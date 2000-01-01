Тревел Г. проводит ещё 5 экскурсий

Океанариум Майами расположен в популярной туристической зоне, между Даунтауном Майами и островом Ки-Бискейн. Он ежегодно привлекает более 500 тысяч посетителей и является одной из главных достопримечательностей 🏛️ Южной Флориды. Тропический климат Майами позволяет круглогодично демонстрировать представления на открытом воздухе. В многочисленных шоу участвуют дельфины 🐬, касатки (кит-убийца), ламантины (морские коровы) и морские львы.

В разных секторах океанариума Вы сможете понаблюдать за множеством рептилий, рыб, акул, морских черепах, аллигаторов и птиц. Одной из главных любимиц публики является известная телезвезда касатка Лолита. Ученные утверждают, что касатки живут в неволе не более 20 лет, но Лолита опровергла этот факт. С 1970 году она, как и прежде радует посетителей своим необычным шоу.

Океанариум Майами является активным участником программы по защите ламантинов, а также всегда оказывает помощь и другим морским животным, случайно пострадавшим в результате человеческой деятельности.

Это идеальное место для отдыха и знакомства с морским миром. Сделайте Ваше посещение незабываемым в этом тропическом раю.