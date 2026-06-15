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Экскурсии по Ульяновской области и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Ульяновской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Ульяновск

Индивидуальные экскурсии

По Ульяновску - на автомобиле в стиле ретро
По Ульяновску - на автомобиле в стиле ретро
12000
за всё
Проехать по главным местам города на легендарной «копейке»
Ульяновск
Романтика Симбирска
Романтика Симбирска
5200
за всё
Прикоснуться к городской жизни, что давно ушла, но оставила по-настоящему живые истории
Ульяновск
По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска (аудиогид)
По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска (аудиогид)
750
за чел.
Добро пожаловать на знакомство с городом! Маршрут продуман так, что вы увидите всё самое интересное в Ульяновске за один день — дома Ульяновых, дом Го...
Ульяновск
По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид
По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид
4.9
7 отзывов
750
за чел.
Увидеть всё самое главное, интересное - и узнать малоизвестные факты о городе
Ульяновск
Музей симбирского масонства в Ульяновске
Музей симбирского масонства в Ульяновске
5
3 отзыва
от
2826
за всё
Прикоснуться к тайнам братства и узнать, правда ли масоны управляют миром
Ульяновск
Архитектурные сокровища Симбирска
Архитектурные сокровища Симбирска
5900
за всё
Приглашаем на экскурсию, где вы познакомитесь не только с архитектурными стилями и достопримечательностями, но и с душой Симбирска. Вы познакомитесь с...
Ульяновск
Пешком по Ульяновску: полное погружение
Пешком по Ульяновску: полное погружение
7500
за всё
Приглашаю вас на прогулку по Ульяновску — путешествие сквозь историю, от Синбирска до современности. Мы пройдёмся по тихому историческому центру, расс...
Ульяновск
Город весёлых памятников
Город весёлых памятников
19900
за всё
Ульяновск
Акварельный мастер-класс в кофейне Ульяновска
Акварельный мастер-класс в кофейне Ульяновска
от
3500
за всё
Узнать об основах акварельной живописи и порисовать за чашечкой кофе
Ульяновск

Обзорные по городам

Четыре века Волжского Венца
Четыре века Волжского Венца
5
51 отзыв
4050
за всё
Прогуляйтесь по Новому Венцу и узнайте самые интересные факты о Симбирске-Ульяновске! Во время экскурсии вы посетите знаковые места города и насладите...
Ульяновск
Утраченное Подгорье или прогулка по склонам Симбирской горы
Утраченное Подгорье или прогулка по склонам Симбирской горы
5
7 отзывов
9000
за всё
Мы встретимся в сакральном для советских граждан месте — площади Ленина, где стоит дом, в котором родился В. И. Ульянов. Именно там начнется наше путе...
Ульяновск
Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
5
110 отзывов
4900
за всё
Присоединяйтесь к интереснейшему пути, который пройдет по следующему маршруту: через Владимирский сад и Венец к достопримечательностям, которые связан...
Ульяновск
Расширенная обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
Расширенная обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
4.8
8 отзывов
7450
за всё
Экскурсия по Ульяновску начинается с обзорной поездки, которая приоткроет для нас основные вехи истории бывшего Симбирска, кроме этого вас ждёт посеще...
Ульяновск
Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
4.6
7 отзывов
7450
за всё
Ульяновск насчитывает более трёх столетий. С момента своего появления он сумел превратиться из небольшой крепости Симбирск в крупный культурный и пром...
Ульяновск
Весь Ульяновск на автомобиле
Весь Ульяновск на автомобиле
5
1 отзыв
17556
за всё
Рассмотрите Ульяновск со всех сторон с комфортом, во время автомобильной экскурсии. Мы увидим и историческую часть, оставшуюся от Симбирска, так и нов...
Ульяновск
Обзорная экскурсия по Ульяновску
Обзорная экскурсия по Ульяновску
5
4 отзыва
4040
за всё
Ленин и Волга — две известных ассоциации с Ульяновском. Вы, конечно, полюбуетесь морскими волжскими просторами с набережной и пройдёте по Ленинским ме...
Ульяновск

