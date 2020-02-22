2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Поражающие воображение зрелища и история американской космонавтики

Елена и Юрий
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Елена и Юрий – представитель гидов
Путешествие в мир космонавтики в центре НАСА — не просто экскурсия.

Это шанс обрести настолько сильные впечатления, что они останутся с вами на всю жизнь.

Вы получите массу теоретических знаний, узнаете интересные факты об истории полетов в космос, увидите вживую легендарные экспонаты, среди которых самая крупная ракета в мире, проедете по закрытой охраняемой зоне и откроете фантастическое воображение реального будущего.

Центр находится всего в 3,5 часах от Майами, и раз вы оказались во Флориде — непременно стоит выделить один из дней на эту поездку.
$570 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча по договорённости
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У этой экскурсии2 отзыва
4
Космическое путешествие в Центр НАСА
Космическое путешествие в Центр НАСА

Что вас ожидает

«Ракетный Сад»: история американской космонавтики
Вы осмотрите первые космические экспонаты ракет: самую первую, на которой после Юрия Гагарина уже через несколько дней полетел Алан Шеппард, а также ракеты программы Gemini, на которых начали летать по два человека. Кстати, в эту кабину можно будет забраться, чтобы представить каково это — быть космонавтом и находиться длительное время в замкнутом пространстве. После этого вы посетите несколько экранизированных павильонов с роботами, луноходами и марсоходами. А по пути увидите схемы, чертежи, конструкции, шоу и даже голограмму.

Космические спецэффекты в IMAX
На территории центра вы посетите кинотеатр, в котором вас ждет впечатляющее зрелище: экранизированный взлет исторических шаттлов и современных ракет, сопровождаемый грохочущими раскатами звуковой волны. На огромном экране в 3D вы увидите 45-ти минутный полет в открытый космос космонавтов из Америки, России и других стран на космическую станцию «Мир». Кроме того, вам предстоит, возможно, впервые, увидеть потрясающие воображение снимки, сделанные знаменитым телескопом «Hubble».

Обед «на орбите»
Перекусить вы сможете в кафе «На орбите» — здесь салаты выращивают прямо на ваших глазах по системе гидропоники. Действовать нужно быстро, впереди еще все самое интересное: экспериментальный полет в космос «Shuttle Experience», великолепное шоу создания и истории Шаттлов и настоящий легендарный «Atlantis», который осуществил последний 135-й полет в космос.

На автобусе по закрытой зоне НАСА
На специально оборудованном автобусе вы проедете в закрытую зону центра, окруженную высокой сеткой с колючей проволокой и курсирующими вдоль расположенных по периметру каналов флоридскими аллигаторами. По пути на экране мониторов водитель покажет вам фильм, из которого вы узнаете, как устроены ракетоносители и какой вес у самого большого трактора в мире, который доставляет гигантские ракеты на стартовые площадки. Из окон автобуса увидите этот самый трактор, проедете мимо центра вертикальной сборки ракет, а во время запланированной остановки сфотографируетесь напротив действующей стартовой площадки.

Крупнейшая ракета в мире и центр управления полетом
В павильоне программы «Апполон» вы осмотрите бывший центр управления полетом, где сохранилось все в том виде, в котором было при запуске ракет на луну, видна каждая кнопочка и даже пульс космонавтов на экране компьютера. Вы даже увидите по секундам, какое напряжение здесь было во время первого полета вокруг луны «Апполон». Далее вас ждет кульминация космической экскурсии — самая большая в истории человечества ракета! И в завершении программы — увлекательное 4D шоу полета на Луну.

Организационные детали

  • Стоимость для группы из 4-6 человек – 690$
  • Билеты приобретаются на месте, не включены в стоимость экскурсии, $65
  • Экскурсия проводится на удобном автомобиле
  • После экскурсии мы с комфортом доставим вас обратно в отель
  • Мы проводим экскурсию вместе со своей командой экскурсоводов, маршрут мы придумывали и разрабатывали вместе. Любой из нас может стать вашим экскурсоводом и с удовольствием проведет для вас экскурсию.
Космическое путешествие в Центр НАСА
Космическое путешествие в Центр НАСА
Космическое путешествие в Центр НАСА
Космическое путешествие в Центр НАСА
Космическое путешествие в Центр НАСА
Космическое путешествие в Центр НАСА
Космическое путешествие в Центр НАСА

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договорённости.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена и Юрий
Елена и Юрий
Более 10 лет мы с командой проводим экскурсии в Майами. С удовольствием покажем вам этот замечательный город, познакомим с его главными достопримечательностями и особенностями, поделимся интересными фактами об истории, культуре и жителях Майами. Все туры проводим по уникальным маршрутам с посещением самых интересных мест: — Обзорная экскурсия по Майами с круизом к островам знаменитостей; — Заповедник Эверглейдс и Индейская деревня Миккосуки; — Львиное Сафари; — Космический Центр НАСА; — Ки Уэст; — Парки Орландо и мн. др. Кроме этого, организуем рыбалку, отдых на яхте, круизы на Багамы и Карибы
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

22 февраля 2020
Начну с того, что информация, указанная касательно стоимости билетов не соответствует действительности. В билете указана цена -54$ с человека. По факту за билет гид взял с нас 65 $. Якобы цена указана без налогов. Я знаю что в Америке все цены без налогов, но для чего вы занижаете цену, заведомо провоцируя мелкие неприятности? Гид также сказал, что билеты только за наличные. Об этом тоже никто не предупреждает. Пришлось снимать деньги через банкомат. Будьте готовы к этому. В целом, я бы назала это не экскурсией, а трансфером и сопровождеием гида с некоторыми комментариями. От гида очень мало рассказа, только колрдинация маршрута. В павильонах нет связи или она очень плоха, пару раз гид нас оставлял, мы не могли до него дозвониться и теряли время на его поиски или ожидание. Я считаю, что запрашиваемая цена экскурсии сильно завышена из-за этого.
16 января 2020
Доброго времени суток!!!! 15.01.19г. мы посетили Центр НАСА. Утром, возле парадного въезда в дом где мы жили, подъехал гид Юрий, и мы, на комфортном автомобиле, помчались на встречу впечатлениям)))) Было весело и легко, даже несмотря на немного утомительную дорогу, 150 разных вопросов гиду Юрию, и на все 150 получены ответы, много интересных фактов, достоверных и реальных историй, Юрий еще и сыграл роль переводчика. Прекрасное и увлекательное времяпровождение, и все благодаря гиду Юрию знающему и любящему свое дело. Большое спасибо!!!!

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