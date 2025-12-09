Индивидуальная
до 3 чел.
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
20 150 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Душанбе пешком и на общественном транспорте, посетите главные достопримечательности и узнайте больше о культуре и истории Таджикистана
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5084 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Душанбе - к мистическим скалам «Сорок девушек»
Пройти по долине Чилдухтарон и почувствовать единство природы, истории и культуры
Начало: По месту проживания в Душанбе
Завтра в 05:30
11 дек в 05:30
€350 за всё до 4 чел.
