Узнавать и пробовать: прогулки по Уфе и окрестностям, башкирское застолье и дегустации

Погрузиться в историю и кухню региона, попробовать кыстыбый и побывать в Святых кустиках
Проведите выходные познавательно и вкусно! Мы приглашаем вас в колоритную Уфу: будем гулять среди главных достопримечательностей столицы, увидим золото сарматов и стерлитамакский метеорит, съездим за город, чтобы посетить один из
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крупнейших в мире родников Красный Ключ и мужской монастырь, который в народе прозвали Святыми кустиками.

Часть программы имеет гастрономический уклон: вы познакомитесь с национальной кухней, перепробуете традиционные блюда во время башкирского застолья, а также продегустируете кыстыбый (лепёшки) и бальзамы.

Узнавать и пробовать: прогулки по Уфе и окрестностям, башкирское застолье и дегустации
Узнавать и пробовать: прогулки по Уфе и окрестностям, башкирское застолье и дегустации
Узнавать и пробовать: прогулки по Уфе и окрестностям, башкирское застолье и дегустации
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+

Проживание. 2-местное размещение в отеле 3*, 1-местное — за доплату. Точное название гостиницы будет известно непосредственно перед началом тура.

Питание. В стоимость включены 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин, дегустации. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. 7-местный универсал LADA Largus.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Уфой и башкирской кухней

После полудня — самостоятельное заселение в отель. Затем встретимся всей группой в холле гостиницы и поедем знакомиться с южной частью Уфы.

Вы погрузитесь в историю города и обычаи народа, увидите монумент Дружбы двух народов, памятник легендарному башкирскому батыру Салавату Юлаеву, фонтан «Семь девушек» и другие знаковые локации. Прогулка сделана с гастрономическим уклоном: вы узнаете о национальной кухне, продегустируете кыстыбый (лепёшки) и бальзамы, попробуете традиционные блюда во время башкирского застолья. После экскурсии — свободный вечер.

Первая встреча с Уфой и башкирской кухнейПервая встреча с Уфой и башкирской кухнейПервая встреча с Уфой и башкирской кухнейПервая встреча с Уфой и башкирской кухнейПервая встреча с Уфой и башкирской кухнейПервая встреча с Уфой и башкирской кухней
2 день

Успенский Свято-Георгиевский монастырь и родник Красный Ключ

Утром поедем в Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь. Вы узнаете, какие православные чудеса предшествовали основанию обители и почему прихожане прозвали эти места Святыми кустиками.

Доберёмся в село Красный Ключ, пообедаем, а затем посетим один из крупнейших в мире родников. Это озеро-колодец, в котором на поверхность мощными потоками вырывается подземная река. Мы погуляем по прилегающему к источнику парку, заглянем в визит-центр, а вечером вернёмся в Уфу.

Успенский Свято-Георгиевский монастырь и родник Красный КлючУспенский Свято-Георгиевский монастырь и родник Красный КлючУспенский Свято-Георгиевский монастырь и родник Красный КлючУспенский Свято-Георгиевский монастырь и родник Красный КлючУспенский Свято-Георгиевский монастырь и родник Красный КлючУспенский Свято-Георгиевский монастырь и родник Красный Ключ
3 день

Продолжение прогулок по Уфе

Утром встретимся в отеле и поедем в Музей археологии и этнографии. В его коллекциях хранятся знаменитое золото сарматов, найденное в Филипповских курганах, стерлитамакский метеорит и другие ценные реликвии.

Погуляем по арт-пространству с историческими постройками, ремесленными мастерскими, галереями. В полдень вернёмся в гостиницу, чтобы забрать вещи и освободить номера. Затем продолжим исследовать Уфу, на этот раз северную часть города. Вы посетите мечеть Ляля-Тюльпан и прикоснётесь к героическому прошлому Башкортостана периода Великой Отечественной войны. После этого наше небольшое уфимское приключение будет завершено.

Продолжение прогулок по УфеПродолжение прогулок по УфеПродолжение прогулок по УфеПродолжение прогулок по УфеПродолжение прогулок по Уфе

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение24 900 ₽
1-местное размещение26 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин
  • Дегустации
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Трансферы по маршруту
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты в Уфу и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение - 1800 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Уфе, 13:00
Завершение: Уфа, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Уфы

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