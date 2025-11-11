Индивидуальная
Магия Чайнатауна в Бангкоке: индивидуальная экскурсия
Исследуйте культурное разнообразие Чайнатауна в Бангкоке. Посетите цветочный рынок, насладитесь видами со скайпарка и погрузитесь в атмосферу китайского рынка
Начало: По договорённости
15 дек в 15:30
17 дек в 15:30
от $150 за человека
до 5 чел.
Душа и легенды старого Бангкока - с профессиональным чайным мастером
Окунуться в тайскую жизнь и расслышать духов прошлого в шелесте шёлка и аромате чая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $258 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Чайна-таун Бангкока: скрытые жемчужины и уличная еда
Погрузитесь в атмосферу Чайна-тауна: шумные улицы, ароматы специй и скрытые уголки. Узнайте секреты уличной еды и насладитесь культурой
Начало: У метро Wat Mangkon
Расписание: ежедневно в 16:00
11 дек в 16:00
13 дек в 16:00
$43 за человека
- ЕЕлена11 ноября 2025Экскурсия с Йеном одна из лучших, что у меня были в Таиланде! Всё продумано до мелочей: интересные места, вкусная еда,
- KKseniia11 ноября 2025Экскурсия просто супер! Йен невероятный гид, очень душевный, внимательный, с чувством юмора! Показал такой Бангкок, какой я даже не представляла
- ДДмитрий10 ноября 2025Я в полном восторге от этой экскурсии!
Рекомендую всем, кто хочет увидеть настоящий Бангкок, живой, колоритный, загадочный и очень душевный. Мы
