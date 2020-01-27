8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Эпохи Флориды в историческом квартале Арт-Деко

Вы узнаете, как развивался полуостров Флорида, начиная с 16 века, когда здесь побывал первый мореплаватель из Европы, заканчивая современностью. Мы расскажем вам, как родилось название города и где были найдены уникальные исторические артефакты, кто такие — настоящие коренные жители города Майами, где они обитают сегодня и как живут.

Must-see места Майами

В современных кварталах города вы встретите шикарные особняки и здания до небес, побываете в финансовом центре, где расположены транснациональные корпорации и знаменитая банковская улица. Увидите стадион, где играл знаменитый Шакила Нилл, статую кубинским мигрантам, необычный «воздушный трамвайчик», разводные мосты над реками и каналами. Кроме того, в нашей программе парк, где стреляли в Рузвельта, памятник Маме Майами, площадь Дружбы Народов, первый небоскрёб города, католические церкви середины 19-го века, местная алея звезд и «шагающие» деревья.

Круиз по заливу Бискейн

а во время круиза на скоростном катере по заливу встретите огромные океанские лайнеры, белоснежные яхты, острова звезд и знаменитостей. Под крик чаек, сидящих на песочной отмели, и наблюдая важный ширококрылый полет флоридских пеликанов над просторами океана, вы услышите, кто построил все эти острова и почему столько людей со всего мира приезжает отдыхать именно в Майами.