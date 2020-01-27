8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Майами — американская Венеция

Город солнца, водных просторов, белоснежных яхт и миллионеров

Елена и Юрий
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Елена и Юрий – представитель гидов
Майами — самый любимый и популярный курорт Америки.

Вы побываете в знаменитом историческом районе Арт-Деко, на самой известной улице Оушен Драйв, заедете в финансовый центр Даунтаун, посмотрите на отель Фонтенблю, в котором останавливались почти все президенты США.

Прогуляетесь по набережной, узнаете, где живут и отдыхают многие знаменитости, совершите круиз по заливу Бискейн, с которого открывается прекрасный вид на город, порт и острова с роскошными домами.

А еще вы сможете померить кроссовки Форреста Гампа и встретите необычный «воздушный трамвайчик».
$250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии8 отзывов
3.75
Майами — американская Венеция
Майами — американская Венеция

Что вас ожидает

Эпохи Флориды в историческом квартале Арт-Деко
Вы узнаете, как развивался полуостров Флорида, начиная с 16 века, когда здесь побывал первый мореплаватель из Европы, заканчивая современностью. Мы расскажем вам, как родилось название города и где были найдены уникальные исторические артефакты, кто такие — настоящие коренные жители города Майами, где они обитают сегодня и как живут.

Must-see места Майами
В современных кварталах города вы встретите шикарные особняки и здания до небес, побываете в финансовом центре, где расположены транснациональные корпорации и знаменитая банковская улица. Увидите стадион, где играл знаменитый Шакила Нилл, статую кубинским мигрантам, необычный «воздушный трамвайчик», разводные мосты над реками и каналами. Кроме того, в нашей программе парк, где стреляли в Рузвельта, памятник Маме Майами, площадь Дружбы Народов, первый небоскрёб города, католические церкви середины 19-го века, местная алея звезд и «шагающие» деревья.

Круиз по заливу Бискейн
а во время круиза на скоростном катере по заливу встретите огромные океанские лайнеры, белоснежные яхты, острова звезд и знаменитостей. Под крик чаек, сидящих на песочной отмели, и наблюдая важный ширококрылый полет флоридских пеликанов над просторами океана, вы услышите, кто построил все эти острова и почему столько людей со всего мира приезжает отдыхать именно в Майами.

Организационные детали

  • Стоимость для группы из 4-6 человек – 300$.
  • Вы можете отправиться в круиз на обычном катере или скоростном.
  • Билеты приобретаются на месте, не включены в стоимость экскурсии. Обычный катер — $32, скоростной — $40.
  • Экскурсия проводится на удобном автомобиле.
  • После экскурсии мы с комфортом доставим вас обратно в отель или же завезем в ресторан или торговый центр по вашему желанию.
  • Мы проводим экскурсию вместе со своей командой экскурсоводов, маршрут мы придумывали и разрабатывали вместе. Любой из нас может стать вашим экскурсоводом и с удовольствием проведет для вас экскурсию.
Майами — американская Венеция
Майами — американская Венеция
Майами — американская Венеция
Майами — американская Венеция
Майами — американская Венеция
Майами — американская Венеция
Майами — американская Венеция
Майами — американская Венеция

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена и Юрий
Елена и Юрий
Более 10 лет мы с командой проводим экскурсии в Майами. С удовольствием покажем вам этот замечательный город, познакомим с его главными достопримечательностями и особенностями, поделимся интересными фактами об истории, культуре и жителях Майами. Все туры проводим по уникальным маршрутам с посещением самых интересных мест: — Обзорная экскурсия по Майами с круизом к островам знаменитостей; — Заповедник Эверглейдс и Индейская деревня Миккосуки; — Львиное Сафари; — Космический Центр НАСА; — Ки Уэст; — Парки Орландо и мн. др. Кроме этого, организуем рыбалку, отдых на яхте, круизы на Багамы и Карибы
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 января 2020
Эдуард был галантным гидом, подавал руку, открывал двери. В целом, рассказал очень много о Майами. Вообще, видно, что ему очень нравится его работа. Единственное, подача материала была академичной, как на уроке. Из-за этого порой становилось скучно.
Но тем, кто любит много-много фактов, рекомендую! Эдуард, как энциклопедия!
15 января 2020
Судя по описанию, экскурсия обещала быть интересной... Но нам не повезло с гидом: Сергей оказался не профессиональным гидом, историком, образованным человеком, а водителем Uber. Поэтому про историю Майами и памятные места мы узнали самую малость, зато сполна получили «полезной» информации о тяжелой жизни эмигрантов из Молдавии, проблемах с полицией, чёрными, пассажирами и т.п. Из машины практически не выходили, смотрели в окно. С трудом вытребовали положенную по программе водную прогулку. Это единственное, что нам понравилось.
Не рекомендую!
5 января 2020
Для ознакомлением с Майами прекрасная Экскурсия, приятный профессиональный гид Эдуард. Если вы в первые в Майами Рекомендую!
23 декабря 2019
Экскурсовод Сергей - это полное разочарование! 1. С нами было двое детей вполне взрослого возраста 11 и 7 лет, и они часто ходят на экскурсии, им это нравится, им было на этой экскурсии так не интерсно, что они все 4 часа сидели в телефонах. Когда они начинали громко смеяться на заднем сидении, вместо того, чтобы заинтересовать их своим рассказом он прикрикивал на них. 2. Речь экскурсовода, особенно в присутствии детей резала слух так, что мне перед своими детьми было за него очень стыдно( он говорит "влАживать деньги", вместо слова пришёл "припёрся", все время повторяет "нафиг" и "нахрен" и т.д. 3. Содержание экскурсии скучнейшее, мы практически не выходили из машины, и просто абсолютно зря потратили 4 часа.
25 сентября 2019
Ребята быстро отреагировали на запрос, утром написал в обед уже был на экскурсии. Чувчтвуется опыт и профессионализм. Я попросил поменьше истории побольше о сегодняшней ситуации. Гид Юрий показал что четко владеет маиериалом. Спасибо все понравилось.
4 июля 2019
Спасибо лично гиду Эдуарду за прекрасную обзорную экскурсию. Узнали много нового и интересного.
12 июня 2019
Огромное спасибо за экскурсию, все очень понравилось!!!
Юрий молодец! Отдельное спасибо за быстрый отклик на заявку, для нас это было крайне важно. Т.к. нам была нужна экскурсия уже на следующий день, а учитывая то, что мы были в круизе, то со связью у нас были большие проблемы. Встретили вовремя, в порту, как и договаривались. Машина большая, удобная, как раз для нашей большой компании. Сложилось новое и очень хорошее впечатление от города Майами.
1 января 2018
Всем добрый день!
Мы компанией путешествуем по Америке, знакомимся с городами и штатами и, естественно, берём экскурсии. Майами был не первым, по-этому, опыт у нас есть)))). Юрий, спасибо Вам большое! Мы многое узнали, посмотрели, объехали и, совершенно не устали! Что тоже немаловажно, путешествуя с детьми, а их у нас не больше не меньше четверо: 11, 10, 8 и 4,5 года. Всем было интересно, каждый получил своё внимание. «Наколки» по развлечениям и ресторанам тоже отличные. Послевкусие осталось чудесное! Спасибо!

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