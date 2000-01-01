Тревел Г. проводит ещё 5 экскурсий

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Парк Аллигаторов (Gator Park)

Тревел Г.
Тревел Г. – Гид из Майами
Ферма аллигаторов расположилась на территории Национального парка Эверглейдс — крупнейшего пресноводного заповедника в мире.

Вы прокатитесь на акваплане по реке и посмотрите на аллигаторов и черепах.

Вы посмотрите как аллигаторов кормят и сфотографируетесь 📸 с маленькими крокодильчиками.

Для посетителей устраивают шоу «Рестлинг с аллигатором» — демонстрация техники рукопашного боя с аллигаторами индейцев-семинолов.

На обед попробуйте блюдо из хвостов крокодилов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $281.5 за экскурсию

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Парк Аллигаторов (Gator Park)
Парк Аллигаторов (Gator Park)
Парк аллигаторов находится на территории Национального парка Эверглейдс, явлющегося самым крупным пресноводным заповедником в мире. Посетителям предлагается прогулка 👣 на акваплане по бескрайней водной глади — это отличная возможность увидеть в дикой природе множество аллигаторов и американских крокодилов, повидать кабанов и оленей живущих на небольших островках, а также заболоченные прерии, называемые «травянистой рекой», в которой водится множество разнообразной рыбы.
После прогулки Вы посетите занимательное шоу, где будет продемонстрирована индейская техника охоты на аллигаторов голыми руками. Особо смелым предоставляется возможность сфотографироваться с аллигаторами. Так же, Вы узнаете чем отличаютя крокодилы от аллигаторов, как долго они живут, сколько у них зубов и от чего зависит их пол. Желающим, так же, предоставится прекрасная возможнось, отведать блюда из хвоста аллигатора и лягушек.
Прекрасная прогулка под открытым небом оставит у Вас и Ваших детей незабываемые впечатления.
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Входные билеты - $25 за человека (в том числе за гида)
Начало и место завершения
🚩 Miami
Парк Аллигаторов (Gator Park)
Парк Аллигаторов (Gator Park)
Парк Аллигаторов (Gator Park)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Тревел Г.
Тревел Г.
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