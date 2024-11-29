3 дня
Душевный уикенд в Башкирии с лепкой пельменей, дегустацией мёда и катанием на санях
Сделать фото с маралами, покормить лошадей и увидеть наскальные рисунки в пещере Шульган-Таш
Начало: Уфа, центральный вход универмага «Уфа» (Проспект О...
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
30 000₽ за человека
3 дня
Экспресс путешествие из прошлого в будущее: экскурсии по старинным и современным местам Уфы
Увидеть необычные локации Уфы, полюбоваться мечетью в форме цветка и родником Красный Ключ
Начало: Уфа, 10:45
6 дек в 08:00
13 дек в 08:00
29 500₽ за человека
4 дня
Колорит Башкирии: поездка в деревню к бабушке, фотосессия в национальном костюме и мастер-классы
Изучить столицу и глубинку, попробовать мёд, поучиться стрелять из лука и делать янсык и баурсаки
Начало: Отель в Уфе, 12:00
2 дек в 08:00
16 дек в 08:00
35 800₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Туры на 23 февраля»
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