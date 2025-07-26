Мои заказы

Экскурсии по барам Паттайи

Найдено 3 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Паттайе, цены от $103. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
На автобусе
На микроавтобусе
12 часов
4 отзыва
Групповая
Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
Побывать на смотровой МахаНакхон, в аутентичных храмах и проплыть на лайнере по вечерней столице
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Вы поужинаете в формате шведского стола (превосходный выбор блюд) и при желании потанцуете на дискотеке на верхней палубе»
Расписание: ежедневно в 11:00
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
$128 за человека
Древний город и вечерний Бангкок - из Паттайи
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Древний город и вечерний Бангкок
Погрузитесь в атмосферу Таиланда: от исторических храмов до вечернего круиза по реке Чао Прайя с ужином и живой музыкой
«В стоимость всё включено, в том числе входные билеты, обед (шведский стол в азиатском стиле без алкоголя) и ужин на корабле (шведский стол как в азиатском, так и европейском стиле»
Завтра в 11:30
11 дек в 10:00
$520 за всё до 3 чел.
Ночной Бангкок из Паттайи (21+)
Пешая
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Ночной Бангкок из Паттайи (21+)
Город без цензуры: скрытые бары, тайны леди-боев и правила выживания в городе греха
Начало: У вашего отеля
«Улицы красных фонарей — прогуляетесь по самым знаменитым кварталам, включая Cowboy Street — с неоновыми огнями, барами и вечерними шоу»
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
11 дек в 18:00
$103 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    26 июля 2025
    Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
    День пролетел незаметно! Много интересных
  • А
    Александр
    26 марта 2025
    Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
    Всё хорошо!)
  • Н
    Никита
    5 ноября 2024
    Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
    Отличная экскурсия. Удобный и интересный маршрут. Гид Алиса во время поездки рассказывала интересные вещи из истории Тайланда, их культурных и
    читать дальше

    религиозных обычаях. Потом она же постоянно внимательно следила за всеми членами группы. чтобы не потерялись, отвечала на все вопросы и помогала во всем.

  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
    Экскурсия понравилась,от маршрута до организации. Михаил был внимателен ко всем туристам. Получила адреналин на смотровой площадке со стеклянным полом,релакс при кормлении черепашек в храме. Прогулка по набережной порадовала.

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Бары и ночная жизнь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
  2. Древний город и вечерний Бангкок - из Паттайи
  3. Ночной Бангкок из Паттайи (21+)
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Аюттайя
  2. Самое главное
  3. Золотой Будда
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в декабре 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 экскурсии от 103 до 520. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2025 год по теме «Бары и ночная жизнь», 4 ⭐ отзыва, цены от $103. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль