Индивидуальная
Магия Чайнатауна в Бангкоке: индивидуальная экскурсия
Исследуйте культурное разнообразие Чайнатауна в Бангкоке. Посетите цветочный рынок, насладитесь видами со скайпарка и погрузитесь в атмосферу китайского рынка
Начало: По договорённости
15 дек в 15:30
17 дек в 15:30
от $150 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Храмы, клонги и тайны Бангкока
Посетите малоизвестные храмы, прокатитесь по клонгам и окунитесь в атмосферу креативного квартала. Узнайте о тайской мифологии и культуре
Начало: У метро Bang Phai
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$59 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Бангкок - город контрастов
Увидеть, как традиционная культура соседствует с современностью, на прогулке по улицам столицы
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
от $300 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Чайна-таун Бангкока: скрытые жемчужины и уличная еда
Погрузитесь в атмосферу Чайна-тауна: шумные улицы, ароматы специй и скрытые уголки. Узнайте секреты уличной еды и насладитесь культурой
Начало: У метро Wat Mangkon
Расписание: ежедневно в 16:00
11 дек в 16:00
13 дек в 16:00
$43 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина1 декабря 2025Экскурсию для нас провел Йен, интереснейший парень и гид. Посмотрели Бангкок с разных сторон, покатались по реке и каналам, побывали на чайной церемонии, съели вкуснейший падтай и много всего интересного увидели. Бангкок действительно город контрастов 👍
- AAnton30 ноября 2025Была экскурсия по Чайна тауну. Гид Яна выше всяких похвал. Гуляли по городу, посещали разные интересные места, храмы, улицы, красивые
- ППавел14 ноября 2025Экскурсия с Сабри доставила настоящее удовольствие! Бангкок открыл новые грани, которые скрыты для массового туриста. Приятный, тактичный и живой стиль общения делает прогулку не только информативной и легкой для восприятия, но и очень комфортной!
- ЯЯговкина14 ноября 2025Все было замечательно! Особая благодарностью экскурсоводу Розе! Экскурсия прошла на высшем уровне, дружелюбно и очень понятным языком узнали о стороне Бангкока. Спасибо!
- ЕЕкатерина14 ноября 2025Отличная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось. Роза - большая молодец!
Роза, с вашей лёгкой руки по Бангкоку я теперь передвигаюсь
- ЮЮлия11 ноября 2025Прогулка с Дмитрием была великолепна!
Такой разный прекрасный Бангкок. Нам не хватило,вернемся еще! ❤️
- ДДенис10 ноября 2025Всё прошло по времени, хорошо
- mmaria.arseniya@gmail.com8 ноября 2025Спасибо большое Розе за сегодняшнюю экскурсию ❤️ погуляли по комплексу храмов, обсудили буддизм, покатались на лодке по клонгу и заглянули в креативный квартал, где я сделала покупки.
Узнала очень много интересной информации про Тайланд и его жителей!
- ААнастасия6 ноября 2025Отличная экскурсия с Розой прошла на все 💯! Очень рекомендую, всем кто хочет увидеть не типичный Бангкок и погрузится в атмосферу храмов и культу столицы!
- ААлександр5 ноября 2025Прекрасная экскурсия! Супер приятный гид - Роза! Отличная экскурсия, узнал много интересного. Во время экскурсии провела по интересным местам Чайна
- ААлександр3 ноября 2025Сегодня побывали на экскурсии по Бангкоку с Дмитрием, получили массу интересной информации по истории, по традициям тайцев. А еще попробовали вкуснейший падтай.
Всем рекомендуем Дмитрия. Отличный экскурсовод, приятный собеседник, очень интересно подает информацию.
- ООлег26 октября 2025Интересная экскурсия с поездкой по реке
- ААнастасия21 октября 2025Дмитрий провел отличную экскурсию! Очень насыщенная программа-много ярких локаций, интересной информации о бытовой жизни и обычаях местных жителей. Прокатились на
- ММаксим19 октября 2025Содержательная и познавательная экскурсия по колоритному району города
- ППавел16 октября 2025Сабри нас встретил, как договаривались. У нас было мало времени и нужно было быстро погрузиться в Бангкок. Поэтому, мы выбрали его короткую, но насыщенную пешую экскурсию. Это получилось. Спасибо!
- ААнастасия15 октября 2025Настоящий концентрат азиатского колорита в центре Бангкока. Уличная еда, магазинчики с необычными безделушками, красивые виды Бангкока с необычных ракурсов. Очень необычно и интересно. Ещё показали много разных секретных мест!)
- ГГеннадий15 октября 2025Впервые в Бангкоке и экскурсия с Дмитрием оставила самые восторженные впечатления!!! Действительно город контрастов. Спасибо большое вашей компании и лично Дмитрию за этот день!!! Обязательно еще раз вернемся!!!
- ААнна12 июля 2025Мы с дочкой с удовольствием посетили эту экскурсию в сопровождении гида Сабри. Было познавательно и легко!
- ННаталья27 июня 2025Дмитрий хороший рассказчик, его легко слушать. Приятным бонусом оказалось то, что он еще и отлично фотографирует, остались красивые снимки на
- ЕЕлена23 июня 2025Сегодня Дмитрием была проведена индивидуальная экскурсия для меня.
Все очень хорошо прошло.
Много посмотрели, удобно, что включена оплата за весь проезд.
Были выполнены мои хотелки и запросы, Дмитрий подкорректирвал маршрут, чтобы я смогла посмотреть все, что мне хотелось.
Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Xрам сикхов в Бангкоке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в декабре 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Xрам сикхов в Бангкоке" можно забронировать 4 экскурсии от 43 до 300. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Бангкоке на 2025 год по теме «Xрам сикхов в Бангкоке», 53 ⭐ отзыва, цены от $43. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль