Приглашаем вас в путешествие по главным достопримечательностям Северной Осетии! Вы познакомитесь с памятниками культуры и истории, побываете в святилище Сау Бараг, услышете легенды о Чёрном всаднике и горе Монах. Насладитесь дикой природой в Цейском ущелье и расслабитесь в термальных источниках с. Бирагзанг.
Описание экскурсии
- Ныхас Уастырджи — покровитель мужчин, путников и воинов. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире
- Пещера и святилище Сау Бараг (Чёрный всадник). Место и сам образ Чёрного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые вам предстоит узнать
- Цейское ущелье. Фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа
- Гора Монах — неподвижный и суровый хранитель Цея. По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Святому Георгию, но слово не сдержал и был обращён в камень
- Сказский ледник. На канатно-кресельном подъёмнике доберемся до ледника, посмотрим на ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, и насладимся видами горной стихии
- Высокогорный аул Нар — родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка
- Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция
- Термальные источники в с. Верхний Бирагзанг. Горячая вода, бьющая из-под земли, позволяет успешно лечить многие заболевания, в том числе кожные, суставные и неврологические
По дороге обратно во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым, чтобы отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.
Вы узнаете:
- О влиянии Зарамагской ГЭС на экономику и культуру
- Особенностях Цейского ущелья как заповедной зоны
- Традициях осетинского народа и известных личностях
- Значении и символике памятников Ныхас Уастырджи и Сау Бараг
- И многое другое
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе
- Программа подойдёт взрослым и детям с 6 лет
- Отдельно оплачиваются входные билеты на источник — 500 ₽ с человека, подъёмник — 300 ₽ с человека и обед — по желанию
- С вами поедет один из гидов нашей команды
в понедельник в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Планета Люкс»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара — Организатор во Владикавказе
Провела экскурсии для 113 туристов
Более 12 лет я работаю в туризме, побывала в 35 странах мира, влюбляла путешественников в разные континенты и города. После пандемии стала создавать авторские туры в моей любимой Республике Ингушетия. Когда я вижу и чувствую восторг и неподдельный интерес к истории, культуре и национальной самобытности южных регионов, понимаю, что я на правильном пути.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентина
31 дек 2024
Экскурсия понравилась. В машине тепло, гид Рамзан приятный 🫶
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