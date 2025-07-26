Групповая
Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
Побывать на смотровой МахаНакхон, в аутентичных храмах и проплыть на лайнере по вечерней столице
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Вы поужинаете в формате шведского стола (превосходный выбор блюд) и при желании потанцуете на дискотеке на верхней палубе»
Расписание: ежедневно в 11:00
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
$128 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Древний город и вечерний Бангкок
Погрузитесь в атмосферу Таиланда: от исторических храмов до вечернего круиза по реке Чао Прайя с ужином и живой музыкой
«В стоимость всё включено, в том числе входные билеты, обед (шведский стол в азиатском стиле без алкоголя) и ужин на корабле (шведский стол как в азиатском, так и европейском стиле»
Завтра в 11:30
11 дек в 10:00
$520 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Ночной Бангкок из Паттайи (21+)
Город без цензуры: скрытые бары, тайны леди-боев и правила выживания в городе греха
Начало: У вашего отеля
«Улицы красных фонарей — прогуляетесь по самым знаменитым кварталам, включая Cowboy Street — с неоновыми огнями, барами и вечерними шоу»
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
11 дек в 18:00
$103 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья26 июля 2025День пролетел незаметно! Много интересных
- ААлександр26 марта 2025Всё хорошо!)
- ННикита5 ноября 2024Отличная экскурсия. Удобный и интересный маршрут. Гид Алиса во время поездки рассказывала интересные вещи из истории Тайланда, их культурных и
- ЕЕлена27 апреля 2024Экскурсия понравилась,от маршрута до организации. Михаил был внимателен ко всем туристам. Получила адреналин на смотровой площадке со стеклянным полом,релакс при кормлении черепашек в храме. Прогулка по набережной порадовала.
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Бары и ночная жизнь»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в декабре 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 экскурсии от 103 до 520. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2025 год по теме «Бары и ночная жизнь», 4 ⭐ отзыва, цены от $103. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль