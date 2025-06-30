Экскурсия по Йошкар-Оле - это возможность погрузиться в историю города, начиная с Вознесенского храма 1756 года. Участники увидят купеческий дом, кремль и необычные музеи.
Прогулка по мостам и набережным позволит насладиться скульптурными композициями и постройками советского периода.
Узнайте, что связывает город с царём Фёдором Иоанновичем и где в Йошкар-Оле спряталась архитектура Европы. Подходит для взрослых и детей от 7 лет
Прогулка по мостам и набережным позволит насладиться скульптурными композициями и постройками советского периода.
Узнайте, что связывает город с царём Фёдором Иоанновичем и где в Йошкар-Оле спряталась архитектура Европы. Подходит для взрослых и детей от 7 лет
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические объекты
- 🗺️ Знаковые места советского периода
- 🏛️ Архитектура Европы в Йошкар-Оле
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📚 Интересные факты и истории
Что можно увидеть
- Вознесенский храм
- Купеческий дом
- Кремль
- Дом Советов
Описание экскурсии
Путешествие в историю начнётся от Вознесенского храма — он сохранился почти без изменений с 1756 года. Вы увидите таинственный купеческий дом и исследуете кремль, возле которого находятся необычные музеи — про сказки и очки. Пройдёте по красивым мостам и набережным, увидите оригинальные динамические скульптуры и постройки 30–60-х годов. И узнаете:
- Какое животное изображено на древнем гербе Царёвококшайска
- Что связывает Йошкар-Олу и царя Фёдора Иоанновича
- На что похож Дом советов с высоты птичьего полёта
- Где в городе отыскать кусочки Европы — архитектуру Германии, Швеции, Италии и других стран
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
- Мы посетим экспозиции Музея сказок и Музея очков, если будем гулять в их рабочее время. Вход бесплатный
ежедневно в 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1300 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Вознесенской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Йошкар-Оле
Провела экскурсии для 39 туристов
Я живу в Йошкар-Оле с рождения. По одному из образований я историк. Выучившись на гида, поняла, что это то дело, которым хочу заниматься. Мне очень нравится рассказывать про наш город и показывать его иногда даже с неизвестной стороны.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирек
30 июн 2025
История родного края с древних времен по сегодняшний день раскрыта интересно и не навязчиво,
культура Йошкар Ола, театры, музеи, люди, особая тема Марии. Архитектура столицы Сталинских времен и наших дней и многое другое, все было показано и рассказано интересно. Спасибо большое Марии!
Мы приехали не зря
культура Йошкар Ола, театры, музеи, люди, особая тема Марии. Архитектура столицы Сталинских времен и наших дней и многое другое, все было показано и рассказано интересно. Спасибо большое Марии!
Мы приехали не зря
Екатерина
23 июн 2025
Огромное спасибо Марии за познавательную экскурсию по городу, было очень интересно слушать, Мария ответила на все наши вопросы, успели посмотреть все основные достопримечательности!
А
Александра
5 мая 2025
Все очень хорошо. Полная группа не собралась, но гид Мария не отменила экскурсию и провела нас (двоих) по маршруту. Получилась прекрасная индивидуальная экскурсия. Чудесный и красивый город. Спасибо.
С
Светлана
29 апр 2025
Спасибо большое Марии за возможность прочувствовать атмосферу и душу Йошкар-Олы. Экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная. Очень рекомендую!
Павел
24 апр 2025
Добрый день!
23.04.2025 года были на экскурсии по городу Йошкар-Ола. Экскурсовод- Мария. Мария провела отличную экскурсию, очень много рассказала, ответила на все интересующие вопросы. Экскурсовод очень подстраивается под слушателей, интересно будет и детям и взрослым! Очень приятная девушка, комфортная атмосфера, формат дискуссии поддерживается. Время пролетело незаметно и очень интересно! Рекомендуем!
Паша и Маша
23.04.2025 года были на экскурсии по городу Йошкар-Ола. Экскурсовод- Мария. Мария провела отличную экскурсию, очень много рассказала, ответила на все интересующие вопросы. Экскурсовод очень подстраивается под слушателей, интересно будет и детям и взрослым! Очень приятная девушка, комфортная атмосфера, формат дискуссии поддерживается. Время пролетело незаметно и очень интересно! Рекомендуем!
Паша и Маша
Е
Елена
9 фев 2025
Экскурсовод Мария была очень внимательная, доброжелательная.
Обзорная экскурсия по городу прошла великолепно, она с большим удовольствием отвечала на наши дополнительные вопросы. И интересно рассказывала основную информацию.
Обзорная экскурсия по городу прошла великолепно, она с большим удовольствием отвечала на наши дополнительные вопросы. И интересно рассказывала основную информацию.
О
Ольга
10 янв 2025
Мы очень рады, что попали на экскурсию к Марии. Мария очень позитивный и оптимистичный человек, и экскурсия прошла на эмоциональном подъеме. Мария очень интересно рассказала об истории города, с удовольствием
Я
Яна
6 янв 2025
Прекрасная и очень интересная экскурсия, рекомендую. Мария провела нас по самым интересным местам и ответила на все наши вопросы.
И
Ирина
5 янв 2025
Отличная экскурсия, отличный экскурсовод. Много интересных фактов узнали
Мария
4 янв 2025
Большое спасибо экскурсоводу Марии.
Мы узнали о традициях и культуре, о том, как формировалась жизнь в этом уголке России, о известных личностях, родившихся здесь. На фоне величественных зданий мы услышали
Мы узнали о традициях и культуре, о том, как формировалась жизнь в этом уголке России, о известных личностях, родившихся здесь. На фоне величественных зданий мы услышали
З
Зоя
28 дек 2024
Отличная экскурсия. Интересные истории и легенды Йошкар-Олы. Гид позитивная молодая девушка.
Рекомендую для первого знакомства с городом. Была с ребёнком 9 лет - дочке экскурсия понравилась;) Спасибо Мария
Рекомендую для первого знакомства с городом. Была с ребёнком 9 лет - дочке экскурсия понравилась;) Спасибо Мария
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