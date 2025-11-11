читать дальше

побывали в доме музее Джима Томпсона, узнали истории о шелке и старом Сиаме, потом прокатились на речных лодочках по каналам. Йен отличный гид, человек который знает Бангкок, историю Таиланда. Но больше всего меня впечатлила чайная церемония – действительно мастер! Такого я от гида не ожидал. Очень много историй, легенд и правил как правильно заваривать и пить чай. Это было увлекательно. Реальный мастер-класс! Так что если вы хотите узнать всё о чае это к Йену и не только о чае, но и о Бангкоке в том числе! Но когда мы стали гулять вглубь китайского квартала и увидели столько интересных мест, Йен знает потайные улочки, скрытые храмы и даже кафе, где туристов почти нет. 10 из 10, 100 из 100! Рекомендую!