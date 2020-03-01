Елена и Юрий проводит ещё 5 экскурсий

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Посетить самую южную точку США и проникнуться духом старой Флориды

Елена и Юрий
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Елена и Юрий – представитель гидов
Флорида Кис — россыпь островов в Атлантическом океане, связанных между собой мостами.

Это одно из самых красивейших мест на нашей планете: фантастические коралловые рифы, свежий бриз, чарующий аромат мангровых зарослей, вкус традиционного лимонного пирога — все это вам предстоит увидеть, попробовать и почувствовать в нашем путешествии! Вы проведете насыщенный день в самом южном городе США, зайдете в уютные магазины и фирменные рестораны, прогуляетесь дорогами Хэмингуея, а вечером насладитесь потрясающим зрелищем захода солнца.
$570 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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Путешествие по архипелагу Флорида-Кис в Ки-Уэст
Путешествие по архипелагу Флорида-Кис в Ки-Уэст

Что вас ожидает

Красоты архипелага Флорида-Кис
Вы отправитесь в увлекательное путешествие по островам (которых насчитывается более 40) и даже прокатитесь по всемирно известному семимильному мосту. По дороге в Ки-Уэст вы полностью погрузитесь в мир архипелага Флорида-Кис, посетите его главные достопримечательности и полюбуетесь потрясающими видами Атлантического побережья с одной стороны и Мексиканского залива — с другой. Вы увидите руины Морской железной дороги, которая считалась восьмым чудом света, однако была практически уничтожена ураганом в 1935 году. А на одном из островов вы сможете покормить огромных хищных рыб — тарпунов.

Город на краю континента
Вы очутитесь на самом южном острове архипелага, в невероятном Ки-Уэсте — всемирно известном курорте с огромным количеством фешенебельных отелей, фирменных ресторанов, ночных баров и бутиков. Здесь вам предстоит расслабиться и проникнуться духом старой Флориды, прогуливаясь по улицам города: мы пройдем по Дюваль Стрит, растянувшейся от Атлантического океана до берегов Мексиканского залива, заглянем в местные магазины и ресторанчики, рассмотрим памятники архитектуры в старой части города, а в самой южной точке Америки — у буйка «90 миль до Кубы» — сделаем оригинальные памятные снимки. Вы узнаете, как с островом связаны президент Гарри Труман и писатель Эрнест Хэмингуей, почему здесь живут дикие бойцовские петухи, почему Ки-Уэст прослыл самым богатым городом Америки, а его жители — самым веселым народом!

Главные достопримечательности Ки-Уэста
При желании вы можете выбрать и посетить некоторые из наиболее интересных объектов острова, среди которых:

  • Маленький Белый Дом Трумена — зимняя резиденция президента;
  • Дом-музей Эрнеста Хемингуэя, где он жил и создавал свои произведения. По сей день здесь обитает большое количество шестипалых кошек, прямых потомков знаменитых домашних любимцев писателя;
  • Музей искусств Custom House Museum архипелага Флорида-Кис;
  • Музей сокровищ, которые были подняты со дна океана с потерпевших крушения пиратских и торговых кораблей;
  • Коралловые рифы, куда вас доставит корабль с прозрачным дном! Отличная возможность полюбоваться красотами океана без подводных погружений.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии для группы из 4-6 человек — 690$.
  • Экскурсия проводится на удобном автомобиле. После экскурсии мы с комфортом доставим вас обратно в отель.
  • Экскурсию проводит команда гидов, маршрут мы придумывали и разрабатывали вместе. Любой из нас может стать вашим экскурсоводом и с удовольствием проведет для вас экскурсию.
  • В рамках экскурсии на Ки-Уэст вы можете также посетить Коралловый Замок или Виллу Виская (оплачивается дополнительно, $100-$200 в зависимости от количества человек).
Путешествие по архипелагу Флорида-Кис в Ки-Уэст
Путешествие по архипелагу Флорида-Кис в Ки-Уэст
Путешествие по архипелагу Флорида-Кис в Ки-Уэст
Путешествие по архипелагу Флорида-Кис в Ки-Уэст
Путешествие по архипелагу Флорида-Кис в Ки-Уэст
Путешествие по архипелагу Флорида-Кис в Ки-Уэст
Путешествие по архипелагу Флорида-Кис в Ки-Уэст
Путешествие по архипелагу Флорида-Кис в Ки-Уэст
Путешествие по архипелагу Флорида-Кис в Ки-Уэст
Путешествие по архипелагу Флорида-Кис в Ки-Уэст
Путешествие по архипелагу Флорида-Кис в Ки-Уэст
Путешествие по архипелагу Флорида-Кис в Ки-Уэст
Путешествие по архипелагу Флорида-Кис в Ки-Уэст

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена и Юрий
Елена и Юрий
Более 10 лет мы с командой проводим экскурсии в Майами. С удовольствием покажем вам этот замечательный город, познакомим с его главными достопримечательностями и особенностями, поделимся интересными фактами об истории, культуре и жителях Майами. Все туры проводим по уникальным маршрутам с посещением самых интересных мест: — Обзорная экскурсия по Майами с круизом к островам знаменитостей; — Заповедник Эверглейдс и Индейская деревня Миккосуки; — Львиное Сафари; — Космический Центр НАСА; — Ки Уэст; — Парки Орландо и мн. др. Кроме этого, организуем рыбалку, отдых на яхте, круизы на Багамы и Карибы
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