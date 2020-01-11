8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История «непокоренного племени»

Вы побываете на территории резерваций, где узнаете об удивительных семьях индейцев, когда-то отделившихся от племени Семинолов и проживших на диких флоридских болотах в окружении змей и аллигаторов более 40 лет, благодаря чему они и заслужили славу «непокоренного народа». Вы увидите современных индейцев и познакомитесь с историей их предков, поселившихся вдали от цивилизации в начале 20-го столетия.

Быт и традиции индейцев Миккосуки

Посетив деревню племени Миккосуки, вы окажетесь в непризнанном государстве, которого нет ни на одной карте, имеющем, однако, свое правительство, законы, культуру, образовательную систему и собственные социальные порядки. Осмотрите старое индейское жилище, расположенное на болоте, попробуете традиционный хлеб, приготовленный из тыквы или банановой муки, а во время шоу с аллигаторами узнаете технику индейцев, с помощью которой они могут в одиночку справиться с диким опасным хищником.

Заповедник Эверглейдс

Вы прокатитесь на глиссерах по необыкновенно красивому заповеднику, увидите множество птиц, животных и уникальных древних рептилий — здесь проживает более миллиона диких аллигаторов! Покормите забавных черепах, постреляете из лука, увидите местных енотов, прогуляетесь по деревне и посетите музей, где можно приобрести сувениры на память — изделия ручной работы индейцев.

Необычные сувениры

По дороге в резервацию мы остановимся на чашку восхитительного кубинского кофе, а в многочисленных придорожных магазинчиках, больше похожих на музей, вы сможете приобрести ковбойские шляпы, банданы, сумки и кожаные байкерские куртки, головы аллигаторов, зубы в виде амулета, ножи, кортики, оружие, рации и многое другое из того, что не встретишь в обычных магазинах Майами. А на обратном пути мы расскажем вам интересные истории о загадочных случаях, произошедших в этих краях, по событиям которых написан знаменитый фантастический рассказ Стивена Кинга.