1 чел. По популярности На машине 8 часов 36 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности 20 150 ₽ за всё до 3 чел. Пешая 3.5 часа 13 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Добро пожаловать в солнечный Душанбе: индивидуальная экскурсия Исследуйте Душанбе пешком и на общественном транспорте, посетите главные достопримечательности и узнайте больше о культуре и истории Таджикистана 5084 ₽ за всё до 3 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 4 чел. Из Душанбе - к мистическим скалам «Сорок девушек» Пройти по долине Чилдухтарон и почувствовать единство природы, истории и культуры Начало: По месту проживания в Душанбе €350 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Душанбе