Водные прогулки

По руслу реки «Симбирки»
По руслу реки «Симбирки»
4100
за всё
Ульяновск
Целебная вода Ундор и динозавры Ульяновска
Целебная вода Ундор и динозавры Ульяновска
5
23 отзыва
11000
за всё
Автомобильная экскурсия из Ульяновска в Ундоры: монастырь Михаила Архангела, минеральные источники, купели, курортный парк и волжский берег с поиском ...
Ульяновск
Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
5
110 отзывов
4900
за всё
Присоединяйтесь к интереснейшему пути, который пройдет по следующему маршруту: через Владимирский сад и Венец к достопримечательностям, которые связан...
Ульяновск

Туры на автомобиле

По Ульяновску - на автомобиле в стиле ретро
По Ульяновску - на автомобиле в стиле ретро
12000
за всё
Проехать по главным местам города на легендарной «копейке»
Ульяновск
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала с мини-экскурсией по центру Ульяновска
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала с мини-экскурсией по центру Ульяновска
5
5 отзывов
4950
за всё
С комфортом добраться в отель и составить первое впечатление о городе
Ульяновск
Мистический Ульяновск
Мистический Ульяновск
5
9 отзывов
10900
за всё
Загадочные истории города на Волге: тайны, чудеса и призраки
Ульяновск
Чудеса и красоты Никольской горы
Чудеса и красоты Никольской горы
5
12 отзывов
12500
за всё
Прикоснуться к святым местам Симбирского края
Ульяновск
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
5
41 отзыв
10950
за всё
Посетить один из 18 уникальных курортов России и поразиться находкам палеонтологов
Ульяновск
Весь Ульяновск на автомобиле
Весь Ульяновск на автомобиле
5
1 отзыв
17556
за всё
Рассмотрите Ульяновск со всех сторон с комфортом, во время автомобильной экскурсии. Мы увидим и историческую часть, оставшуюся от Симбирска, так и нов...
Ульяновск
Весь Ульяновск на автомобиле
Весь Ульяновск на автомобиле
5
26 отзывов
21000
за всё
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Ульяновск

Последние отзывы об экскурсиях по Ульяновской области

С
Музей мистики им. Якова Ярова: комната колдуна, карты Таро и тайны Симбирска
Дата посещения: 14 июн 2026
Нашей компании экскурсия понравилась и взрослым и детям. Интересно было окунуться в мистический мир нашего города Ульяновска (Симбирска).
В дальнейшем планируем посетить еще не одну экскурсию:)
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Т
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Дата посещения: 24 мар 2026
По отзывам тех кто присутствовал на экскурсии с Никитой, было очень замечательно. Интересно, активно, захватывающе
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Е
Музей мистики им. Якова Ярова: комната колдуна, карты Таро и тайны Симбирска
Дата посещения: 7 янв 2026
Было очень интересных мистических историй рассказано, спасибо Дмитрию! Желаем процветания и роста вашему музею.
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Т
От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
Дата посещения: 23 авг 2025
Привет из Иркутска! Елена провела экскурсию выше всяких похвал. Разносторонняя и обаятельная, она чутко реагировала на наши вопросы и комментарии,
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оставив неизгладимые впечатления. Город Ульяновск надолго будет у нас ассоциироваться с Еленой. Елена, мы Вам очень благодарны за время, проведённое в Вашем обществе!

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К
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Дата посещения: 20 авг 2025
Всё прекрасно, интересно и познавательно !
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Н
Музей мистики им. Якова Ярова: комната колдуна, карты Таро и тайны Симбирска
Дата посещения: 6 апр 2025
Ходили с мамой, всё понравилось. Хорошая подача информации, а ещё можно сделать запоминающиеся фотографии.
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Ирина
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова
Были в Ульяновске на экскурсии 21.07.26. 🔥🔥🔥 Нам очень понравилось, очень содержательно и познавательно, даже наш семилетний ребенок был увлечён,в
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конце нашей встречи его ждал подарок от нашего гида🥰. А мы смогли приобрести в качестве сувениров миниколобочков, которых мы встречали во время всей экскурсии, за что огромное спасибо 🤗 Гида однозначно рекомендую 👍👍👍

