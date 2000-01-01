Тревел Г. проводит ещё 5 экскурсий

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Космический центр НАСА (Cape Canaveral)

Тревел Г.
Тревел Г. – Гид из Майами
Космический центр имени Джона Кеннеди — это комплекс сооружений для управления полетами недалеко от мыса Канаверал.

Это действующий космодром, откуда запускают ракеты компании Илона Маска Space X.

Отсюда брали старт первые лунные миссии «Аполлон».

Вы узнаете как готовилась лунная программа США и увидите лунные модули.

В кинотеатре работает симулятор прилунения корабля «Апполон-11».

В память о погибших астронавтах установлено «Космическое зеркало» из гранита с выгравированными именами.
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Космический центр НАСА (Cape Canaveral)
Космический центр НАСА (Cape Canaveral)
В комплексе посетителей также есть две постройки, открытые Фондом памяти астронавтов. Наиболее заметная из них — это памятник «Космическое зеркало», также известный как мемориал астронавтов, представляющий собой гигантское чёрное зеркало из гранита, с выгравированными на нём именами всех астронавтов, погибших во время работы. Эти имена постоянно подсвечиваются сзади естественным освещением при его наличии и искусственным светом при необходимости. Кажется, будто сияющие имена плывут по отражению неба. В дополнение, установленные рядом экраны выдают сведения о жизни и смерти увековеченных астронавтов. Также на территории комплекса посетителей есть образовательный центр, в котором имеется информация для желающих узнать о космосе.
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Входные билеты - 50$ за человека (включая гида)
Начало и место завершения
🚩 Miami
Космический центр НАСА (Cape Canaveral)
Космический центр НАСА (Cape Canaveral)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Тревел Г.
Тревел Г.
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