Мои заказы

Xрам сикхов в Бангкоке – экскурсии в Бангкоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Xрам сикхов в Бангкоке» в Бангкоке, цены от $43. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Магия Чайнатауна в Бангкоке
Пешая
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная
Магия Чайнатауна в Бангкоке: индивидуальная экскурсия
Исследуйте культурное разнообразие Чайнатауна в Бангкоке. Посетите цветочный рынок, насладитесь видами со скайпарка и погрузитесь в атмосферу китайского рынка
Начало: По договорённости
15 дек в 15:30
17 дек в 15:30
от $150 за человека
Храмы, клонги и тайны Бангкока
Пешая
3.5 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Храмы, клонги и тайны Бангкока
Посетите малоизвестные храмы, прокатитесь по клонгам и окунитесь в атмосферу креативного квартала. Узнайте о тайской мифологии и культуре
Начало: У метро Bang Phai
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$59 за человека
Бангкок - город контрастов
Пешая
4 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Бангкок - город контрастов
Увидеть, как традиционная культура соседствует с современностью, на прогулке по улицам столицы
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
от $300 за всё до 5 чел.
Чайна-таун Бангкока: скрытые жемчужины и уличная еда
Пешая
3.5 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Чайна-таун Бангкока: скрытые жемчужины и уличная еда
Погрузитесь в атмосферу Чайна-тауна: шумные улицы, ароматы специй и скрытые уголки. Узнайте секреты уличной еды и насладитесь культурой
Начало: У метро Wat Mangkon
Расписание: ежедневно в 16:00
11 дек в 16:00
13 дек в 16:00
$43 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    1 декабря 2025
    Бангкок - город контрастов
    Экскурсию для нас провел Йен, интереснейший парень и гид. Посмотрели Бангкок с разных сторон, покатались по реке и каналам, побывали на чайной церемонии, съели вкуснейший падтай и много всего интересного увидели. Бангкок действительно город контрастов 👍
    Экскурсию для нас провел Йен, интереснейший парень и гид. Посмотрели Бангкок с разных сторон, покатались поЭкскурсию для нас провел Йен, интереснейший парень и гид. Посмотрели Бангкок с разных сторон, покатались по
  • A
    Anton
    30 ноября 2025
    Чайна-таун Бангкока: скрытые жемчужины и уличная еда
    Была экскурсия по Чайна тауну. Гид Яна выше всяких похвал. Гуляли по городу, посещали разные интересные места, храмы, улицы, красивые
    читать дальше

    локации. Пили чай в китайском магазинчике чая. Узнал очень много нового, у Яны интересный взгляд на жизнь и она потрясающий собеседник. Вообщем спасибо за этот день.

    Была экскурсия по Чайна тауну. Гид Яна выше всяких похвал. Гуляли по городу, посещали разные интересныеБыла экскурсия по Чайна тауну. Гид Яна выше всяких похвал. Гуляли по городу, посещали разные интересныеБыла экскурсия по Чайна тауну. Гид Яна выше всяких похвал. Гуляли по городу, посещали разные интересные
  • П
    Павел
    14 ноября 2025
    Чайна-таун Бангкока: скрытые жемчужины и уличная еда
    Экскурсия с Сабри доставила настоящее удовольствие! Бангкок открыл новые грани, которые скрыты для массового туриста. Приятный, тактичный и живой стиль общения делает прогулку не только информативной и легкой для восприятия, но и очень комфортной!
  • Я
    Яговкина
    14 ноября 2025
    Храмы, клонги и тайны Бангкока
    Все было замечательно! Особая благодарностью экскурсоводу Розе! Экскурсия прошла на высшем уровне, дружелюбно и очень понятным языком узнали о стороне Бангкока. Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    14 ноября 2025
    Храмы, клонги и тайны Бангкока
    Отличная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось. Роза - большая молодец!
    Роза, с вашей лёгкой руки по Бангкоку я теперь передвигаюсь
    читать дальше

    на байке.
    Сабри, не путайте больше Екатерин. В России это популярное имя.
    Ребята, удачи вам и процветания, хороших туристов. Сабри, если соберёмся весной в Стамбул, то за экскурсиями только к Вам.

