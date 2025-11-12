Мои заказы

Монумент Демократии – экскурсии в Бангкоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Монумент Демократии» в Бангкоке, цены от $45. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Лучшие места в окрестностях Бангкока
На машине
11 часов
13 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Лучшие места в окрестностях Бангкока
Дёрнуть дракона за хвост, пережить извержение вулкана креветок и встретить закат в тайской Венеции
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
$98 за человека
Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
На машине
3.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
Отправиться в путешествие по вкусам и ароматам города на традиционном тук-туке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от $400 за всё до 10 чел.
Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Бангкок: закат и тайны
Ощутите магию Бангкока на закате с Золотой горы, насладитесь уличной едой на Као Сан и узнайте о теневой стороне города в неформальной обстановке
Начало: У причала Phanfa Leelard
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$45 за человека
Бангкок по максимуму
5.5 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Бангкок по максимуму
Прокатиться по колоритным местам города на метро и речном трамвае и подняться на крышу
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от $400 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    12 ноября 2025
    Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
    Супер Гид! Рекомендую 👍. Все очень познавательно и вкусно, спасибо Дмитрий за экскурсию.
    Супер Гид! Рекомендую 👍. Все очень познавательно и вкусно, спасибо Дмитрий за экскурсию.
  • А
    Александр
    8 ноября 2025
    Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
    Путешествие с Дмитрием по следам Мишлен это не только про еду. Это и про историю и традиции тайцев. Дмитрий искусно
    читать дальше

    переплетает рассказ про гастрономию с рассказом про интересные места, которые сам просто не найдешь. Ну и конечно тук-тук, тайская птица-тройка, даже начавшийся ливень не омрачил прогулки. Было интересно, весело и прикольно.

    Путешествие с Дмитрием по следам Мишлен это не только про еду. Это и про историю и
  • O
    Olga
    7 ноября 2025
    Бангкок по максимуму
    Первый раз в Таиланде и Бангкоке. Экскурсию провел Йен.
    Это был чудесный день!
    Дружеское погружение в город, атмосферу. Интеллигентно, интересно, дружелюбно, заботливо, креативно, оптимальный маршрут. Нам понравилось все! Очень рекомендуем!
  • E
    Elena
    28 сентября 2025
    Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
    Эскурсия с Дмитрием по следам Мишлена, это не просто экскурсия про вкусную еду, это целое путешествие в другой Бангкок, тот
    читать дальше

    который ты не знаешь, тот который невозможно открыть случайно. Это невероятный город открывается тебе в этой экскурсии разнообразием вкусов, оттенков, полутонов и оставляет невероятное послевкусие. Дмитрий рассказывает о городе, рассказывает интересные истории, тесно переплетая историю и текущий момент. Показывает тайные местечки, где можно загадать желание, где можно вкусно перекусить, где необходимо точно побывать и что попробовать. Но и конечно сама еда, которую можно попробовать на экскурсии не оставит равнодушным даже самого заядлого критика. И важно что, даже если увидишь подобное местечко в городе, ты не узнаешь тех тайн, пропорций,соусов и специй, которые надо смешать и добавить так, чтобы блюдо оставило в твоей жизни незабываемый след! Спасибо огромное за эту экскурсию!

  • S
    Sergei
    25 сентября 2025
    Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
    Дмитрий - знающий и профессиональный гид. Пунктуальный, внимательный, заботливый. Отлично провели время.
  • А
    Алексей
    7 июня 2025
    Бангкок по максимуму
    Было круто
  • М
    Максим
    7 марта 2025
    Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
    Тур по мотивам рекомендаций от гида Мишлен был организован после поездки в Аютайю, с учетом наплыва посетителей было предложено самое
    читать дальше

    удобное время. Начали мы в 17:30 от отеля на тук туке. Есть негативные отзывы на этот счет, я не знаю, мне было прикольно, для тебя арендовали тук тук на три-четыре часа и с ветерком по городу - ээх, птица тройка, куда же ты несешься!?) Посетили колоритнейшие места с вкусной и честной едой, проехались по городу, остановились в знаковых местах - это ли не достойное завершение дня. И конечно, все это приправлено рассказом гида. Дмитрий здесь на высоте. А если не будете снобами, Вам может повезет посетить секретные места Бангкока;)

