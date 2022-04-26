Н Надежда 5 Отзыв на: Ульяновск: история, современность, легенды Замечательная экскурсия. Очень довольна.

Т Татьяна 5 Отзыв на: Ульяновск: история, современность, легенды Спасибо большое Максиму за экскурсию! В Нашей компании такие разные люди, но довольны остались все! Приятный, грамотный, увлеченный экскурсовод.

Н Надежда 5 Отзыв на: Ульяновск: история, современность, легенды В июне 2021 года специально приехали в Ульяновск, чтобы познакомится с этим прекрасным городом. По интернету нашла индивидуальную экскурсию, которую ведет Максим. Заранее договорились, обозначили место и время встречи. Экскурсия получилась очень уютной, душевной, с необычными подробностям. Максим рассказывал о городе в интересной форме, с занимательными факты из истории и современности своего родного города. Чувствуется очень душевное отношение экскурсовода к своему городу. Город очень зеленый, наполненный стариной и разными интересными событиями. Экскурсия понравилась не только нам взрослым, но и ребенку. Отдельное спасибо Максиму за столицу пирожков и сами пирожки:-) Если вы будете в Ульяновске, непременно закажите у Максима экскурсию. Хорошее настроение и море информации вам обеспечено!

Е Елена 5 Отзыв на: Ульяновск от основания до современности Экскурсия понравилась, познавательно, много интересных фактов, немного однотонно правда, лично мое мнение что дороговато. Но не жалею. Гостям все понравилось. Спасибо

Т Татьяна 5 Отзыв на: Ульяновск: история, современность, легенды Отличная экскурсия, очень познавательная и интересная!

О Ольга 4 Отзыв на: Ульяновск: история, современность, легенды Экскурсия понравилась, спасибо гиду Максиму. С удовольствием порекомендую друзьям.

Д Дмитрий 5 Отзыв на: Ульяновск: история, современность, легенды 10.09.2021 Сегодня мы побывали на вечерней пешеходной экскурсии по Ульяновску. Нашим экскурсоводом был Максим, который совершенно в нестандартной манере провёл нас по старым и новым улочкам своего города. И это было не банальное «посмотрите налево, посмотрите направо», а интересная прогулка старых друзей с воспоминаниями о том, что было и как стало. Нам поведали и об истории и о легендах, и все это было преподнесено, как-бы невзначай и не навязчиво. Два часа пролетели незаметно! Одним словом мы остались в полном восторге! Спасибо Максиму за замечательный вечер!

В Виктор 5 Отзыв на: Ульяновск: история, современность, легенды Максим отличный рассказчик. Прекрасно подаёт материал о своём городе, уместно иногда вворачивая нотки юмора. Видно, что он любит свою малую Родину и эта любовь красной нитью проходит через всю экскурсию. Гида рекомендую. Спасибо за экскурсию!

О Ольга 5 Отзыв на: Весь Ульяновск на автомобиле Гид Алексей провел экскурсию на автомобиле по всему Ульяновску. Посетили много интересных мест. Рассказывал интересно, живо. Не грузил ненужной скучной информацией. Спасибо.

Е Елена 5 Отзыв на: Ульяновск от основания до современности Спасибо Алексею за экскурсию! Очень интересная и позновательная экскурсия. Я в восторге

Н Нажеда 5 Отзыв на: Ульяновск: история, современность, легенды Спасибо, Максиму за чудесную экскурсию. Всё сопутствовало этому прекрасному вечеру. Хорошая погода, исторические места Ульяновска, прекрасное знание истории города. Остались только положительные эмоции. Привет из древнего Пскова.

С Светлана 5 Отзыв на: Весь Ульяновск на автомобиле Были проездом в Ульяновске. Взяли экскурсию по городу на 4,5 часа. Алексей прекрасный гид! Мы получили всю необходимую информацию и ответы на все свои вопросы о городе. Искренне желаем удачи Алексею.

Р Рустем 5 Отзыв на: Ульяновск от основания до современности Алексей классный гид. Экскурсия была полезной и интересной, узнали и увидели разнообразный Ульяновск. С нами в группе был местный житель и даже для него больше половины информации было открытием. Рекомендую всем.

И Илья 5 Отзыв на: Ульяновск от основания до современности Отличная экскурсия, спасибо Алексею за интересный рассказ и знакомство с городом Ульяновск! Однозначно рекомендуем

Е Евгения 5 Отзыв на: Весь Ульяновск на автомобиле Чудесная экскурсия проведенная Алексеем по городу,в котором не была 35 лет Многое быоо открытием,многое восстановилось в памяти. ВСЕ БЫЛО ПРЕКРАСНО! очень рекомендую. Большое спасибо!

С Света 5 Отзыв на: Весь Ульяновск на автомобиле Были в Ульяновске один день,решили заказать экскурсию на автомобиле с Алексеем,всем советую,отличный гид,очень доступно и интересно преподнёс историю Ульяновска. Нам ооочень понравилось. Спасибо большое Алексею!

И Иван 5 Отзыв на: Ульяновск: история, современность, легенды Максим очень знающий, интеллигентный и позитивный гид. Искренне любит Ульяновск, что замечательно сказывается на качестве экскурсии. Ответственно рекомендую Максима для знакомства с Симбирском:)

А Алексей 5 Отзыв на: Ульяновск от основания до современности Экскурсия очень понравилась. Наш экскурсовод Алексей провел нас по самым историческим местам города Ульяновск. Обладает широкими познаниями истории своего го́рода и знаменитых личностей,имеющих отношение к Ульяновску. Очень многие факты жизни Ленина оказались мне неизвестны. С удовольствием возьму ещё одну экскурсию у Алексея. Очень рекомендую

А Александр 5 Отзыв на: Весь Ульяновск на автомобиле Алексей прекрасно подает материал, человек с хорошими знаниями и главное с отличным умением эти знания в доступной манере донести!