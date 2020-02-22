2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

«Ракетный Сад»: история американской космонавтики

Вы осмотрите первые космические экспонаты ракет: самую первую, на которой после Юрия Гагарина уже через несколько дней полетел Алан Шеппард, а также ракеты программы Gemini, на которых начали летать по два человека. Кстати, в эту кабину можно будет забраться, чтобы представить каково это — быть космонавтом и находиться длительное время в замкнутом пространстве. После этого вы посетите несколько экранизированных павильонов с роботами, луноходами и марсоходами. А по пути увидите схемы, чертежи, конструкции, шоу и даже голограмму.

Космические спецэффекты в IMAX

На территории центра вы посетите кинотеатр, в котором вас ждет впечатляющее зрелище: экранизированный взлет исторических шаттлов и современных ракет, сопровождаемый грохочущими раскатами звуковой волны. На огромном экране в 3D вы увидите 45-ти минутный полет в открытый космос космонавтов из Америки, России и других стран на космическую станцию «Мир». Кроме того, вам предстоит, возможно, впервые, увидеть потрясающие воображение снимки, сделанные знаменитым телескопом «Hubble».

Обед «на орбите»

Перекусить вы сможете в кафе «На орбите» — здесь салаты выращивают прямо на ваших глазах по системе гидропоники. Действовать нужно быстро, впереди еще все самое интересное: экспериментальный полет в космос «Shuttle Experience», великолепное шоу создания и истории Шаттлов и настоящий легендарный «Atlantis», который осуществил последний 135-й полет в космос.

На автобусе по закрытой зоне НАСА

На специально оборудованном автобусе вы проедете в закрытую зону центра, окруженную высокой сеткой с колючей проволокой и курсирующими вдоль расположенных по периметру каналов флоридскими аллигаторами. По пути на экране мониторов водитель покажет вам фильм, из которого вы узнаете, как устроены ракетоносители и какой вес у самого большого трактора в мире, который доставляет гигантские ракеты на стартовые площадки. Из окон автобуса увидите этот самый трактор, проедете мимо центра вертикальной сборки ракет, а во время запланированной остановки сфотографируетесь напротив действующей стартовой площадки.

Крупнейшая ракета в мире и центр управления полетом

В павильоне программы «Апполон» вы осмотрите бывший центр управления полетом, где сохранилось все в том виде, в котором было при запуске ракет на луну, видна каждая кнопочка и даже пульс космонавтов на экране компьютера. Вы даже увидите по секундам, какое напряжение здесь было во время первого полета вокруг луны «Апполон». Далее вас ждет кульминация космической экскурсии — самая большая в истории человечества ракета! И в завершении программы — увлекательное 4D шоу полета на Луну.