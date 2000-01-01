Тревел Г. проводит ещё 6 экскурсий

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Остров джунглей (Jungle Island)

Тревел Г.
Тревел Г. – Гид из Майами
«Остров джунглей» — это парк 🌳 развлечений с зип-лайнами, игровыми площадками, шоу дрессированных птиц и водными горками.

Прогуляйтесь вдоль озера с розовыми карибскими фламинго — символами штата Флорида, посмотрите на лемуров и орангутангов-близнецов.

В парке работает джангл-театр, где выступают дрессированные птицы.

Для детей работают игровые площадки и мини-ферма, где вы покормите животных.
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Остров джунглей (Jungle Island)
Остров джунглей (Jungle Island)
Если вы считаете, что в современном городе невозможно погрузиться в джунгли, значит, вы не были в Майами, в городе, где расположился удивительный экзотический парк 🌳 Jungle Island.
В нем сохранился нетронутым уголок тропического рая, в котором прекрасно уживаются дикие животные со всего мира, признанные редкими видами. Здесь живет самый крупный на сегодняшний день, представитель семейства кошачьих, гибрид льва и тигрицы, лигр по имени Геркулес. Нельзя не отметить единственного ручного казуара. В 2004 году Книга рекордов Гиннесса называет его самой опасной птицей на Земле. Еще обитателями этого уникального острова являются пантеры, леопарды, два орангутанга-близнеца, экзотические попугаи, королевский гриф, более 300 видов ярчайших птиц и около 1000 видов цветов.
Ежедневно для детей и взрослых проводится увлекательное интерактивное шоу дрессированных птиц, а также шоу экзотических животных. Каждый, кто пожелает, сможет поближе познакомиться с пернатыми артистами, и даже покормить их с рук.
На территории парка есть потрясающее озеро, в котором живут розовые фламинго. Эти уникальные птицы никого не смогут оставить равнодушными.
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Входные билеты - 30$ за человека (в том числе для гида)
Начало и место завершения
🚩 Miami
Остров джунглей (Jungle Island)
Остров джунглей (Jungle Island)
Остров джунглей (Jungle Island)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Тревел Г.
Тревел Г.
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