Тревел Г. проводит ещё 6 экскурсий

Если вы считаете, что в современном городе невозможно погрузиться в джунгли, значит, вы не были в Майами, в городе, где расположился удивительный экзотический парк 🌳 Jungle Island.

В нем сохранился нетронутым уголок тропического рая, в котором прекрасно уживаются дикие животные со всего мира, признанные редкими видами. Здесь живет самый крупный на сегодняшний день, представитель семейства кошачьих, гибрид льва и тигрицы, лигр по имени Геркулес. Нельзя не отметить единственного ручного казуара. В 2004 году Книга рекордов Гиннесса называет его самой опасной птицей на Земле. Еще обитателями этого уникального острова являются пантеры, леопарды, два орангутанга-близнеца, экзотические попугаи, королевский гриф, более 300 видов ярчайших птиц и около 1000 видов цветов.

Ежедневно для детей и взрослых проводится увлекательное интерактивное шоу дрессированных птиц, а также шоу экзотических животных. Каждый, кто пожелает, сможет поближе познакомиться с пернатыми артистами, и даже покормить их с рук.

На территории парка есть потрясающее озеро, в котором живут розовые фламинго. Эти уникальные птицы никого не смогут оставить равнодушными.