    Отличная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось. Роза - большая молодец!Отличная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось. Роза - большая молодец!Отличная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось. Роза - большая молодец!Отличная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось. Роза - большая молодец!Отличная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось. Роза - большая молодец!Отличная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось. Роза - большая молодец!Отличная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось. Роза - большая молодец!
  • Ю
    Юлия
    11 ноября 2025
    Бангкок - город контрастов
    Прогулка с Дмитрием была великолепна!
    Такой разный прекрасный Бангкок. Нам не хватило,вернемся еще! ❤️
  • Д
    Денис
    10 ноября 2025
    Храмы, клонги и тайны Бангкока
    Всё прошло по времени, хорошо
  • m
    maria.arseniya@gmail.com
    8 ноября 2025
    Храмы, клонги и тайны Бангкока
    Спасибо большое Розе за сегодняшнюю экскурсию ❤️ погуляли по комплексу храмов, обсудили буддизм, покатались на лодке по клонгу и заглянули в креативный квартал, где я сделала покупки.
    Узнала очень много интересной информации про Тайланд и его жителей!
    Спасибо большое Розе за сегодняшнюю экскурсию ❤️ погуляли по комплексу храмов, обсудили буддизм, покатались на лодкеСпасибо большое Розе за сегодняшнюю экскурсию ❤️ погуляли по комплексу храмов, обсудили буддизм, покатались на лодкеСпасибо большое Розе за сегодняшнюю экскурсию ❤️ погуляли по комплексу храмов, обсудили буддизм, покатались на лодкеСпасибо большое Розе за сегодняшнюю экскурсию ❤️ погуляли по комплексу храмов, обсудили буддизм, покатались на лодке
  • А
    Анастасия
    6 ноября 2025
    Храмы, клонги и тайны Бангкока
    Отличная экскурсия с Розой прошла на все 💯! Очень рекомендую, всем кто хочет увидеть не типичный Бангкок и погрузится в атмосферу храмов и культу столицы!
  • А
    Александр
    5 ноября 2025
    Чайна-таун Бангкока: скрытые жемчужины и уличная еда
    Прекрасная экскурсия! Супер приятный гид - Роза! Отличная экскурсия, узнал много интересного. Во время экскурсии провела по интересным местам Чайна
    читать дальше

    Тауна. Подготовка к экскурсии требует быть голодным😅 во время экскурсии можно попробовать много всего диковинного😅
    Тем, кто видел самые туристические места Бангкока, однозначно советую к посещению с Розой!
    Все класс! Хочется теперь и остальные экскурсии)

    Прекрасная экскурсия! Супер приятный гид - Роза! Отличная экскурсия, узнал много интересного. Во время экскурсии провелаПрекрасная экскурсия! Супер приятный гид - Роза! Отличная экскурсия, узнал много интересного. Во время экскурсии провелаПрекрасная экскурсия! Супер приятный гид - Роза! Отличная экскурсия, узнал много интересного. Во время экскурсии провела
  • А
    Александр
    3 ноября 2025
    Бангкок - город контрастов
    Сегодня побывали на экскурсии по Бангкоку с Дмитрием, получили массу интересной информации по истории, по традициям тайцев. А еще попробовали вкуснейший падтай.
    Всем рекомендуем Дмитрия. Отличный экскурсовод, приятный собеседник, очень интересно подает информацию.
    Сегодня побывали на экскурсии по Бангкоку с Дмитрием, получили массу интересной информации по истории, по традициямСегодня побывали на экскурсии по Бангкоку с Дмитрием, получили массу интересной информации по истории, по традициямСегодня побывали на экскурсии по Бангкоку с Дмитрием, получили массу интересной информации по истории, по традициямСегодня побывали на экскурсии по Бангкоку с Дмитрием, получили массу интересной информации по истории, по традициямСегодня побывали на экскурсии по Бангкоку с Дмитрием, получили массу интересной информации по истории, по традициямСегодня побывали на экскурсии по Бангкоку с Дмитрием, получили массу интересной информации по истории, по традициям
  • О
    Олег
    26 октября 2025
    Храмы, клонги и тайны Бангкока
    Интересная экскурсия с поездкой по реке
    Интересная экскурсия с поездкой по рекеИнтересная экскурсия с поездкой по рекеИнтересная экскурсия с поездкой по рекеИнтересная экскурсия с поездкой по рекеИнтересная экскурсия с поездкой по реке
  • А
    Анастасия
    21 октября 2025
    Бангкок - город контрастов
    Дмитрий провел отличную экскурсию! Очень насыщенная программа-много ярких локаций, интересной информации о бытовой жизни и обычаях местных жителей. Прокатились на
    читать дальше

    метро, лодке, погуляли в парке, были на смотровой площадке и в ресторане мишлен, прогулялись по чайнатауну, посетили классные бары, были и в новой и старой частях города. Очень рекомендуем экскурсию! Легкость в общении и приятное времяпрепровождение обеспечено!

