читать дальше

который ты не знаешь, тот который невозможно открыть случайно. Это невероятный город открывается тебе в этой экскурсии разнообразием вкусов, оттенков, полутонов и оставляет невероятное послевкусие. Дмитрий рассказывает о городе, рассказывает интересные истории, тесно переплетая историю и текущий момент. Показывает тайные местечки, где можно загадать желание, где можно вкусно перекусить, где необходимо точно побывать и что попробовать. Но и конечно сама еда, которую можно попробовать на экскурсии не оставит равнодушным даже самого заядлого критика. И важно что, даже если увидишь подобное местечко в городе, ты не узнаешь тех тайн, пропорций,соусов и специй, которые надо смешать и добавить так, чтобы блюдо оставило в твоей жизни незабываемый след! Спасибо огромное за эту экскурсию!