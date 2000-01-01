Тревел Г. проводит ещё 5 экскурсий

В комплексе посетителей также есть две постройки, открытые Фондом памяти астронавтов. Наиболее заметная из них — это памятник «Космическое зеркало», также известный как мемориал астронавтов, представляющий собой гигантское чёрное зеркало из гранита, с выгравированными на нём именами всех астронавтов, погибших во время работы. Эти имена постоянно подсвечиваются сзади естественным освещением при его наличии и искусственным светом при необходимости. Кажется, будто сияющие имена плывут по отражению неба. В дополнение, установленные рядом экраны выдают сведения о жизни и смерти увековеченных астронавтов. Также на территории комплекса посетителей есть образовательный центр, в котором имеется информация для желающих узнать о космосе.