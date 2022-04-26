Экскурсии по Ульяновской области

Экскурсии в городах Ульяновской области

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Ульяновской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Ульяновск

Индивидуальные экскурсии

Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
7200
за всё
Посетить один из 18 уникальных курортов России и поразиться находкам палеонтологов
Ульяновск
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
от
8000
за всё
Экскурсию начнём с посещения женского монастыря Михаила Архангела, где вы сможете заказать службы
Ульяновск
Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
от
1800
за всё
Наш путь пройдет по следующему маршруту: от площади 30-летия Победы, через Владимирский сад
Ульяновск
Непарадный Симбирск
Непарадный Симбирск
от
2000
за всё
Наш путь пройдет по следующему маршруту: от Дома Гончарова над спрятанной под землю рекой Симбиркой, через исторический
Ульяновск
Загородная экскурсия в геопарк «Ундория» (30 км)
Загородная экскурсия в геопарк «Ундория» (30 км)
5
8 отзывов
10000
за всё
Из Ульяновска мы отправимся на экскурсию в Ундоры
Ульяновск
Ульяновск: Красный маршрут
Ульяновск: Красный маршрут
7000
за всё
Специально для туристов, которые хотят познакомиться с историей Ульяновска советских времён, мы подготовили экскурсию по
Ульяновск
Расширенная обзорная экскурсия по Ульяновску
Расширенная обзорная экскурсия по Ульяновску
5
1 отзыв
6000
за всё
Экскурсия по Ульяновску начинается с обзорной поездки, которая приоткроет для нас основные вехи истории бывшего
Ульяновск
Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте
Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте
5500
за всё
Ульяновск насчитывает более трёх столетий
Ульяновск
Пешеходная экскурсия в Музейный квартал
Пешеходная экскурсия в Музейный квартал
5500
за всё
Одна из главных достопримечательностей Ульяновска - это уникальный Музейный квартал, сохранивший большую часть
Ульяновск

Групповые экскурсии

Тур в Дивное Дивеево
Тур в Дивное Дивеево
5
2 отзыва
2400
за чел.
Давно хотели посетить Дивное Дивеево, а точнее Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь
Ульяновск
Оздоровительный трёхдневный тур в Соль-Илецк
Оздоровительный трёхдневный тур в Соль-Илецк
5
1 отзыв
3500
за чел.
Приглашаем вас в трёхдневный тур в Соль-Илецк - российский аналог израильского курорта на Мёртвом море! Для тех, кто
Ульяновск
Красавица Казань
Красавица Казань
5
8 отзывов
2000
за чел.
Отправляемся в столицу Татарстана, в удивительный город, где смешались национальные традиции загадочного Востока
Ульяновск
Добро пожаловать в Саранск - столицу Мордовии
Добро пожаловать в Саранск - столицу Мордовии
2100
за чел.
Посетите Саранск - красивейший городок, столицу Мордовии, город, который полностью обновлён за последние годы
Ульяновск
Йошкар-Ола: В гости к Йошкину коту
Йошкар-Ола: В гости к Йошкину коту
1690
за чел.
Йошкар-Ола - город с марийским акцентом, русским характером и бельгийской архитектурой
Ульяновск

Обзорные по городам

Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
от
1800
за всё
Наш путь пройдет по следующему маршруту: от площади 30-летия Победы, через Владимирский сад
Ульяновск
Расширенная обзорная экскурсия по Ульяновску
Расширенная обзорная экскурсия по Ульяновску
5
1 отзыв
6000
за всё
Экскурсия по Ульяновску начинается с обзорной поездки, которая приоткроет для нас основные вехи истории бывшего
Ульяновск
Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте
Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте
5500
за всё
Ульяновск насчитывает более трёх столетий
Ульяновск
Пешеходная экскурсия в Музейный квартал
Пешеходная экскурсия в Музейный квартал
5500
за всё
Одна из главных достопримечательностей Ульяновска - это уникальный Музейный квартал, сохранивший большую часть
Ульяновск
Весь Ульяновск на автомобиле
Весь Ульяновск на автомобиле
8450
за всё
Рассмотрите Ульяновск со всех сторон с комфортом, во время автомобильной экскурсии
Ульяновск
Весь Ульяновск на автомобиле
Весь Ульяновск на автомобиле
5
10 отзывов
8450
за всё
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Ульяновск
Ульяновск: история, современность, легенды
Ульяновск: история, современность, легенды
4.9
14 отзывов
3900
за всё
Знакомство с волжским городом, сменившим три названия
Ульяновск
Ульяновск от основания до современности
Ульяновск от основания до современности
5
21 отзыв
5590
за всё
История, архитектура и самые красивые места города на пешеходной прогулке
Ульяновск
Обзорная экскурсия по Ульяновску
Обзорная экскурсия по Ульяновску
5
2 отзыва
5200
за всё
Ленин и Волга - две известных ассоциации с Ульяновском
Ульяновск

