Лучший день в Северной Осетии

Отыскать Чёрного всадника, забраться в ледяной грот и погулять по высокогорному аулу
Приглашаем вас в путешествие по главным достопримечательностям Северной Осетии! Вы познакомитесь с памятниками культуры и истории, побываете в святилище Сау Бараг, услышете легенды о Чёрном всаднике и горе Монах. Насладитесь дикой природой в Цейском ущелье и расслабитесь в термальных источниках с. Бирагзанг.
5
1 отзыв
Лучший день в Северной Осетии
Лучший день в Северной Осетии
Лучший день в Северной Осетии
Ближайшие даты:
24
фев3
мар10
мар17
мар24
мар31
мар7
апр
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

  • Ныхас Уастырджи — покровитель мужчин, путников и воинов. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире
  • Пещера и святилище Сау Бараг (Чёрный всадник). Место и сам образ Чёрного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые вам предстоит узнать
  • Цейское ущелье. Фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа
  • Гора Монах — неподвижный и суровый хранитель Цея. По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Святому Георгию, но слово не сдержал и был обращён в камень
  • Сказский ледник. На канатно-кресельном подъёмнике доберемся до ледника, посмотрим на ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, и насладимся видами горной стихии
  • Высокогорный аул Нар — родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка
  • Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция
  • Термальные источники в с. Верхний Бирагзанг. Горячая вода, бьющая из-под земли, позволяет успешно лечить многие заболевания, в том числе кожные, суставные и неврологические

По дороге обратно во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым, чтобы отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

Вы узнаете:

  • О влиянии Зарамагской ГЭС на экономику и культуру
  • Особенностях Цейского ущелья как заповедной зоны
  • Традициях осетинского народа и известных личностях
  • Значении и символике памятников Ныхас Уастырджи и Сау Бараг
  • И многое другое

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 6 лет
  • Отдельно оплачиваются входные билеты на источник — 500 ₽ с человека, подъёмник — 300 ₽ с человека и обед — по желанию
  • С вами поедет один из гидов нашей команды

в понедельник в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля «Планета Люкс»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
31 дек 2024
Экскурсия понравилась. В машине тепло, гид Рамзан приятный 🫶

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