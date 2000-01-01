Тревел Г. проводит ещё 6 экскурсий

Прекрасное творение архитектуры, часто называемое американской версией Тадж-Махала — дворец Whitehall — достоин того, чтобы стать обязательным пунктом Вашего путешествия в Палм-Бич. В нем жил и работал Генри Флаглер, считавшийся «мозгом» рокфеллеровской " Standard Oil», промышленный магнат, более известен, пожалуй, как создатель «американской Ривьеры» во Флориде. Он превратил побережье Флориды в место для отдыха самых богатых и именитых американцев.

Сейчас это музей 🖼 Генри Флаглера. Здание, построенное архитекторами Каррерой и Хастингсом в 1902 году, было свадебным подарком 72-летнего миллионера Генри для его третьей жены Мэри Лили Кенан. Белая двухэтажная вилла состоит из 55 комнат: парадный холл площадью 400 квадратных метров, бальный зал, музыкальный салон с органом, библиотека, бильярдная, столовые, множество спален для гостей. В её центре есть даже внутренний дворик с фонтаном. Построенный сто лет тому назад дворец был оснащён всеми техническими достижениями своего века: электрическим освещением, центральным отоплением, внутренней канализацией и водопроводом. Интерьер помещений оформлен в историческом стиле Людовика XIV, Людовика ХV и итальянского ренессанса. На лужайке рядом с дворцом стоит открытый для посетителей салон-вагон № 91, в котором Генри Флаглер в 1912 году совершил свою триумфальную поездку на Ки-Вест.

Посещение музея доставит Вам истинное удовольствие и оставит незабываемые впечатления.