Мини-группа
до 12 чел.
Лучшие места в окрестностях Бангкока
Дёрнуть дракона за хвост, пережить извержение вулкана креветок и встретить закат в тайской Венеции
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
$98 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
Отправиться в путешествие по вкусам и ароматам города на традиционном тук-туке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от $400 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Бангкок: закат и тайны
Ощутите магию Бангкока на закате с Золотой горы, насладитесь уличной едой на Као Сан и узнайте о теневой стороне города в неформальной обстановке
Начало: У причала Phanfa Leelard
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$45 за человека
Водная прогулка
Бангкок по максимуму
Прокатиться по колоритным местам города на метро и речном трамвае и подняться на крышу
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от $400 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра12 ноября 2025Супер Гид! Рекомендую 👍. Все очень познавательно и вкусно, спасибо Дмитрий за экскурсию.
- ААлександр8 ноября 2025Путешествие с Дмитрием по следам Мишлен это не только про еду. Это и про историю и традиции тайцев. Дмитрий искусно
- OOlga7 ноября 2025Первый раз в Таиланде и Бангкоке. Экскурсию провел Йен.
Это был чудесный день!
Дружеское погружение в город, атмосферу. Интеллигентно, интересно, дружелюбно, заботливо, креативно, оптимальный маршрут. Нам понравилось все! Очень рекомендуем!
- EElena28 сентября 2025Эскурсия с Дмитрием по следам Мишлена, это не просто экскурсия про вкусную еду, это целое путешествие в другой Бангкок, тот
- SSergei25 сентября 2025Дмитрий - знающий и профессиональный гид. Пунктуальный, внимательный, заботливый. Отлично провели время.
- ААлексей7 июня 2025Было круто
- ММаксим7 марта 2025Тур по мотивам рекомендаций от гида Мишлен был организован после поездки в Аютайю, с учетом наплыва посетителей было предложено самое
- ННаталья2 марта 2025Экскурсия была очень интересной. Дмитрий великолепный рассказчик, знает и любит Бангкок и Таиланд. Впечатлений осталось масса и все только положительные.
- ЕЕлена15 февраля 2025Всё было замечательно! Очень интересно, вкусно и ярко
Дмитрий- молодец!
- ЛЛариса17 января 2025Жаль, что нельзя поставить 10+!!! Экскурсия огонь! Сами бы в такие места не добрались. Дмитрий прекрасный рассказчик. Забрал нас из
- VValeria16 января 2025Прекрасный организатор, интересный собеседник. Все четко и понятно.
- ММаргарита28 декабря 2024Дмитрий, спасибо за экскурсию!!! И мы и дети остались очень довольны!!! Увидели Бангкок за один день со всех сторон! Наелись!
- ЯЯна10 сентября 2024Отличная экскурсия, чудесный гид. Вкусно и интересно. Однозначно рекомендую.
- ЕЕлена1 сентября 2024Данный формат экскурсии нам очень понравился!! Дмитрий прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Мы посетили такие места,куда сами бы никогда
- ААйгуль30 июля 2024Просто замечательная экскурсия по вечернему городу! Дмитрий с большим знанием всех кулинарных тонкостей и нюансов показал нам простые рестораны и
- ДДарья3 марта 2024Вкусно, интересно, необычно! Дмитрий, спасибо за впечатления!
