера и восстановленный дом Берга.

Мир Калевала, или предания города

События Калевалы, карело-финского эпоса, происходили в наших краях. К этой теме мы не раз вернемся на прогулке 👣. Я покажу вам памятник рунопевцу, расскажу, как в городе возрождаются традиции, и раскрою смысл наших замысловатых топонимов. Финские времена Сортавала вы представите в парке 🌳 Ваккосалми, а завершится экскурсия ⛳ на горе Кухавуори — отсюда вы полюбуетесь панорамой города, прекрасной в любое время суток.

Организационные детали