Храм Ват Мангкон Камалават – экскурсии в Бангкоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Храм Ват Мангкон Камалават» в Бангкоке, цены от $43. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Магия Чайнатауна в Бангкоке
Пешая
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная
Магия Чайнатауна в Бангкоке: индивидуальная экскурсия
Исследуйте культурное разнообразие Чайнатауна в Бангкоке. Посетите цветочный рынок, насладитесь видами со скайпарка и погрузитесь в атмосферу китайского рынка
Начало: По договорённости
15 дек в 15:30
17 дек в 15:30
от $150 за человека
Лучшие места в окрестностях Бангкока
На машине
11 часов
13 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Лучшие места в окрестностях Бангкока
Дёрнуть дракона за хвост, пережить извержение вулкана креветок и встретить закат в тайской Венеции
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
$98 за человека
Душа и легенды старого Бангкока - с профессиональным чайным мастером
Пешая
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Душа и легенды старого Бангкока - с профессиональным чайным мастером
Окунуться в тайскую жизнь и расслышать духов прошлого в шелесте шёлка и аромате чая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $258 за всё до 5 чел.
Чайна-таун Бангкока: скрытые жемчужины и уличная еда
Пешая
3.5 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Чайна-таун Бангкока: скрытые жемчужины и уличная еда
Погрузитесь в атмосферу Чайна-тауна: шумные улицы, ароматы специй и скрытые уголки. Узнайте секреты уличной еды и насладитесь культурой
Начало: У метро Wat Mangkon
Расписание: ежедневно в 16:00
11 дек в 16:00
13 дек в 16:00
$43 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    11 ноября 2025
    Душа и легенды старого Бангкока - с профессиональным чайным мастером
    Экскурсия с Йеном одна из лучших, что у меня были в Таиланде! Всё продумано до мелочей: интересные места, вкусная еда,
    читать дальше

    уютная атмосфера и никакой спешки. Гид Йен невероятно внимательный и позитивный, у него шикарное чувство юмора и огромное знание города. Особенно понравились лодочка на канале и прогулка по старому Чайнатауну, это просто магия!
    Я получила массу эмоций, фото и впечатлений! Спасибо огромное, Йен, за этот день, он останется в памяти надолго ✨

  • K
    Kseniia
    11 ноября 2025
    Душа и легенды старого Бангкока - с профессиональным чайным мастером
    Экскурсия просто супер! Йен невероятный гид, очень душевный, внимательный, с чувством юмора! Показал такой Бангкок, какой я даже не представляла
    читать дальше

    без спешки, с атмосферой, тайскими вкусами и маленькими секретами. Дом Джима Томпсона, лодочка по каналам, храмы, обед в мишленовском ресторане, всё идеально! Йен рассказал много интересных фактов, даже научил как правильно мешать специи в пад тай 😄
    Чайная лавка и прогулка по Чайнатауну вообще восторг, столько интересного. Йен умеет создать настроение, будто гуляешь с другом, который знает город изнутри. Очень рекомендую!

  • Д
    Дмитрий
    10 ноября 2025
    Душа и легенды старого Бангкока - с профессиональным чайным мастером
    Я в полном восторге от этой экскурсии!
    Рекомендую всем, кто хочет увидеть настоящий Бангкок, живой, колоритный, загадочный и очень душевный. Мы
    читать дальше

    побывали в доме музее Джима Томпсона, узнали истории о шелке и старом Сиаме, потом прокатились на речных лодочках по каналам. Йен отличный гид, человек который знает Бангкок, историю Таиланда. Но больше всего меня впечатлила чайная церемония – действительно мастер! Такого я от гида не ожидал. Очень много историй, легенд и правил как правильно заваривать и пить чай. Это было увлекательно. Реальный мастер-класс! Так что если вы хотите узнать всё о чае это к Йену и не только о чае, но и о Бангкоке в том числе! Но когда мы стали гулять вглубь китайского квартала и увидели столько интересных мест, Йен знает потайные улочки, скрытые храмы и даже кафе, где туристов почти нет. 10 из 10, 100 из 100! Рекомендую!

