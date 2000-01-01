Тревел Г. проводит ещё 5 экскурсий

На отдыхе и в путешествиях должно быть интересно всем, в том числе и детям. Для этого в Майами предусмотрен Детский музей 🖼, который представляет собой не столько музей в традиционном понимании, сколько миниатюрный городок, где ребенок сможет примерить на себя разнообразные роли и получить массу ярких и запоминающихся впечатлений. В этом музее дети открывают для себя уникальную возможность приобрести новые полезные знания 🎓 о взрослой жизни в увлекательной и забавной форме. В данном заведении каждый ребенок найдет занятие по душе. Здесь проводятся занятия по рисованию, лепке, искусству фотографии 📸. Юные посетители могут наряжаться в яркие красивые 🤩 костюмы пожарных, полицейских, моряков и воплощать свои фантазии в играх. Для тех, кто неравнодушен к животным, предусмотрен живой уголок, где ребенок может с интересом понаблюдать за животными и даже некоторых покормить. Отдельно для тех, кто хочет почувствовать себя настоящим взрослым, предоставляется возможность погрузиться в мир финансов и денег — дети сидят в банке и учатся оперировать с деньгами — зарабатывать, вкладывать или просто тратить с умом. Флорида — явно не Калифорния с ее Голливудом, но в музее имеется собственная телестудия, где можно выступить в качестве актера или режиссера. Перевоплотившись в репортера, научиться брать интервью и снимать короткие ролики, а так же печатать статьи. Для детей постарше и посмелее есть возможность совершить самостоятельное восхождение на 9-метровую скалу в настоящем альпинистском снаряжении. Если есть желание посидеть в более спокойной обстановке, можно пойти в галерею, где детям читают разные книжки, иногда разыгрывая действия по ролям. Ваши дети, повидав этот музей один раз, с нетерпением будут ждать следующего посещения!