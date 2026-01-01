Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
4 сен в 10:00
30 сен в 10:00
от 189 900 ₽ за человека
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
373 900 ₽ за человека
Сказочный Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
1 окт в 10:00
от 96 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Велотуры»
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