    Тур по мотивам рекомендаций от гида Мишлен был организован после поездки в Аютайю, с учетом наплыва
  • Н
    Наталья
    2 марта 2025
    Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
    Экскурсия была очень интересной. Дмитрий великолепный рассказчик, знает и любит Бангкок и Таиланд. Впечатлений осталось масса и все только положительные.
    читать дальше

    На дегустации чаев попробовала, наверное, около 20 сортов и видов. А лапша в обычной лапшечной, удостоенной, как оказалось, отметки Мишлен, незабываема. Большое спасибо Дмитрию!

  • Е
    Елена
    15 февраля 2025
    Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
    Всё было замечательно! Очень интересно, вкусно и ярко
    Дмитрий- молодец!
  • Л
    Лариса
    17 января 2025
    Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
    Жаль, что нельзя поставить 10+!!! Экскурсия огонь! Сами бы в такие места не добрались. Дмитрий прекрасный рассказчик. Забрал нас из
    читать дальше

    гостиницы. Показал вечерний Бангкок. Рассказал много интересного. Накормил вкусно и без очередей и толкучки. Отвез туда, куда нам было нужно. Экскурсия не утомительна и очень интересна. Нам очень понравилось! Рекомендую. Если еще раз будем в Бангкоке, с удовольствием воспользуемся услугами Дмитрия ещё раз.

    Жаль, что нельзя поставить 10+!!! Экскурсия огонь! Сами бы в такие места не добрались. Дмитрий прекрасный
  • V
    Valeria
    16 января 2025
    Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
    Прекрасный организатор, интересный собеседник. Все четко и понятно.
  • М
    Маргарита
    28 декабря 2024
    Бангкок по максимуму
    Дмитрий, спасибо за экскурсию!!! И мы и дети остались очень довольны!!! Увидели Бангкок за один день со всех сторон! Наелись!
    читать дальше

    Попробовали даже уличную еду, хотя до этого вообще никогда даже не подходили к этим тележкам 🤪Удивительно, что это возможно! Очень советую!

  • Я
    Яна
    10 сентября 2024
    Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
    Отличная экскурсия, чудесный гид. Вкусно и интересно. Однозначно рекомендую.
  • Е
    Елена
    1 сентября 2024
    Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
    Данный формат экскурсии нам очень понравился!! Дмитрий прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Мы посетили такие места,куда сами бы никогда
    читать дальше

    не решились зайти,а при этом они имеют рекомендации Мишлен и там очень вкусно. Посмотрели закулисье этих мест и посмотрели как готовятся данные блюда). Помимо кулинарной странички экскурсии,Дмитрий рассказывает и историю города и страны в целом. Вообщем всем рекомендую данную экскурсию и Дмитрия в качестве гида.

  • А
    Айгуль
    30 июля 2024
    Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
    Просто замечательная экскурсия по вечернему городу! Дмитрий с большим знанием всех кулинарных тонкостей и нюансов показал нам простые рестораны и
    читать дальше

    уличные лавки, удостоенные звезд Мишлен! Мы даже были допущены на кухню, то есть, во двор ресторанчика, где на наших глазах на живом огне печки готовилось самое знаменитое блюдо! Дмитрий прекрасно знает историю страны, города, культуру, и рассказывает обо всем с большой любовью к народу этой страны. Очень рекомендую посетить экскурсию в Бангкоке именно с Дмитрием. В следующую поездку хотим поехать с ним и на другие авторские экскурсии, которых у него разработано немало.

    Просто замечательная экскурсия по вечернему городу! Дмитрий с большим знанием всех кулинарных тонкостей и нюансов показал
  • Д
    Дарья
    3 марта 2024
    Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
    Вкусно, интересно, необычно! Дмитрий, спасибо за впечатления!
    Вкусно, интересно, необычно! Дмитрий, спасибо за впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Монумент Демократии»

