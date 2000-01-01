Тревел Г. проводит ещё 5 экскурсий

Коралловый замок 🏰 — комплекс огромных статуй и мегалитов общим весом 1100 тонн, сооруженных вручную, без использования машин.

И все это в одиночку создал маленький (152 см, 45 кг) и слабый на вид человек — Эдвард Лидскалныньш, который потратил на сроительство 20 лет, таскал с побережья громадные глыбы кораллового известняка, и вытесывал из него блоки, не используя даже примитивного отбойного молотка — все инструменты он сделал из брошенных автомобильных останков.

Как Эду удалось возвести этот чудо-замок? Легенда говорит, что всему начало — несчастная любовь… Начало этой удивительной истории 📖 уходит еще в конец XIX века, в Латвию, когда 10 августа 1887 года в Риге появился на свет будущий строитель Coral-castle. В возрасте 26 лет, он обручился с Агнессой Скаффс, в которую был страстно влюблен. Но, буквально за день до свадьбы, невеста разорвала помолвку… По мнению девушки, маленький и бедный Эдвард, имеющий всего 4 класса образования, вряд ли мог сделать ее счастливой. А потом — разве потомственный каменотёс ей пара? И действительно, позже она вышла замуж за преуспевающего врача и родила 3 сыновей.

Убитый горем и глубоко опечаленный потерей любимой, Эдвард решается покинуть родину, как можно дальше уехать от тех мест, где всё ему напоминает о недавней трагедии. И вот Эд — в Америке. Вначале он работает в Канаде, затем — в Калифорнии, потом — в Техасе. Но его мучил туберкулез, и он решил перебраться в более лучший климат.

И в 1918 году Эд переехал во Флориду, где и оставался почти до 1936 года. Купив небольшой участок пустующей земли, он приступил к реализации своей задумки — строительству кораллового сооружения. Но участок был не только малым, что не отвечало замыслам, но ещё оказался и неудобным, в первую очередь, — из-за соседних примыкающих построек.

И Эд находит и покупает новый, уже 10-акровый участок, на удалении 10 миль от старого места. Здесь-то и начинают проявляться отголоски первой тайны: как Эд переместил уже запасенные коралловые блоки на новое место? У него была договоренность с другом, имеющим трактор с прицепом, что тот к вечеру будет ставить технику около дома Эда, а утром отвозить груз на новую усадьбу. И хотя многие тогда видели коралловые блоки, перевозимые по шоссе штата, но никто не видел, как Эд загружал или разгружал машину. Соседи в один голос утверждают, что никаких тягачей или подъемников у него не было.

Эд все делал ночью при свете фонаря, с соблюдением тщательных мер конфиденциальности, а на все расспросы гордо отвечал: «Я открыл секрет строителей пирамид!» И на этот процесс перевозки у него ушло почти 3 года. И вот во Флориде появилась необыкновенная достопримечательность 🏛️, куда устремляются тысячи туристов. Здесь находится национальное достояние штата — замок, сооруженный из циклопического размера блоков кораллового известняка. Они не скреплены раствором, а плотно пригнаны друг к другу.

На окруженную высокими стенами территорию можно попасть через гигантскую дверь. 9-тонная глыба по оси закреплена всего одним штырем и легко открывается, поворачиваясь, достаточно лишь немного надавить на нее пальцем. Первое, что бросается в глаза, это причудливой формы двухэтажная квадратная башня. Среди скульптур есть и небесные объекты — Сатурн, Марс и громадный полумесяц. Огромные каменные кресла-качалки, кровати. Под землей — великолепный бассейн, куда стекает дождевая вода. Солнечные часы показывают время с точностью в две минуты.

Вытесанный стол в форме сердца называют «самой большой в мире валентинкой»…

В 1952 году Э. Лидскалныньш скоропостижно умер от рака желудка. После его смерти в комнате на вершине квадратной башни нашли отрывочные записи, в которых что-то говорится о магнетизме Земли и «управлении потоками космической энергии». Но — никаких конкретных разъяснений… Через несколько лет после смерти Эда заинтригованное Американское инженерное общество, желая доказать обман строителя замка, провело собственный эксперимент: взяли в аренду самый мощный бульдозер и попытались сдвинуть с места один из блоков, который Эдвард не успел использовать в строительстве. Ничего не вышло. Таким образом, тайна сооружения замка и перевозки каменных глыб до поры так и осталась неразрешимой.