Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 5+
Проживание. 2-местное размещение в отеле 3*, 1-местное — за доплату. Точное название гостиницы будет известно непосредственно перед началом тура.
Питание. В стоимость включены 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин, дегустации. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. 7-местный универсал LADA Largus.
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.
Программа тура по дням
Первая встреча с Уфой и башкирской кухней
После полудня — самостоятельное заселение в отель. Затем встретимся всей группой в холле гостиницы и поедем знакомиться с южной частью Уфы.
Вы погрузитесь в историю города и обычаи народа, увидите монумент Дружбы двух народов, памятник легендарному башкирскому батыру Салавату Юлаеву, фонтан «Семь девушек» и другие знаковые локации. Прогулка сделана с гастрономическим уклоном: вы узнаете о национальной кухне, продегустируете кыстыбый (лепёшки) и бальзамы, попробуете традиционные блюда во время башкирского застолья. После экскурсии — свободный вечер.
Успенский Свято-Георгиевский монастырь и родник Красный Ключ
Утром поедем в Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь. Вы узнаете, какие православные чудеса предшествовали основанию обители и почему прихожане прозвали эти места Святыми кустиками.
Доберёмся в село Красный Ключ, пообедаем, а затем посетим один из крупнейших в мире родников. Это озеро-колодец, в котором на поверхность мощными потоками вырывается подземная река. Мы погуляем по прилегающему к источнику парку, заглянем в визит-центр, а вечером вернёмся в Уфу.
Продолжение прогулок по Уфе
Утром встретимся в отеле и поедем в Музей археологии и этнографии. В его коллекциях хранятся знаменитое золото сарматов, найденное в Филипповских курганах, стерлитамакский метеорит и другие ценные реликвии.
Погуляем по арт-пространству с историческими постройками, ремесленными мастерскими, галереями. В полдень вернёмся в гостиницу, чтобы забрать вещи и освободить номера. Затем продолжим исследовать Уфу, на этот раз северную часть города. Вы посетите мечеть Ляля-Тюльпан и прикоснётесь к героическому прошлому Башкортостана периода Великой Отечественной войны. После этого наше небольшое уфимское приключение будет завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|24 900 ₽
|1-местное размещение
|26 700 ₽
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Что включено
- Проживание
- 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин
- Дегустации
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Трансферы по маршруту
- Страховка
Что не входит в цену
- Билеты в Уфу и обратно
- Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное размещение - 1800 ₽