Елена и Юрий проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Красоты архипелага Флорида-Кис

Вы отправитесь в увлекательное путешествие по островам (которых насчитывается более 40) и даже прокатитесь по всемирно известному семимильному мосту. По дороге в Ки-Уэст вы полностью погрузитесь в мир архипелага Флорида-Кис, посетите его главные достопримечательности и полюбуетесь потрясающими видами Атлантического побережья с одной стороны и Мексиканского залива — с другой. Вы увидите руины Морской железной дороги, которая считалась восьмым чудом света, однако была практически уничтожена ураганом в 1935 году. А на одном из островов вы сможете покормить огромных хищных рыб — тарпунов.

Город на краю континента

Вы очутитесь на самом южном острове архипелага, в невероятном Ки-Уэсте — всемирно известном курорте с огромным количеством фешенебельных отелей, фирменных ресторанов, ночных баров и бутиков. Здесь вам предстоит расслабиться и проникнуться духом старой Флориды, прогуливаясь по улицам города: мы пройдем по Дюваль Стрит, растянувшейся от Атлантического океана до берегов Мексиканского залива, заглянем в местные магазины и ресторанчики, рассмотрим памятники архитектуры в старой части города, а в самой южной точке Америки — у буйка «90 миль до Кубы» — сделаем оригинальные памятные снимки. Вы узнаете, как с островом связаны президент Гарри Труман и писатель Эрнест Хэмингуей, почему здесь живут дикие бойцовские петухи, почему Ки-Уэст прослыл самым богатым городом Америки, а его жители — самым веселым народом!

Главные достопримечательности Ки-Уэста

При желании вы можете выбрать и посетить некоторые из наиболее интересных объектов острова, среди которых: