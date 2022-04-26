Экскурсии в городах Ульяновской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Ульяновской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
7200
₽
за всё
Посетить один из 18 уникальных курортов России и поразиться находкам палеонтологов
от
8000
₽
за всё
Экскурсию начнём с посещения женского монастыря Михаила Архангела, где вы сможете заказать службы
от
1800
₽
за всё
Наш путь пройдет по следующему маршруту: от площади 30-летия Победы, через Владимирский сад
от
2000
₽
за всё
Наш путь пройдет по следующему маршруту: от Дома Гончарова над спрятанной под землю рекой Симбиркой, через исторический
5
8 отзывов
10000
₽
за всё
Из Ульяновска мы отправимся на экскурсию в Ундоры
7000
₽
за всё
Специально для туристов, которые хотят познакомиться с историей Ульяновска советских времён, мы подготовили экскурсию по
5
1 отзыв
6000
₽
за всё
Экскурсия по Ульяновску начинается с обзорной поездки, которая приоткроет для нас основные вехи истории бывшего
5500
₽
за всё
Ульяновск насчитывает более трёх столетий
5500
₽
за всё
Одна из главных достопримечательностей Ульяновска - это уникальный Музейный квартал, сохранивший большую часть
Групповые экскурсии
5
2 отзыва
2400
₽
за чел.
Давно хотели посетить Дивное Дивеево, а точнее Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь
5
1 отзыв
3500
₽
за чел.
Приглашаем вас в трёхдневный тур в Соль-Илецк - российский аналог израильского курорта на Мёртвом море! Для тех, кто
5
8 отзывов
2000
₽
за чел.
Отправляемся в столицу Татарстана, в удивительный город, где смешались национальные традиции загадочного Востока
2100
₽
за чел.
Посетите Саранск - красивейший городок, столицу Мордовии, город, который полностью обновлён за последние годы
1690
₽
за чел.
Йошкар-Ола - город с марийским акцентом, русским характером и бельгийской архитектурой
Обзорные по городам
от
1800
₽
за всё
Наш путь пройдет по следующему маршруту: от площади 30-летия Победы, через Владимирский сад
5
1 отзыв
6000
₽
за всё
Экскурсия по Ульяновску начинается с обзорной поездки, которая приоткроет для нас основные вехи истории бывшего
5500
₽
за всё
Ульяновск насчитывает более трёх столетий
5500
₽
за всё
Одна из главных достопримечательностей Ульяновска - это уникальный Музейный квартал, сохранивший большую часть
8450
₽
за всё
Рассмотрите Ульяновск со всех сторон с комфортом, во время автомобильной экскурсии
5
10 отзывов
8450
₽
за всё
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
4.9
14 отзывов
3900
₽
за всё
Знакомство с волжским городом, сменившим три названия
5
21 отзыв
5590
₽
за всё
История, архитектура и самые красивые места города на пешеходной прогулке
5
2 отзыва
5200
₽
за всё
Ленин и Волга - две известных ассоциации с Ульяновском
Туры на автомобиле
7200
₽
за всё
Посетить один из 18 уникальных курортов России и поразиться находкам палеонтологов
5
10 отзывов
8450
₽
за всё
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Экскурсионные туры на несколько дней
5
2 отзыва
2400
₽
за чел.
Давно хотели посетить Дивное Дивеево, а точнее Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь
5
1 отзыв
3500
₽
за чел.
Приглашаем вас в трёхдневный тур в Соль-Илецк - российский аналог израильского курорта на Мёртвом море! Для тех, кто
Последние отзывы об экскурсиях по Ульяновской области
- ННадежда26 апреля 2022Замечательная экскурсия. Очень довольна.
- ТТатьяна10 января 2022Спасибо большое Максиму за экскурсию! В Нашей компании такие разные люди, но довольны остались все! Приятный, грамотный, увлеченный экскурсовод.
- ННадежда10 ноября 2021В июне 2021 года специально приехали в Ульяновск, чтобы познакомится с этим прекрасным городом. По интернету нашла индивидуальную экскурсию, которую ведет Максим. Заранее договорились, обозначили место и время встречи. Экскурсия получилась очень уютной, душевной, с необычными подробностям. Максим рассказывал о городе в интересной форме, с занимательными факты из истории и современности своего родного города. Чувствуется очень душевное отношение экскурсовода к своему городу. Город очень зеленый, наполненный стариной и разными интересными событиями. Экскурсия понравилась не только нам взрослым, но и ребенку. Отдельное спасибо Максиму за столицу пирожков и сами пирожки:-) Если вы будете в Ульяновске, непременно закажите у Максима экскурсию. Хорошее настроение и море информации вам обеспечено!
- ЕЕлена28 октября 2021Экскурсия понравилась, познавательно, много интересных фактов, немного однотонно правда, лично мое мнение что дороговато. Но не жалею. Гостям все понравилось. Спасибо
- ТТатьяна24 октября 2021Отличная экскурсия, очень познавательная и интересная!
- ООльга13 сентября 2021Экскурсия понравилась, спасибо гиду Максиму. С удовольствием порекомендую друзьям.
- ДДмитрий10 сентября 202110.09.2021 Сегодня мы побывали на вечерней пешеходной экскурсии по Ульяновску. Нашим экскурсоводом был Максим, который совершенно в нестандартной манере провёл нас по старым и новым улочкам своего города. И это было не банальное «посмотрите налево, посмотрите направо», а интересная прогулка старых друзей с воспоминаниями о том, что было и как стало. Нам поведали и об истории и о легендах, и все это было преподнесено, как-бы невзначай и не навязчиво. Два часа пролетели незаметно! Одним словом мы остались в полном восторге! Спасибо Максиму за замечательный вечер!
- ВВиктор27 августа 2021Максим отличный рассказчик. Прекрасно подаёт материал о своём городе, уместно иногда вворачивая нотки юмора. Видно, что он любит свою малую Родину и эта любовь красной нитью проходит через всю экскурсию. Гида рекомендую. Спасибо за экскурсию!
- ООльга10 августа 2021Гид Алексей провел экскурсию на автомобиле по всему Ульяновску. Посетили много интересных мест. Рассказывал интересно, живо. Не грузил ненужной скучной информацией. Спасибо.
- ЕЕлена5 августа 2021Спасибо Алексею за экскурсию! Очень интересная и позновательная экскурсия. Я в восторге
- ННажеда24 июля 2021Спасибо, Максиму за чудесную экскурсию. Всё сопутствовало этому прекрасному вечеру. Хорошая погода, исторические места Ульяновска, прекрасное знание истории города. Остались только положительные эмоции. Привет из древнего Пскова.
- ССветлана10 июля 2021Были проездом в Ульяновске. Взяли экскурсию по городу на 4,5 часа. Алексей прекрасный гид! Мы получили всю необходимую информацию и ответы на все свои вопросы о городе. Искренне желаем удачи Алексею.
- РРустем4 июля 2021Алексей классный гид. Экскурсия была полезной и интересной, узнали и увидели разнообразный Ульяновск. С нами в группе был местный житель и даже для него больше половины информации было открытием. Рекомендую всем.
- ИИлья25 июня 2021Отличная экскурсия, спасибо Алексею за интересный рассказ и знакомство с городом Ульяновск! Однозначно рекомендуем
- ЕЕвгения18 июня 2021Чудесная экскурсия проведенная Алексеем по городу,в котором не была 35 лет Многое быоо открытием,многое восстановилось в памяти. ВСЕ БЫЛО ПРЕКРАСНО! очень рекомендую. Большое спасибо!
- ССвета8 июня 2021Были в Ульяновске один день,решили заказать экскурсию на автомобиле с Алексеем,всем советую,отличный гид,очень доступно и интересно преподнёс историю Ульяновска. Нам ооочень понравилось. Спасибо большое Алексею!
- ИИван13 мая 2021Максим очень знающий, интеллигентный и позитивный гид. Искренне любит Ульяновск, что замечательно сказывается на качестве экскурсии. Ответственно рекомендую Максима для знакомства с Симбирском:)
- ААлексей4 мая 2021Экскурсия очень понравилась. Наш экскурсовод Алексей провел нас по самым историческим местам города Ульяновск. Обладает широкими познаниями истории своего го́рода и знаменитых личностей,имеющих отношение к Ульяновску. Очень многие факты жизни Ленина оказались мне неизвестны. С удовольствием возьму ещё одну экскурсию у Алексея. Очень рекомендую
- ААлександр3 мая 2021Алексей прекрасно подает материал, человек с хорошими знаниями и главное с отличным умением эти знания в доступной манере донести!
- ЕЕвгения2 мая 2021Прекрасная экскурсия с Алексеем, чтобы понять, что из себя представляет Ульяновск. Не смотря на проливной дождь, было интересно и познавательно