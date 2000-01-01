Тревел Г. проводит ещё 6 экскурсий

Самая южная точка США, где проживали такие известные люди, как Эрнест Хаменгуэй и Гарри Трумен. Очень колоритный городок, живущий по своим правилам и в своем времени. Население которого каждый вечер весело 🥳 встречает закат солнца. По дороге на Key West вы сможете посетить Кораловый замок 🏰, прокормить акул и посетить экзотический ресторан где блюда подаются в тарелках из хлеба. На самом Key West вы посетите дом где жил Хаменгуэй, музей 🖼 пиратов, пройдетесь по знаменитой улице Дюваль и узнаете её историю 📖, так же вам предоставится возможность встретить закат за ужином на пирсе уходящем в море 🌊