Туры на автомобиле

Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
7200
за всё
Посетить один из 18 уникальных курортов России и поразиться находкам палеонтологов
Ульяновск
Весь Ульяновск на автомобиле
Весь Ульяновск на автомобиле
5
10 отзывов
8450
за всё
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Ульяновск

Экскурсионные туры на несколько дней

Тур в Дивное Дивеево
Тур в Дивное Дивеево
5
2 отзыва
2400
за чел.
Давно хотели посетить Дивное Дивеево, а точнее Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь
Ульяновск
Оздоровительный трёхдневный тур в Соль-Илецк
Оздоровительный трёхдневный тур в Соль-Илецк
5
1 отзыв
3500
за чел.
Приглашаем вас в трёхдневный тур в Соль-Илецк - российский аналог израильского курорта на Мёртвом море! Для тех, кто
Ульяновск

Последние отзывы об экскурсиях по Ульяновской области

  • Н
    Надежда
    26 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Ульяновск: история, современность, легенды
    Замечательная экскурсия. Очень довольна.
  • Т
    Татьяна
    10 января 2022
    5
    Отзыв на: Ульяновск: история, современность, легенды
    Спасибо большое Максиму за экскурсию! В Нашей компании такие разные люди, но довольны остались все! Приятный, грамотный, увлеченный экскурсовод.
  • Н
    Надежда
    10 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Ульяновск: история, современность, легенды
    В июне 2021 года специально приехали в Ульяновск, чтобы познакомится с этим прекрасным городом. По интернету нашла индивидуальную экскурсию, которую ведет Максим. Заранее договорились, обозначили место и время встречи. Экскурсия получилась очень уютной, душевной, с необычными подробностям. Максим рассказывал о городе в интересной форме, с занимательными факты из истории и современности своего родного города. Чувствуется очень душевное отношение экскурсовода к своему городу. Город очень зеленый, наполненный стариной и разными интересными событиями. Экскурсия понравилась не только нам взрослым, но и ребенку. Отдельное спасибо Максиму за столицу пирожков и сами пирожки:-) Если вы будете в Ульяновске, непременно закажите у Максима экскурсию. Хорошее настроение и море информации вам обеспечено!
  • Е
    Елена
    28 октября 2021
    5
    Отзыв на: Ульяновск от основания до современности
    Экскурсия понравилась, познавательно, много интересных фактов, немного однотонно правда, лично мое мнение что дороговато. Но не жалею. Гостям все понравилось. Спасибо
  • Т
    Татьяна
    24 октября 2021
    5
    Отзыв на: Ульяновск: история, современность, легенды
    Отличная экскурсия, очень познавательная и интересная!
  • О
    Ольга
    13 сентября 2021
    4
    Отзыв на: Ульяновск: история, современность, легенды
    Экскурсия понравилась, спасибо гиду Максиму. С удовольствием порекомендую друзьям.
  • Д
    Дмитрий
    10 сентября 2021
    5
    Отзыв на: Ульяновск: история, современность, легенды
    10.09.2021 Сегодня мы побывали на вечерней пешеходной экскурсии по Ульяновску. Нашим экскурсоводом был Максим, который совершенно в нестандартной манере провёл нас по старым и новым улочкам своего города. И это было не банальное «посмотрите налево, посмотрите направо», а интересная прогулка старых друзей с воспоминаниями о том, что было и как стало. Нам поведали и об истории и о легендах, и все это было преподнесено, как-бы невзначай и не навязчиво. Два часа пролетели незаметно! Одним словом мы остались в полном восторге! Спасибо Максиму за замечательный вечер!
  • В
    Виктор
    27 августа 2021
    5
    Отзыв на: Ульяновск: история, современность, легенды
