2 отзыва оставили туристы

Мы с вами совершим экскурсию ⛳ по туристическому и культурному центру Майами – самого популярного курорта Америки. Погуляем по улице “Оушен драйв” (Океанский проспект). Это сердце Майами – его визитная карточка. Почти вся эта улица застроена небольшими симпатичными домиками. Они были построены около ста лет назад в силе Арт-Деко. На той же улице мы увидим виллу Версаче. Потом мы с вами полюбуемся нашим “Островом сокровищ”. Это остров 🏝️ Фишер Айлэнд – место наибольшей концентрации миллионеров в мире!
Что входит
Услуги гида (онлайн)
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 100 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.