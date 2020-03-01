Елена и Юрий проводит ещё 3 экскурсии

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  3. Выдающиеся арт-районы Майами

Познакомиться с современным искусством города

Елена и Юрий
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Елена и Юрий – представитель гидов
На прогулке по трем самым ярким арт-районам Майами вы познакомитесь с современным искусством во всех его проявлениях, начиная от фотографии и скульптуры, заканчивая граффити и стрит-арт объектами.

Посетите несколько крупных галерей и музеев, осмотрите ярко раскрашенные фасады и узнаете о нынешних тенденциях андеграундной стороны Майами.
$290 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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Выдающиеся арт-районы Майами
Выдающиеся арт-районы Майами

Что вас ожидает

Погружение в атмосферу современного искусства
Вы познакомитесь с историей возникновения андеграундного района с его настенными граффити в виде работ знаменитых и необычных современных художников. Раскрашенные неповторимыми линиями улицы, причудливые объекты, странные картины и бывшие складские помещения, где творят художники, станут вам ближе и понятнее после того, как вы узнаете о основных идеях и особенностях современного американского искусства, отражающего по-своему философию времени.

Три выдающихся арт-района Майами
Мидтаун, Дизайн-дистрикт и Винвуд — бурно развивающиеся районы, в которых находятся различные галереи, музеи, выставки, инсталляции и другие виды современного искусства.

  • В районе Мидтаун, по дороге в Винвуд, вы встретите первые настенные граффити, выглядящие весьма необычно на фоне небоскребов. Они станут предвестниками ярких и интеерсных арт-объектов, которые вам предстоит увидеть дальше.
  • В Винвуде вы посмотрите частную коллекцию Мартина Маргулиса, где собраны современные и старинные фотографии, видео и скульптуры, на площади в 45 000 квадратных футов. А также увидите коллекцию семьи Рубелл — одну из крупнейших частных коллекций современного искусства в Северной Америке и посетите знаменитую Стену Винвуд, украшенную творчеством величайших в мире граффити и стрит-художников.
  • В Дизайн-дистрикт, в галерее «Де ла Крус» вы познакомитесь с произведениями одних из самых популярных художников последнего десятилетия.

Во время экскурсии вы также можете посетить множество модных бутиков и городских арт-магазинов, которые стали визитной карточкой этих уникальных кварталов.

Не забудьте приготовить фотоаппарат — такие объекты вам не встретятся больше нигде в мире!

Организационные детали

  • Стоимость для группы из 4-6 человек — 390$
  • Входные билеты в музеи не включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
Выдающиеся арт-районы Майами
Выдающиеся арт-районы Майами
Выдающиеся арт-районы Майами
Выдающиеся арт-районы Майами

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена и Юрий
Елена и Юрий
Более 10 лет мы с командой проводим экскурсии в Майами. С удовольствием покажем вам этот замечательный город, познакомим с его главными достопримечательностями и особенностями, поделимся интересными фактами об истории, культуре и жителях Майами. Все туры проводим по уникальным маршрутам с посещением самых интересных мест: — Обзорная экскурсия по Майами с круизом к островам знаменитостей; — Заповедник Эверглейдс и Индейская деревня Миккосуки; — Львиное Сафари; — Космический Центр НАСА; — Ки Уэст; — Парки Орландо и мн. др. Кроме этого, организуем рыбалку, отдых на яхте, круизы на Багамы и Карибы
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