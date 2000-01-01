Тревел Г. проводит ещё 5 экскурсий

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Океанариум (Miami Seaquarium)

Тревел Г.
Тревел Г. – Гид из Майами
Океанариум Майами — это комплекс морских аттракционов 🎡.

Вы посмотрите аквариумы с тропическими рыбками, морскими ежами и звездами, бассейн с акулами и аллигаторами.

Понаблюдаете за морскими коровами — ламантинами и скатами.

В океанариуме вы можете искупаться в бассейне с дельфинами и посмотреть шоу с касатками и морскими львами.

Звезды Miami Seaquarium — касатка Лолита, которая выступает с 1970 года и дельфин 🐬 Флиппер.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $281.5 за экскурсию

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Океанариум (Miami Seaquarium)
Океанариум (Miami Seaquarium)
Океанариум Майами расположен в популярной туристической зоне, между Даунтауном Майами и островом Ки-Бискейн. Он ежегодно привлекает более 500 тысяч посетителей и является одной из главных достопримечательностей 🏛️ Южной Флориды. Тропический климат Майами позволяет круглогодично демонстрировать представления на открытом воздухе. В многочисленных шоу участвуют дельфины 🐬, касатки (кит-убийца), ламантины (морские коровы) и морские львы.
В разных секторах океанариума Вы сможете понаблюдать за множеством рептилий, рыб, акул, морских черепах, аллигаторов и птиц. Одной из главных любимиц публики является известная телезвезда касатка Лолита. Ученные утверждают, что касатки живут в неволе не более 20 лет, но Лолита опровергла этот факт. С 1970 году она, как и прежде радует посетителей своим необычным шоу.
Океанариум Майами является активным участником программы по защите ламантинов, а также всегда оказывает помощь и другим морским животным, случайно пострадавшим в результате человеческой деятельности.
Это идеальное место для отдыха и знакомства с морским миром. Сделайте Ваше посещение незабываемым в этом тропическом раю.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты - 43$ за человека (включая гида)
Начало и место завершения
🚩 Miami
Океанариум (Miami Seaquarium)
Океанариум (Miami Seaquarium)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Тревел Г.
Тревел Г.
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