Svetlana проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Сказки африканского леса

Джозани поражает биоразнообразием, и в этом вы убедитесь на нашей прогулке 👣. По лесной тропе мы выйдем к эвкалиптовым и красным деревьям, рассмотрим лекарственные травы и поговорим об их свойствах. Вы узнаете о животных, птицах и рептилиях, обитающих в тропических чащах Джозани. По деревянному мостику пройдете среди мангровых зарослей и болот, где можно увидеть экзотических рыбок, снующих между корнями, и крабов. Я расскажу, какую неоценимую роль играют мангровые леса в экосистеме Занзибара.

Красные Колобусы: дикие, но симпатичные

Если посчастливится, мы даже увидим занзибарского леопарда, о котором слагают легенды! Но всё же главная гордость леса — обезьяны красные колобусы, которые живут только в этом уголке планеты. Мы понаблюдаем за милыми приматами, которые обитают на деревьях, но часто спускаются в поисках пищи и позволяют людям к себе приблизиться. Вы легко поймаете обезьянок в объектив, сможете увидеть, как животные едят, играют и прыгают с верхушек деревьев.

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