Must-see в Майами
На комфортабельном автомобиле мы с ветерком проедем по ключевым точкам на карте курорта:
А после приготовьтесь к впечатляющему круизу по заливу Бискейн! Вы полюбуетесь видами центра Майами с воды, увидите порт, куда заходят круизные лайнеры, и рукотворные острова, где живут звезды и миллионеры.
Если захотите, в завершение можно посетить виллу Вискайя: в ее комнатах и садах до сих пор царит атмосфера эпохи Возрождения. Здесь бывали монаршие семьи Великобритании и Испании, здесь президент Рейган встречался с Папой Римским Иоанном Павлом II — теперь и вы увидите мировые шедевры искусства в майамском Версале.
О Майами легко и увлекательно
Я буду ориентироваться на ваши интересы и пожелания. Расскажу о хрониках города и штата, о современной атмосфере курорта, об известных и не только людях, которые здесь жили и живут. Покажу старые фотографии, познакомлю с проектами будущего Майами и, конечно, дам полезные советы по знакомству с Флоридой.
Дополнительные расходы
1) билет на кораблик, в том числе для гида (на ваш выбор: скоростной — прогулка 40 минут, 38$ с человека; обычный — прогулка 1 час 40 минут, 28$ с человека)
2) билет на виллу Вискайя (посещение по желанию, 22$ с человека)