После полудня — самостоятельное заселение в отель. Затем встретимся всей группой в холле гостиницы и поедем знакомиться с южной частью Уфы.

Вы погрузитесь в историю города и обычаи народа, увидите монумент Дружбы двух народов, памятник легендарному башкирскому батыру Салавату Юлаеву, фонтан «Семь девушек» и другие знаковые локации. Прогулка сделана с гастрономическим уклоном: вы узнаете о национальной кухне, продегустируете кыстыбый (лепёшки) и бальзамы, попробуете традиционные блюда во время башкирского застолья. После экскурсии — свободный вечер.