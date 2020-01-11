8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История коренных американских индейцев и дикая природа Флориды

Елена и Юрий
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Елена и Юрий – представитель гидов
Вам предстоит познакомиться с красивой природой Флориды и захватывающей историей коренных американских индейцев, о жизни которых рассказывал в своих книгах Фенимор Купер.

Помните, «Оцеола, вождь Семинолов»? Вы побываете в индейских резервациях на болотах, увидите этнические жилища, узнаете о культуре и быте «непокоренного народа», порадуете себя настоящим кубинским кофе и сможете приобрести замысловатые изделия ручной работы.
$350 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии8 отзывов
4.63
Индейская резервация и заповедник Эверглейдс
Индейская резервация и заповедник Эверглейдс

Что вас ожидает

История «непокоренного племени»
Вы побываете на территории резерваций, где узнаете об удивительных семьях индейцев, когда-то отделившихся от племени Семинолов и проживших на диких флоридских болотах в окружении змей и аллигаторов более 40 лет, благодаря чему они и заслужили славу «непокоренного народа». Вы увидите современных индейцев и познакомитесь с историей их предков, поселившихся вдали от цивилизации в начале 20-го столетия.

Быт и традиции индейцев Миккосуки
Посетив деревню племени Миккосуки, вы окажетесь в непризнанном государстве, которого нет ни на одной карте, имеющем, однако, свое правительство, законы, культуру, образовательную систему и собственные социальные порядки. Осмотрите старое индейское жилище, расположенное на болоте, попробуете традиционный хлеб, приготовленный из тыквы или банановой муки, а во время шоу с аллигаторами узнаете технику индейцев, с помощью которой они могут в одиночку справиться с диким опасным хищником.

Заповедник Эверглейдс
Вы прокатитесь на глиссерах по необыкновенно красивому заповеднику, увидите множество птиц, животных и уникальных древних рептилий — здесь проживает более миллиона диких аллигаторов! Покормите забавных черепах, постреляете из лука, увидите местных енотов, прогуляетесь по деревне и посетите музей, где можно приобрести сувениры на память — изделия ручной работы индейцев.

Необычные сувениры
По дороге в резервацию мы остановимся на чашку восхитительного кубинского кофе, а в многочисленных придорожных магазинчиках, больше похожих на музей, вы сможете приобрести ковбойские шляпы, банданы, сумки и кожаные байкерские куртки, головы аллигаторов, зубы в виде амулета, ножи, кортики, оружие, рации и многое другое из того, что не встретишь в обычных магазинах Майами. А на обратном пути мы расскажем вам интересные истории о загадочных случаях, произошедших в этих краях, по событиям которых написан знаменитый фантастический рассказ Стивена Кинга.

Организационные детали

  • Стоимость для группы из 4-6 человек — $450.
  • Билеты приобретаются на месте, не включены в стоимость экскурсии, $32.
  • Экскурсия проводится на удобном автомобиле.
  • После экскурсии мы с комфортом доставим вас обратно в отель.
  • Мы проводим экскурсию вместе со своей командой экскурсоводов, маршрут мы придумывали и разрабатывали вместе. Любой из нас может стать вашим экскурсоводом и с удовольствием проведет для вас экскурсию.
Индейская резервация и заповедник Эверглейдс
Индейская резервация и заповедник Эверглейдс
Индейская резервация и заповедник Эверглейдс
Индейская резервация и заповедник Эверглейдс
Индейская резервация и заповедник Эверглейдс
Индейская резервация и заповедник Эверглейдс
Индейская резервация и заповедник Эверглейдс
Индейская резервация и заповедник Эверглейдс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена и Юрий
Елена и Юрий
Более 10 лет мы с командой проводим экскурсии в Майами. С удовольствием покажем вам этот замечательный город, познакомим с его главными достопримечательностями и особенностями, поделимся интересными фактами об истории, культуре и жителях Майами. Все туры проводим по уникальным маршрутам с посещением самых интересных мест: — Обзорная экскурсия по Майами с круизом к островам знаменитостей; — Заповедник Эверглейдс и Индейская деревня Миккосуки; — Львиное Сафари; — Космический Центр НАСА; — Ки Уэст; — Парки Орландо и мн. др. Кроме этого, организуем рыбалку, отдых на яхте, круизы на Багамы и Карибы
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 января 2020
Спасибо Карену - узнали много нового и интересного по истории Флориды, Много чего увидели, было интересно! Спасибо!)
7 октября 2019
Смотреть просто нечего.
8 июня 2019
Замечательная экскурсия, интересная насыщенность, даже со слегка экстремальным поиском аллигаторов, и мы, и сын 13 лет довольны нашим путешествием и прекрасными рассказами Эдуарда. Большое спасибо!
25 мая 2019
В мае 2019 г. мы отдыхали на Майями. Спасибо большое команде Трипстера за организацию и проведение экскурсии "Индейская резервация и заповедник Эверглейдс". Экскурсия очень интересная, необычная. Прекрасный гид, внимательный к отдыхающим. Отдельное ему спасибо. У нас остались чудные воспоминания. Много фото и видео.
15 апреля 2019
Добрый день всем))путешествовали с сыном по Майами и были на экскурсии в заповеднике Эверглейд и индейской резервации. Были приятно удивлены внимательностью и обширными энциклопедическими знаниями гида Юрия, очень интересной организацией экскурсии и подачей)узнали столько интересного об этом городе так же, сколько не знали ранее, хотя в Майами не в первый раз. Очень рекомендуем, прямо настоятельно рекомендуем познакомится с такими замечательными ребятами и получить массу знаний и удовольствий.Приятным бонусом стали наши фотографии, сделанные Юрием, спасибо.Всегда приятно общаться с человеком творческим,горящим своим делом)))) всем огромное спасибо, вернёмся обязательно👏👏👏👏👏💜
29 марта 2019
Отличная экскурсия👍
10 января 2019
Огромное спасибо Юрию, за такую интересную экскурсию!!!
Были с семьей, понравилось всем!!! Очень интересно, познавательно, увлекательно!!! А сафари с крокодилами и поездка на болота, где жили Микосуки, вообще супер!!))
Эвелин
8 января 2018
Спасибо большое Юрию за экскурсию в индейскую резервацию и заповедник Эверглейдс. Всей нашей компании очень понравилось! Я уже посоветовала ваши услуги своим друзьям! И мы еще обязательно вернемся :-)

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