Пути от древности до современности

Князь-основатель города встретит нас в начале пути. Начав повествование о Ярославе Мудром, я расскажу его детективную биографию в становлении городов севера Руси. Попробуем угадать настроение медведя, услышать рычание и потрём ему лапу себе на удачу.

О традициях русской педагогической школы мы поразмышляем на улице Сенной, где в мужской гимназии учились знаменитые поэты Н. А. Некрасов и Л. Н. Трефолев.

Оказавшись на набережной Которосли, вы увидите места обитания священного талисмана города, узнаете о факториях иностранцев и торговле местными брендами по Волге и за рубежом, откроете территорию современной пейзажной Стрелки. Лучшие виды города для фото предстанут вам с точек, которые покажу вам я, ваш гид и режиссёр.

Любимое, волшебное, модное

Настроение волжских просторов напомнит вам лучшие фильмы 🎥 отечественного кино и звёзд, которые были и довольно часто сейчас приезжают в наш город 🏙️ Успенского собора я знакомлю с историями небесных защитников города и визитами царственных особ. Здесь вы услышите легенду как собор завис в воздухе. Рубить или не рубить? В чём вопрос?!

О традициях мужчин носить бороду и моде мы говорим с вами у Митрополичьих палат. Кстати, Екатерина II, которая гостевала в них, пригласила нашего Фёдора Волкова, родителя русского национального театра, в Петербург. У нас много известных творческих – от прославленных в веках поэтов до обладателя Оскара.

Город солнечных лучей

Арсенальная башня напомнит нам о событиях и героях нескольких эпох.

Дом Андрея Болконского из романа «Война и мир» познакомит и со страницами романа, и знаменитыми ярославцами в победах Отечественной войны 1812 года.

У усадьбы купца Василия Кузнецова я знакомлю вас с династией и историей 📖 фамильных капиталов, основанных на бакалейном деле и признанных десертах в самом Париже.

Прогулка у сквера расскажет о плане генеральной застройке города и о том, как всемирно известный собор Илии Пророка стал центром старого города в охраняемой зоне ЮНЕСКО.

Увидимся в Ярославле, друзья!