    Максим отличный рассказчик. Прекрасно подаёт материал о своём городе, уместно иногда вворачивая нотки юмора. Видно, что он любит свою малую Родину и эта любовь красной нитью проходит через всю экскурсию. Гида рекомендую. Спасибо за экскурсию!
  • О
    Ольга
    10 августа 2021
    5
    Отзыв на: Весь Ульяновск на автомобиле
    Гид Алексей провел экскурсию на автомобиле по всему Ульяновску. Посетили много интересных мест. Рассказывал интересно, живо. Не грузил ненужной скучной информацией. Спасибо.
  • Е
    Елена
    5 августа 2021
    5
    Отзыв на: Ульяновск от основания до современности
    Спасибо Алексею за экскурсию! Очень интересная и позновательная экскурсия. Я в восторге
  • Н
    Нажеда
    24 июля 2021
    5
    Отзыв на: Ульяновск: история, современность, легенды
    Спасибо, Максиму за чудесную экскурсию. Всё сопутствовало этому прекрасному вечеру. Хорошая погода, исторические места Ульяновска, прекрасное знание истории города. Остались только положительные эмоции. Привет из древнего Пскова.
  • С
    Светлана
    10 июля 2021
    5
    Отзыв на: Весь Ульяновск на автомобиле
    Были проездом в Ульяновске. Взяли экскурсию по городу на 4,5 часа. Алексей прекрасный гид! Мы получили всю необходимую информацию и ответы на все свои вопросы о городе. Искренне желаем удачи Алексею.
  • Р
    Рустем
    4 июля 2021
    5
    Отзыв на: Ульяновск от основания до современности
    Алексей классный гид. Экскурсия была полезной и интересной, узнали и увидели разнообразный Ульяновск. С нами в группе был местный житель и даже для него больше половины информации было открытием. Рекомендую всем.
  • И
    Илья
    25 июня 2021
    5
    Отзыв на: Ульяновск от основания до современности
    Отличная экскурсия, спасибо Алексею за интересный рассказ и знакомство с городом Ульяновск! Однозначно рекомендуем
  • Е
    Евгения
    18 июня 2021
    5
    Отзыв на: Весь Ульяновск на автомобиле
    Чудесная экскурсия проведенная Алексеем по городу,в котором не была 35 лет Многое быоо открытием,многое восстановилось в памяти. ВСЕ БЫЛО ПРЕКРАСНО! очень рекомендую. Большое спасибо!
  • С
    Света
    8 июня 2021
    5
    Отзыв на: Весь Ульяновск на автомобиле
    Были в Ульяновске один день,решили заказать экскурсию на автомобиле с Алексеем,всем советую,отличный гид,очень доступно и интересно преподнёс историю Ульяновска. Нам ооочень понравилось. Спасибо большое Алексею!
  • И
    Иван
    13 мая 2021
    5
    Отзыв на: Ульяновск: история, современность, легенды
    Максим очень знающий, интеллигентный и позитивный гид. Искренне любит Ульяновск, что замечательно сказывается на качестве экскурсии. Ответственно рекомендую Максима для знакомства с Симбирском:)
  • А
    Алексей
    4 мая 2021
    5
    Отзыв на: Ульяновск от основания до современности
    Экскурсия очень понравилась. Наш экскурсовод Алексей провел нас по самым историческим местам города Ульяновск. Обладает широкими познаниями истории своего го́рода и знаменитых личностей,имеющих отношение к Ульяновску. Очень многие факты жизни Ленина оказались мне неизвестны. С удовольствием возьму ещё одну экскурсию у Алексея. Очень рекомендую
  • А
    Александр
    3 мая 2021
    5
    Отзыв на: Весь Ульяновск на автомобиле
    Алексей прекрасно подает материал, человек с хорошими знаниями и главное с отличным умением эти знания в доступной манере донести!
  • Е
    Евгения
    2 мая 2021
    5
    Отзыв на: Ульяновск от основания до современности
    Прекрасная экскурсия с Алексеем, чтобы понять, что из себя представляет Ульяновск. Не смотря на проливной дождь, было интересно и познавательно
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