Тревел Г. проводит ещё 5 экскурсий

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Детский музей (Miami Children’s Museum)

Тревел Г.
Тревел Г. – Гид из Майами
В Детском музее каждая экспозиция — игровая площадка.

Никаких запретов и скучных экскурсий, играйте с «экспонатами» и трогайте их руками.

Дети узнают как работают банк, торговый порт, супермаркет и службы спасения.

В зоне строительства строят дома с помощью кранов и бульдозеров, в зоне музыки — записывают композиции с музыкальными инструментами.

На мини-скалодроме дети поднимутся на 9-метровую «скалу» в снаряжении под контролем инструкторов.

Музей 🖼 рассчитан на детей 3–10 лет.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $225 за экскурсию

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Детский музей (Miami Children’s Museum)
Детский музей (Miami Children’s Museum)
На отдыхе и в путешествиях должно быть интересно всем, в том числе и детям. Для этого в Майами предусмотрен Детский музей 🖼, который представляет собой не столько музей в традиционном понимании, сколько миниатюрный городок, где ребенок сможет примерить на себя разнообразные роли и получить массу ярких и запоминающихся впечатлений. В этом музее дети открывают для себя уникальную возможность приобрести новые полезные знания 🎓 о взрослой жизни в увлекательной и забавной форме. В данном заведении каждый ребенок найдет занятие по душе. Здесь проводятся занятия по рисованию, лепке, искусству фотографии 📸. Юные посетители могут наряжаться в яркие красивые 🤩 костюмы пожарных, полицейских, моряков и воплощать свои фантазии в играх. Для тех, кто неравнодушен к животным, предусмотрен живой уголок, где ребенок может с интересом понаблюдать за животными и даже некоторых покормить. Отдельно для тех, кто хочет почувствовать себя настоящим взрослым, предоставляется возможность погрузиться в мир финансов и денег — дети сидят в банке и учатся оперировать с деньгами — зарабатывать, вкладывать или просто тратить с умом. Флорида — явно не Калифорния с ее Голливудом, но в музее имеется собственная телестудия, где можно выступить в качестве актера или режиссера. Перевоплотившись в репортера, научиться брать интервью и снимать короткие ролики, а так же печатать статьи. Для детей постарше и посмелее есть возможность совершить самостоятельное восхождение на 9-метровую скалу в настоящем альпинистском снаряжении. Если есть желание посидеть в более спокойной обстановке, можно пойти в галерею, где детям читают разные книжки, иногда разыгрывая действия по ролям. Ваши дети, повидав этот музей один раз, с нетерпением будут ждать следующего посещения!
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты - 18$ за человека (в том числе за гида)
Начало и место завершения
🚩 Miami
Детский музей (Miami Children’s Museum)
Детский музей (Miami Children’s Museum)
Детский музей (Miami Children’s Museum)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Тревел Г.
Тревел Г.
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