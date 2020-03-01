Елена и Юрий проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Погружение в атмосферу современного искусства

Вы познакомитесь с историей возникновения андеграундного района с его настенными граффити в виде работ знаменитых и необычных современных художников. Раскрашенные неповторимыми линиями улицы, причудливые объекты, странные картины и бывшие складские помещения, где творят художники, станут вам ближе и понятнее после того, как вы узнаете о основных идеях и особенностях современного американского искусства, отражающего по-своему философию времени.

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Три выдающихся арт-района Майами

Мидтаун, Дизайн-дистрикт и Винвуд — бурно развивающиеся районы, в которых находятся различные галереи, музеи, выставки, инсталляции и другие виды современного искусства.

В районе Мидтаун, по дороге в Винвуд, вы встретите первые настенные граффити, выглядящие весьма необычно на фоне небоскребов. Они станут предвестниками ярких и интеерсных арт-объектов, которые вам предстоит увидеть дальше.

В Винвуде вы посмотрите частную коллекцию Мартина Маргулиса, где собраны современные и старинные фотографии, видео и скульптуры, на площади в 45 000 квадратных футов. А также увидите коллекцию семьи Рубелл — одну из крупнейших частных коллекций современного искусства в Северной Америке и посетите знаменитую Стену Винвуд, украшенную творчеством величайших в мире граффити и стрит-художников.

В Дизайн-дистрикт, в галерее «Де ла Крус» вы познакомитесь с произведениями одних из самых популярных художников последнего десятилетия.

Во время экскурсии вы также можете посетить множество модных бутиков и городских арт-магазинов, которые стали визитной карточкой этих уникальных кварталов.

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Не забудьте приготовить фотоаппарат — такие объекты вам не встретятся больше нигде в мире!