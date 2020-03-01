Елена и Юрий проводит ещё 3 экскурсии

Погружение в атмосферу современного искусства
Вы познакомитесь с историей возникновения андеграундного района с его настенными граффити в виде работ знаменитых и необычных современных художников. Раскрашенные неповторимыми линиями улицы, причудливые объекты, странные картины и бывшие складские помещения, где творят художники, станут вам ближе и понятнее после того, как вы узнаете о основных идеях и особенностях современного американского искусства, отражающего по-своему философию времени.
Три выдающихся арт-района Майами
Мидтаун, Дизайн-дистрикт и Винвуд — бурно развивающиеся районы, в которых находятся различные галереи, музеи, выставки, инсталляции и другие виды современного искусства.
Во время экскурсии вы также можете посетить множество модных бутиков и городских арт-магазинов, которые стали визитной карточкой этих уникальных кварталов.
Не забудьте приготовить фотоаппарат — такие объекты вам не встретятся больше нигде в мире!