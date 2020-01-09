Что вас ожидает

Must-see в Майами

На комфортабельном автомобиле мы с ветерком проедем по ключевым точкам на карте курорта:

Увидим красивейший отель Билтмор начала 20 века в самом старом районе Майами, зеленом Корал Гейблс с домами в средиземноморском стиле;

Побываем в районе-заповеднике архитектуры Ар-Деко, на Линкольн Роуд и Оушен Драйв — эти оживленные улицы давно стали символами города;

Заглянем в район художников Винвуд, мировой центр стрит-арта, и посмотрим на Мемориал жертвам Холокоста;

Погуляем по живописному ботаническому саду и центральному парку Бэйфронт с оригинальными памятниками.

А после приготовьтесь к впечатляющему круизу по заливу Бискейн! Вы полюбуетесь видами центра Майами с воды, увидите порт, куда заходят круизные лайнеры, и рукотворные острова, где живут звезды и миллионеры.

Если захотите, в завершение можно посетить виллу Вискайя: в ее комнатах и садах до сих пор царит атмосфера эпохи Возрождения. Здесь бывали монаршие семьи Великобритании и Испании, здесь президент Рейган встречался с Папой Римским Иоанном Павлом II — теперь и вы увидите мировые шедевры искусства в майамском Версале.

О Майами легко и увлекательно

Я буду ориентироваться на ваши интересы и пожелания. Расскажу о хрониках города и штата, о современной атмосфере курорта, об известных и не только людях, которые здесь жили и живут. Покажу старые фотографии, познакомлю с проектами будущего Майами и, конечно, дам полезные советы по знакомству с Флоридой.