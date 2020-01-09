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Прошлое, настоящее и будущее столицы вечного лета на обзорной автомобильной экскурсии

Эдуард
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Эдуард – ваш гид
В солнечном и радостном Майами вас ждут разнообразные впечатления: район граффити и отель начала 20 века, неспящая улица Оушен Драйв и чарующий ботанический сад, небоскребы и пальмы.

Вы увидите все самое-самое, проплывете на кораблике по океанскому заливу и по желанию заглянете на виллу-дворец Вискайя.

А я сделаю знакомство с Майами интересным именно вам.
$250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
4
Добро пожаловать в Майами!
Добро пожаловать в Майами!

Что вас ожидает

Must-see в Майами
На комфортабельном автомобиле мы с ветерком проедем по ключевым точкам на карте курорта:

  • Увидим красивейший отель Билтмор начала 20 века в самом старом районе Майами, зеленом Корал Гейблс с домами в средиземноморском стиле;
  • Побываем в районе-заповеднике архитектуры Ар-Деко, на Линкольн Роуд и Оушен Драйв — эти оживленные улицы давно стали символами города;
  • Заглянем в район художников Винвуд, мировой центр стрит-арта, и посмотрим на Мемориал жертвам Холокоста;
  • Погуляем по живописному ботаническому саду и центральному парку Бэйфронт с оригинальными памятниками.

А после приготовьтесь к впечатляющему круизу по заливу Бискейн! Вы полюбуетесь видами центра Майами с воды, увидите порт, куда заходят круизные лайнеры, и рукотворные острова, где живут звезды и миллионеры.

Если захотите, в завершение можно посетить виллу Вискайя: в ее комнатах и садах до сих пор царит атмосфера эпохи Возрождения. Здесь бывали монаршие семьи Великобритании и Испании, здесь президент Рейган встречался с Папой Римским Иоанном Павлом II — теперь и вы увидите мировые шедевры искусства в майамском Версале.

О Майами легко и увлекательно
Я буду ориентироваться на ваши интересы и пожелания. Расскажу о хрониках города и штата, о современной атмосфере курорта, об известных и не только людях, которые здесь жили и живут. Покажу старые фотографии, познакомлю с проектами будущего Майами и, конечно, дам полезные советы по знакомству с Флоридой.

Организационные детали

  • Это автомобильная экскурсия с выходами у главных локаций
  • Я заберу вас из отеля, аэропорта или любого другого удобного вам места и привезу обратно

Дополнительные расходы
1) билет на кораблик, в том числе для гида (на ваш выбор: скоростной — прогулка 40 минут, 38$ с человека; обычный — прогулка 1 час 40 минут, 28$ с человека)
2) билет на виллу Вискайя (посещение по желанию, 22$ с человека)

Добро пожаловать в Майами!
Добро пожаловать в Майами!
Добро пожаловать в Майами!
Добро пожаловать в Майами!
Добро пожаловать в Майами!
Добро пожаловать в Майами!
Добро пожаловать в Майами!
Добро пожаловать в Майами!
Добро пожаловать в Майами!
Добро пожаловать в Майами!
Добро пожаловать в Майами!
Добро пожаловать в Майами!
Добро пожаловать в Майами!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Эдуард
Эдуард
Кандидат исторических наук. За годы жизни в Майами стал настоящим фанатом этого города и штата Флорида. Если вы хотите увидеть все самое интересное и красивое в нашем солнечном крае, значит нам по пути!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

9 января 2020
Интересная экскурсия всем рекомендую

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