2 отзыва оставили туристы

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Онлайн-экскурсия «Майями — развлечения в стиле ар-деко»

5
2 отзыва
Эдуард Г.
Эдуард Г. – Гид из Майами
Отправляемся на онлайн-экскурсию по самому «горячему» району Майями — Саус Бич.

Здесь мы увидим открыточные виды Майями.

Небольшие домики в стиле ар-деко и отели мирового класса, виллы миллионеров и знаменитые на весь мир бары 🍹 и ночные клубы.

Я помогу вам сориентироваться в этих местах, поделюсь секретами местных жителей и расскажу об истории 📖 Майями.
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Онлайн-экскурсия «Майями — развлечения в стиле ар-деко»
Онлайн-экскурсия «Майями — развлечения в стиле ар-деко»
Мы с вами совершим экскурсию ⛳ по туристическому и культурному центру Майами – самого популярного курорта Америки. Погуляем по улице “Оушен драйв” (Океанский проспект). Это сердце Майами – его визитная карточка. Почти вся эта улица застроена небольшими симпатичными домиками. Они были построены около ста лет назад в силе Арт-Деко. На той же улице мы увидим виллу Версаче. Потом мы с вами полюбуемся нашим “Островом сокровищ”. Это остров 🏝️ Фишер Айлэнд – место наибольшей концентрации миллионеров в мире!
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Онлайн-экскурсия «Майями — развлечения в стиле ар-деко»
Онлайн-экскурсия «Майями — развлечения в стиле ар-деко»
Онлайн-экскурсия «Майями — развлечения в стиле ар-деко»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эдуард Г.
Эдуард Г.
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2 отзыва оставили туристы

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