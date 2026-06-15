Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Ульяновской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
12000
₽
за всё
Проехать по главным местам города на легендарной «копейке»
5200
₽
за всё
Прикоснуться к городской жизни, что давно ушла, но оставила по-настоящему живые истории
750
₽
за чел.
Добро пожаловать на знакомство с городом! Маршрут продуман так, что вы увидите всё самое интересное в Ульяновске за один день — дома Ульяновых, дом Го...
4.9
7 отзывов
750
₽
за чел.
Увидеть всё самое главное, интересное - и узнать малоизвестные факты о городе
5
3 отзыва
от
2826
₽
за всё
Прикоснуться к тайнам братства и узнать, правда ли масоны управляют миром
5900
₽
за всё
Приглашаем на экскурсию, где вы познакомитесь не только с архитектурными стилями и достопримечательностями, но и с душой Симбирска. Вы познакомитесь с...
7500
₽
за всё
Приглашаю вас на прогулку по Ульяновску — путешествие сквозь историю, от Синбирска до современности. Мы пройдёмся по тихому историческому центру, расс...
от
3500
₽
за всё
Узнать об основах акварельной живописи и порисовать за чашечкой кофе
Обзорные по городам
5
51 отзыв
4050
₽
за всё
Прогуляйтесь по Новому Венцу и узнайте самые интересные факты о Симбирске-Ульяновске! Во время экскурсии вы посетите знаковые места города и насладите...
5
7 отзывов
9000
₽
за всё
Мы встретимся в сакральном для советских граждан месте — площади Ленина, где стоит дом, в котором родился В. И. Ульянов. Именно там начнется наше путе...
5
110 отзывов
4900
₽
за всё
Присоединяйтесь к интереснейшему пути, который пройдет по следующему маршруту: через Владимирский сад и Венец к достопримечательностям, которые связан...
4.8
8 отзывов
7450
₽
за всё
Экскурсия по Ульяновску начинается с обзорной поездки, которая приоткроет для нас основные вехи истории бывшего Симбирска, кроме этого вас ждёт посеще...
4.6
7 отзывов
7450
₽
за всё
Ульяновск насчитывает более трёх столетий. С момента своего появления он сумел превратиться из небольшой крепости Симбирск в крупный культурный и пром...
5
1 отзыв
17556
₽
за всё
Рассмотрите Ульяновск со всех сторон с комфортом, во время автомобильной экскурсии. Мы увидим и историческую часть, оставшуюся от Симбирска, так и нов...
5
4 отзыва
4040
₽
за всё
Ленин и Волга — две известных ассоциации с Ульяновском. Вы, конечно, полюбуетесь морскими волжскими просторами с набережной и пройдёте по Ленинским ме...
Водные прогулки
5
23 отзыва
11000
₽
за всё
Автомобильная экскурсия из Ульяновска в Ундоры: монастырь Михаила Архангела, минеральные источники, купели, курортный парк и волжский берег с поиском ...
5
110 отзывов
4900
₽
за всё
Присоединяйтесь к интереснейшему пути, который пройдет по следующему маршруту: через Владимирский сад и Венец к достопримечательностям, которые связан...
Туры на автомобиле
12000
₽
за всё
Проехать по главным местам города на легендарной «копейке»
5
5 отзывов
4950
₽
за всё
С комфортом добраться в отель и составить первое впечатление о городе
5
9 отзывов
10900
₽
за всё
Загадочные истории города на Волге: тайны, чудеса и призраки
5
12 отзывов
12500
₽
за всё
Прикоснуться к святым местам Симбирского края
5
41 отзыв
10950
₽
за всё
Посетить один из 18 уникальных курортов России и поразиться находкам палеонтологов
5
1 отзыв
17556
₽
за всё
Рассмотрите Ульяновск со всех сторон с комфортом, во время автомобильной экскурсии. Мы увидим и историческую часть, оставшуюся от Симбирска, так и нов...
5
26 отзывов
21000
₽
за всё
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Последние отзывы об экскурсиях по Ульяновской области
С
Дата посещения: 14 июн 2026
Нашей компании экскурсия понравилась и взрослым и детям. Интересно было окунуться в мистический мир нашего города Ульяновска (Симбирска).
В дальнейшем планируем посетить еще не одну экскурсию:)
В дальнейшем планируем посетить еще не одну экскурсию:)
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Т
Дата посещения: 24 мар 2026
По отзывам тех кто присутствовал на экскурсии с Никитой, было очень замечательно. Интересно, активно, захватывающе
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Е
Дата посещения: 7 янв 2026
Было очень интересных мистических историй рассказано, спасибо Дмитрию! Желаем процветания и роста вашему музею.
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Т
Дата посещения: 23 авг 2025
Привет из Иркутска! Елена провела экскурсию выше всяких похвал. Разносторонняя и обаятельная, она чутко реагировала на наши вопросы и комментарии,
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К
Дата посещения: 20 авг 2025
Всё прекрасно, интересно и познавательно !
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Н
Дата посещения: 6 апр 2025
Ходили с мамой, всё понравилось. Хорошая подача информации, а ещё можно сделать запоминающиеся фотографии.
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Были в Ульяновске на экскурсии 21.07.26. 🔥🔥🔥 Нам очень понравилось, очень содержательно и познавательно, даже наш семилетний ребенок был увлечён,в
+15
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М
прекрасная прогулка была с Юлией по городу, много интересного подчерпнула об истории города!
ходили много, но совершенно не устала. была много истории, современных фактов
ходили много, но совершенно не устала. была много истории, современных фактов
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Е
Отличный формат экскурсии. Это не просто аудиоэкскурсия, а целый аудиоспектакль. С удовольствием прошли по маршруту, Прикоснулись к историю города, событиям, персонам, архитектуре, Город понравился, после первого знакомства хотелось бы сюда вернуться. Спасибо!
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Нам очень понравилась эта экскурсия. Мы были с двумя сыновьями - подростком и помладше, интересно было и нам с мужем
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