    Дмитрий провел отличную экскурсию! Очень насыщенная программа-много ярких локаций, интересной информации о бытовой жизни и обычаях
  • М
    Максим
    19 октября 2025
    Чайна-таун Бангкока: скрытые жемчужины и уличная еда
    Содержательная и познавательная экскурсия по колоритному району города
  • П
    Павел
    16 октября 2025
    Храмы, клонги и тайны Бангкока
    Сабри нас встретил, как договаривались. У нас было мало времени и нужно было быстро погрузиться в Бангкок. Поэтому, мы выбрали его короткую, но насыщенную пешую экскурсию. Это получилось. Спасибо!
    Сабри нас встретил, как договаривались. У нас было мало времени и нужно было быстро погрузиться вСабри нас встретил, как договаривались. У нас было мало времени и нужно было быстро погрузиться вСабри нас встретил, как договаривались. У нас было мало времени и нужно было быстро погрузиться в
  • А
    Анастасия
    15 октября 2025
    Чайна-таун Бангкока: скрытые жемчужины и уличная еда
    Настоящий концентрат азиатского колорита в центре Бангкока. Уличная еда, магазинчики с необычными безделушками, красивые виды Бангкока с необычных ракурсов. Очень необычно и интересно. Ещё показали много разных секретных мест!)
  • Г
    Геннадий
    15 октября 2025
    Бангкок - город контрастов
    Впервые в Бангкоке и экскурсия с Дмитрием оставила самые восторженные впечатления!!! Действительно город контрастов. Спасибо большое вашей компании и лично Дмитрию за этот день!!! Обязательно еще раз вернемся!!!
    Впервые в Бангкоке и экскурсия с Дмитрием оставила самые восторженные впечатления!!! Действительно город контрастов. Спасибо большое
  • А
    Анна
    12 июля 2025
    Храмы, клонги и тайны Бангкока
    Мы с дочкой с удовольствием посетили эту экскурсию в сопровождении гида Сабри. Было познавательно и легко!
  • Н
    Наталья
    27 июня 2025
    Магия Чайнатауна в Бангкоке
    Дмитрий хороший рассказчик, его легко слушать. Приятным бонусом оказалось то, что он еще и отлично фотографирует, остались красивые снимки на
    читать дальше

    память. Однозначно рекомендую.
    Для тех, кто задумается об этой экскурсии, напишу несколько моментов:
    1. Есть пара локаций, в которых рассказ долго ведется на одном месте. А каменные скамейки достаточно горячие) Если возьмете что-то подстелить, вам будет намного комфортнее.
    2. Я на экскурсии была одна и не захотела гулять по рынку (не люблю рынки), поэтому мы просто быстро прошли мимо, а ужинать я уехала к друзьям, так что моя экскурсия заняла не 6, а чуть более 3 часов. При этом хочу отметить, что Дмитрий не торопился и не подгонял меня, и, возможно, если б я захотела фотографироваться на каждом углу, то все 6 часов бы и прогуляли.

  • Е
    Елена
    23 июня 2025
    Бангкок - город контрастов
    Сегодня Дмитрием была проведена индивидуальная экскурсия для меня.
    Все очень хорошо прошло.
    Много посмотрели, удобно, что включена оплата за весь проезд.
    Были выполнены мои хотелки и запросы, Дмитрий подкорректирвал маршрут, чтобы я смогла посмотреть все, что мне хотелось.

    Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Xрам сикхов в Бангкоке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Магия Чайнатауна в Бангкоке
  2. Храмы, клонги и тайны Бангкока
  3. Бангкок - город контрастов
  4. Чайна-таун Бангкока: скрытые жемчужины и уличная еда
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Китайский квартал
  2. Самое главное
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
  9. Набережная
  10. Храм Рассвета (Ват Арун)
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в декабре 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Xрам сикхов в Бангкоке" можно забронировать 4 экскурсии от 43 до 300. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Бангкоке на 2025 год по теме «Xрам сикхов в Бангкоке», 53 ⭐ отзыва, цены от $43. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль