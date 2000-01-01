Тревел Г. проводит ещё 6 экскурсий

Экскурия объеденяет в себе обзорную экскурсию ⛳ по Майами Бич и круиз на катере вокруг домов знаменитостей. Так же вы ознакомитесь с историей 📖 основания Флориды и тем откуда произошло название города майами.
Что входит
Услуги гида
Трансфер
Что не входит
Билет на катер - 30$ за человека (включая гида)
Начало и место завершения
🚩 Miami
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.