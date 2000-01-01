Тревел Г. проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия на остров Ки Вест

Тревел Г.
Тревел Г. – Гид из Майами
Вы отправитесь в Ки Вест – курортный город 🏙️ с викторианской архитектурой, чистыми многолюдными пляжами и добродушными местными жителями.

По пути мы сделаем несколько остановок, чтобы полюбоваться природными красотами острова, осмотреть достопримечательности 🏛️ и даже покормить акул.

В городе вы посетите дом Хемингуэя, Музей 🖼 пиратов и прогуляетесь 👣 по проспекту Дюваль – самой протяженной улице в мире.
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Экскурсия на остров Ки Вест
Экскурсия на остров Ки Вест
Самая южная точка США, где проживали такие известные люди, как Эрнест Хаменгуэй и Гарри Трумен. Очень колоритный городок, живущий по своим правилам и в своем времени. Население которого каждый вечер весело 🥳 встречает закат солнца. По дороге на Key West вы сможете посетить Кораловый замок 🏰, прокормить акул и посетить экзотический ресторан где блюда подаются в тарелках из хлеба. На самом Key West вы посетите дом где жил Хаменгуэй, музей 🖼 пиратов, пройдетесь по знаменитой улице Дюваль и узнаете её историю 📖, так же вам предоставится возможность встретить закат за ужином на пирсе уходящем в море 🌊
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Miami
Экскурсия на остров Ки Вест
Экскурсия на остров Ки Вест
Экскурсия на остров Ки Вест

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Тревел Г.
Тревел Г.
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