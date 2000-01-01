Тревел Г. проводит ещё 6 экскурсий

Тревел Г. – Гид из Майами

Майами-Бич – это фешенебельный курорт, излюбленное место отдыха миллионеров и знаменитостей со всего мира.



В рамках 5-часовой обзорной экскурсии 🧭 вы увидите все, с чем ассоциируется Майами: роскошные рестораны, дорогие бутики и отели, респектабельные деловые кварталы и, конечно, многочисленные дома голливудских звезд первой величины.