Были в Ульяновске на экскурсии 21.07.26. 🔥🔥🔥 Нам очень понравилось, очень содержательно и познавательно, даже наш
Были в Ульяновске на экскурсии 21.07.26. 🔥🔥🔥 Нам очень понравилось, очень содержательно и познавательно, даже наш
Были в Ульяновске на экскурсии 21.07.26. 🔥🔥🔥 Нам очень понравилось, очень содержательно и познавательно, даже наш
Были в Ульяновске на экскурсии 21.07.26. 🔥🔥🔥 Нам очень понравилось, очень содержательно и познавательно, даже наш+15
Были в Ульяновске на экскурсии 21.07.26. 🔥🔥🔥 Нам очень понравилось, очень содержательно и познавательно, даже наш
Были в Ульяновске на экскурсии 21.07.26. 🔥🔥🔥 Нам очень понравилось, очень содержательно и познавательно, даже наш
Были в Ульяновске на экскурсии 21.07.26. 🔥🔥🔥 Нам очень понравилось, очень содержательно и познавательно, даже наш
Были в Ульяновске на экскурсии 21.07.26. 🔥🔥🔥 Нам очень понравилось, очень содержательно и познавательно, даже наш
Были в Ульяновске на экскурсии 21.07.26. 🔥🔥🔥 Нам очень понравилось, очень содержательно и познавательно, даже наш
Были в Ульяновске на экскурсии 21.07.26. 🔥🔥🔥 Нам очень понравилось, очень содержательно и познавательно, даже наш
Были в Ульяновске на экскурсии 21.07.26. 🔥🔥🔥 Нам очень понравилось, очень содержательно и познавательно, даже наш
Были в Ульяновске на экскурсии 21.07.26. 🔥🔥🔥 Нам очень понравилось, очень содержательно и познавательно, даже наш
Были в Ульяновске на экскурсии 21.07.26. 🔥🔥🔥 Нам очень понравилось, очень содержательно и познавательно, даже наш
Были в Ульяновске на экскурсии 21.07.26. 🔥🔥🔥 Нам очень понравилось, очень содержательно и познавательно, даже наш
Были в Ульяновске на экскурсии 21.07.26. 🔥🔥🔥 Нам очень понравилось, очень содержательно и познавательно, даже наш
Были в Ульяновске на экскурсии 21.07.26. 🔥🔥🔥 Нам очень понравилось, очень содержательно и познавательно, даже наш
Были в Ульяновске на экскурсии 21.07.26. 🔥🔥🔥 Нам очень понравилось, очень содержательно и познавательно, даже наш
Были в Ульяновске на экскурсии 21.07.26. 🔥🔥🔥 Нам очень понравилось, очень содержательно и познавательно, даже наш
Были в Ульяновске на экскурсии 21.07.26. 🔥🔥🔥 Нам очень понравилось, очень содержательно и познавательно, даже наш
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М
Обзорная экскурсия по Ульяновску
прекрасная прогулка была с Юлией по городу, много интересного подчерпнула об истории города!
ходили много, но совершенно не устала. была много истории, современных фактов
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Е
По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид
Отличный формат экскурсии. Это не просто аудиоэкскурсия, а целый аудиоспектакль. С удовольствием прошли по маршруту, Прикоснулись к историю города, событиям, персонам, архитектуре, Город понравился, после первого знакомства хотелось бы сюда вернуться. Спасибо!
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Федорова
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Нам очень понравилась эта экскурсия. Мы были с двумя сыновьями - подростком и помладше, интересно было и нам с мужем
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и детя. Гид Григорий много всего знает и рассказывает "с огоньком", без занудства. Палеонтологический музей просто огонь! Мне понравилось и посещение монастыря, чего я, честно говоря не ожидала. Спасибо!

Нам очень понравилась эта экскурсия. Мы были с двумя сыновьями - подростком и помладше, интересно было
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