2 отзыва оставили туристы

Мы с вами совершим экскурсию ⛳ по туристическому и культурному центру Майами – самого популярного курорта Америки. Погуляем по улице “Оушен драйв” (Океанский проспект). Это сердце Майами – его визитная карточка. Почти вся эта улица застроена небольшими симпатичными домиками. Они были построены около ста лет назад в силе Арт-Деко. На той же улице мы увидим виллу Версаче. Потом мы с вами полюбуемся нашим “Островом сокровищ”. Это остров 🏝️ Фишер Айлэнд – место наибольшей концентрации миллионеров в мире!