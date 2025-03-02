7 дней
Тур-знакомство с Бурятией: лёд Байкала, местные обычаи и буддистские святыни
Встретить рассвет на Байкале, попробовать бурятскую кухню и искупаться в термах под открытым небом
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, 09:00
2 мар в 09:00
108 000₽ за человека
4 дня
Провести 8 марта на байкальском льду
Покататься на судне с воздушной подушкой, пообедать в юрте и поучаствовать в шаманском ритуале
Начало: Улан-Уде, аэропорт, утро
22 фев в 10:00
8 мар в 10:00
49 000₽ за человека
6 дней
Тур по главным местам Бурятии и путешествие в гости к семейским староверам
Расслабиться в горячих источниках, услышать многоголосое пение и побывать в традиционной юрте
Начало: Аэропорт Улан-Удэ в 09:00, ж. - д. вокзал в 10:00
1 янв в 09:00
7 янв в 08:00
95 200₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «8 марта»
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