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Легенды старого Ярославля

4.9
12 отзывов
Дмитрий Z.
Дмитрий Z. – Гид из Ярославля
Я люблю мой город 🏙️ и хочу рассказать вам его историю 📖 своим языком – доступным, умным, весёлым и ярким. Настройся со мной на путешествие в историю, открой тайны и легенды Ярославля и влюбись в мой город!
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Легенды старого Ярославля
Легенды старого Ярославля

Что вы увидите

  • пл. Богоявления с памятником основателю Ярославу Мудрому
  • первые гимназии города
  • неформальные места тусовок молодёжи 19-20 века
  • место сражения князя с медведем
  • панорама Стрелки на Волгу
  • литературные прототипы мест в нашей литературе
  • места съёмок хитов отечественного кино
  • главные парадные площади 19 и 21 века
Пути от древности до современности
Князь-основатель города встретит нас в начале пути. Начав повествование о Ярославе Мудром, я расскажу его детективную биографию в становлении городов севера Руси. Попробуем угадать настроение медведя, услышать рычание и потрём ему лапу себе на удачу.
О традициях русской педагогической школы мы поразмышляем на улице Сенной, где в мужской гимназии учились знаменитые поэты Н. А. Некрасов и Л. Н. Трефолев.
Оказавшись на набережной Которосли, вы увидите места обитания священного талисмана города, узнаете о факториях иностранцев и торговле местными брендами по Волге и за рубежом, откроете территорию современной пейзажной Стрелки. Лучшие виды города для фото предстанут вам с точек, которые покажу вам я, ваш гид и режиссёр.
Любимое, волшебное, модное
Настроение волжских просторов напомнит вам лучшие фильмы 🎥 отечественного кино и звёзд, которые были и довольно часто сейчас приезжают в наш город 🏙️ Успенского собора я знакомлю с историями небесных защитников города и визитами царственных особ. Здесь вы услышите легенду как собор завис в воздухе. Рубить или не рубить? В чём вопрос?!
О традициях мужчин носить бороду и моде мы говорим с вами у Митрополичьих палат. Кстати, Екатерина II, которая гостевала в них, пригласила нашего Фёдора Волкова, родителя русского национального театра, в Петербург. У нас много известных творческих – от прославленных в веках поэтов до обладателя Оскара.
Город солнечных лучей
  • Арсенальная башня напомнит нам о событиях и героях нескольких эпох.
  • Дом Андрея Болконского из романа «Война и мир» познакомит и со страницами романа, и знаменитыми ярославцами в победах Отечественной войны 1812 года.
  • У усадьбы купца Василия Кузнецова я знакомлю вас с династией и историей 📖 фамильных капиталов, основанных на бакалейном деле и признанных десертах в самом Париже.
  • Прогулка у сквера расскажет о плане генеральной застройке города и о том, как всемирно известный собор Илии Пророка стал центром старого города в охраняемой зоне ЮНЕСКО.
Увидимся в Ярославле, друзья!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Трансфер
  • Сувениры (дополнительная плата)
  • Возможно организовать эти позиции за дополнительную плату. Также экскурсию можно провести на вашем транспорте, комбинируя пешую часть маршрута с путешествием на автотранспорте.
Начало
🚩 Ярославль, Богоявленская пл., 25
Место завершения
🏁 Советская площадь, церковь Илии Пророка
Легенды старого Ярославля
Легенды старого Ярославля
Легенды старого Ярославля
Легенды старого Ярославля
Легенды старого Ярославля
Легенды старого Ярославля
Легенды старого Ярославля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий Z.
Дмитрий Z.
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12 отзывов оставили туристы

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