читать дальше уменьшить и детя. Гид Григорий много всего знает и рассказывает "с огоньком", без занудства. Палеонтологический музей просто огонь! Мне понравилось и посещение монастыря, чего я, честно говоря не ожидала. Спасибо!

Нам очень понравилась эта экскурсия. Мы были с двумя сыновьями - подростком и помладше, интересно было и нам с мужем