И Ирек История родного края с древних времен по сегодняшний день раскрыта интересно и не навязчиво,

культура Йошкар Ола, театры, музеи, люди, особая тема Марии. Архитектура столицы Сталинских времен и наших дней и многое другое, все было показано и рассказано интересно. Спасибо большое Марии!

Мы приехали не зря

Екатерина Огромное спасибо Марии за познавательную экскурсию по городу, было очень интересно слушать, Мария ответила на все наши вопросы, успели посмотреть все основные достопримечательности!

А Александра Все очень хорошо. Полная группа не собралась, но гид Мария не отменила экскурсию и провела нас (двоих) по маршруту. Получилась прекрасная индивидуальная экскурсия. Чудесный и красивый город. Спасибо.

С Светлана Спасибо большое Марии за возможность прочувствовать атмосферу и душу Йошкар-Олы. Экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная. Очень рекомендую!

Павел Добрый день!

23.04.2025 года были на экскурсии по городу Йошкар-Ола. Экскурсовод- Мария. Мария провела отличную экскурсию, очень много рассказала, ответила на все интересующие вопросы. Экскурсовод очень подстраивается под слушателей, интересно будет и детям и взрослым! Очень приятная девушка, комфортная атмосфера, формат дискуссии поддерживается. Время пролетело незаметно и очень интересно! Рекомендуем!

Паша и Маша 🩵🩷

Е Елена Экскурсовод Мария была очень внимательная, доброжелательная.



Обзорная экскурсия по городу прошла великолепно, она с большим удовольствием отвечала на наши дополнительные вопросы. И интересно рассказывала основную информацию.

О Ольга читать дальше отвечала на наши вопросы и давала много дополнительной информации. Маршрут продуман до мелочей. Мария - профессионал своего дела, влюбленный в историю своего народа. Отдельное спасибо за дополнительный обзор музеев города и рекомендации интересных экскурсий. Мы очень рады, что попали на экскурсию к Марии. Мария очень позитивный и оптимистичный человек, и экскурсия прошла на эмоциональном подъеме. Мария очень интересно рассказала об истории города, с удовольствием

Я Яна Прекрасная и очень интересная экскурсия, рекомендую. Мария провела нас по самым интересным местам и ответила на все наши вопросы.

И Ирина Отличная экскурсия, отличный экскурсовод. Много интересных фактов узнали

Мария

Мы узнали о традициях и культуре, о том, как формировалась жизнь в этом уголке России, о известных личностях, родившихся здесь. На фоне величественных зданий мы услышали читать дальше увлекательные рассказы, и возникло чувство, что мы сами стали частью истории этого города.

Каждая остановка была наполнена теплом.

Надеемся, что наши пути еще пересекутся, и будем рады услышать новые увлекательные истории от Марии в будущем. Большое спасибо экскурсоводу Марии.Мы узнали о традициях и культуре, о том, как формировалась жизнь в этом уголке России, о известных личностях, родившихся здесь. На фоне величественных зданий мы услышали