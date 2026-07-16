Приглашаю на атмосферную прогулку по Ярославлю. Вы узнаете главное о городе из уст коренной ярославны. Познакомитесь с его ключевыми вехами и памятниками старины.
А тем временем приглашённый профессиональный фотограф запечатлеет ваши эмоции в моменте и поймает удачные ракурсы с видом на достопримечательности центра.
А тем временем приглашённый профессиональный фотограф запечатлеет ваши эмоции в моменте и поймает удачные ракурсы с видом на достопримечательности центра.
Описание фото-прогулки
- Я расскажу, как зарождался город, и раскрою секрет Ярославского кремля.
- Вы узнаете о знаменитых архитектурных памятниках, поймёте роль золотого 17 века и купечества в наследии Ярославля.
- Поговорим о наших знаменитых земляках (Л. Собинове, Н. Некрасове, В. Терешковой, Елисеевых)
- Вы откроете уютные места, в которые захочется вернуться. А яркие и живые кадры станут для вас теплым воспоминанием о поездке сюда.
Маршрут прогулки: часовня Казанской иконы Богоматери, Ярославский музей-заповедник (внешний осмотр), церковь Михаила Архангела, Которосльная набережная, Стрелка, Успенский Кафедральный собор, Вечный огонь, Демидовский сквер, Советская площадь, церковь Ильи Пророка, усадьба конца 18 века.
Организационные детали
- За доплату возможно проведение проведение экскурсии для большего количества участников — 1000 ₽ за каждого следующего
- Съёмка проходит на профессиональную камеру Canon R или Canon EOS 5D Mark IV
- После встречи я пришлю в электронном виде 10 обработанных кадров каждому участнику прогулки и исходники
- Экскурсия состоится в любую погоду, поэтому возьмите с собой вещи в соответствии с погодой
- Дополнительных расходов не предвидится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ярославского музея-заповедник
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 6487 туристов
Будем знакомы. Меня зовут Полина. Родилась и получила высшее историческое образование в городе Ярославле. За плечами опыт работы в туризме более 15 лет. Работала гидом в Турции, Доминикане, на нашем
Входит в следующие категории Ярославля
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