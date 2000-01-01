Тревел Г. проводит ещё 5 экскурсий

Парк аллигаторов находится на территории Национального парка Эверглейдс, явлющегося самым крупным пресноводным заповедником в мире. Посетителям предлагается прогулка 👣 на акваплане по бескрайней водной глади — это отличная возможность увидеть в дикой природе множество аллигаторов и американских крокодилов, повидать кабанов и оленей живущих на небольших островках, а также заболоченные прерии, называемые «травянистой рекой», в которой водится множество разнообразной рыбы.

После прогулки Вы посетите занимательное шоу, где будет продемонстрирована индейская техника охоты на аллигаторов голыми руками. Особо смелым предоставляется возможность сфотографироваться с аллигаторами. Так же, Вы узнаете чем отличаютя крокодилы от аллигаторов, как долго они живут, сколько у них зубов и от чего зависит их пол. Желающим, так же, предоставится прекрасная возможнось, отведать блюда из хвоста аллигатора и лягушек.

Прекрасная прогулка под открытым небом оставит у Вас и Ваших детей незабываемые впечатления.