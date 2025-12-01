И Ирина Бангкок - город контрастов Экскурсию для нас провел Йен, интереснейший парень и гид. Посмотрели Бангкок с разных сторон, покатались по реке и каналам, побывали на чайной церемонии, съели вкуснейший падтай и много всего интересного увидели. Бангкок действительно город контрастов 👍

A Anton Чайна-таун Бангкока: скрытые жемчужины и уличная еда локации. Пили чай в китайском магазинчике чая. Узнал очень много нового, у Яны интересный взгляд на жизнь и она потрясающий собеседник. Вообщем спасибо за этот день. Была экскурсия по Чайна тауну. Гид Яна выше всяких похвал. Гуляли по городу, посещали разные интересные места, храмы, улицы, красивые

П Павел Чайна-таун Бангкока: скрытые жемчужины и уличная еда Экскурсия с Сабри доставила настоящее удовольствие! Бангкок открыл новые грани, которые скрыты для массового туриста. Приятный, тактичный и живой стиль общения делает прогулку не только информативной и легкой для восприятия, но и очень комфортной!

Я Яговкина Храмы, клонги и тайны Бангкока Все было замечательно! Особая благодарностью экскурсоводу Розе! Экскурсия прошла на высшем уровне, дружелюбно и очень понятным языком узнали о стороне Бангкока. Спасибо!

Е Екатерина Храмы, клонги и тайны Бангкока

Роза, с вашей лёгкой руки по Бангкоку я теперь передвигаюсь читать дальше на байке.

Сабри, не путайте больше Екатерин. В России это популярное имя.

Ребята, удачи вам и процветания, хороших туристов. Сабри, если соберёмся весной в Стамбул, то за экскурсиями только к Вам. Отличная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось. Роза - большая молодец!Роза, с вашей лёгкой руки по Бангкоку я теперь передвигаюсь

Ю Юлия Бангкок - город контрастов Прогулка с Дмитрием была великолепна!

Такой разный прекрасный Бангкок. Нам не хватило,вернемся еще! ❤️

Д Денис Храмы, клонги и тайны Бангкока Всё прошло по времени, хорошо

m maria.arseniya@gmail.com Храмы, клонги и тайны Бангкока Спасибо большое Розе за сегодняшнюю экскурсию ❤️ погуляли по комплексу храмов, обсудили буддизм, покатались на лодке по клонгу и заглянули в креативный квартал, где я сделала покупки.

Узнала очень много интересной информации про Тайланд и его жителей!

А Анастасия Храмы, клонги и тайны Бангкока Отличная экскурсия с Розой прошла на все 💯! Очень рекомендую, всем кто хочет увидеть не типичный Бангкок и погрузится в атмосферу храмов и культу столицы!

А Александр Чайна-таун Бангкока: скрытые жемчужины и уличная еда читать дальше Тауна. Подготовка к экскурсии требует быть голодным😅 во время экскурсии можно попробовать много всего диковинного😅

Тем, кто видел самые туристические места Бангкока, однозначно советую к посещению с Розой!

Все класс! Хочется теперь и остальные экскурсии) Прекрасная экскурсия! Супер приятный гид - Роза! Отличная экскурсия, узнал много интересного. Во время экскурсии провела по интересным местам Чайна

А Александр Бангкок - город контрастов Сегодня побывали на экскурсии по Бангкоку с Дмитрием, получили массу интересной информации по истории, по традициям тайцев. А еще попробовали вкуснейший падтай.

Всем рекомендуем Дмитрия. Отличный экскурсовод, приятный собеседник, очень интересно подает информацию.

О Олег Храмы, клонги и тайны Бангкока Интересная экскурсия с поездкой по реке

А Анастасия Бангкок - город контрастов метро, лодке, погуляли в парке, были на смотровой площадке и в ресторане мишлен, прогулялись по чайнатауну, посетили классные бары, были и в новой и старой частях города. Очень рекомендуем экскурсию! Легкость в общении и приятное времяпрепровождение обеспечено! Дмитрий провел отличную экскурсию! Очень насыщенная программа-много ярких локаций, интересной информации о бытовой жизни и обычаях местных жителей. Прокатились на

М Максим Чайна-таун Бангкока: скрытые жемчужины и уличная еда Содержательная и познавательная экскурсия по колоритному району города

П Павел Храмы, клонги и тайны Бангкока Сабри нас встретил, как договаривались. У нас было мало времени и нужно было быстро погрузиться в Бангкок. Поэтому, мы выбрали его короткую, но насыщенную пешую экскурсию. Это получилось. Спасибо!

А Анастасия Чайна-таун Бангкока: скрытые жемчужины и уличная еда Настоящий концентрат азиатского колорита в центре Бангкока. Уличная еда, магазинчики с необычными безделушками, красивые виды Бангкока с необычных ракурсов. Очень необычно и интересно. Ещё показали много разных секретных мест!)

Г Геннадий Бангкок - город контрастов Впервые в Бангкоке и экскурсия с Дмитрием оставила самые восторженные впечатления!!! Действительно город контрастов. Спасибо большое вашей компании и лично Дмитрию за этот день!!! Обязательно еще раз вернемся!!!

А Анна Храмы, клонги и тайны Бангкока Мы с дочкой с удовольствием посетили эту экскурсию в сопровождении гида Сабри. Было познавательно и легко!

Н Наталья Магия Чайнатауна в Бангкоке читать дальше память. Однозначно рекомендую.

Для тех, кто задумается об этой экскурсии, напишу несколько моментов:

1. Есть пара локаций, в которых рассказ долго ведется на одном месте. А каменные скамейки достаточно горячие) Если возьмете что-то подстелить, вам будет намного комфортнее.

2. Я на экскурсии была одна и не захотела гулять по рынку (не люблю рынки), поэтому мы просто быстро прошли мимо, а ужинать я уехала к друзьям, так что моя экскурсия заняла не 6, а чуть более 3 часов. При этом хочу отметить, что Дмитрий не торопился и не подгонял меня, и, возможно, если б я захотела фотографироваться на каждом углу, то все 6 часов бы и прогуляли. Дмитрий хороший рассказчик, его легко слушать. Приятным бонусом оказалось то, что он еще и отлично фотографирует, остались красивые снимки на