Svetlana проводит ещё 6 экскурсий

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Лес Джозани: царство красных обезьян

Понаблюдать за редкими обезьянками-колобусами и узнать самое интересное о флоре и фауне Занзибара

Svetlana
Svetlana – представитель из Занзибара
Приготовьтесь открыть тайны чудесного леса Джозани — единственного национального парка на Занзибаре.

С опытным рейнджером вы пройдете по тропам мангровой рощи, дотронетесь до эвкалиптов и узнаете о свойствах лекарственных растений.

А главное — встретитесь с дикими обезьянками, красными колобусами, которые обитают только в этой точке планеты.
Задать вопросОбычно отвечает за 13 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-2 человек

  • $120 за экскурсию

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Лес Джозани: царство красных обезьян
Лес Джозани: царство красных обезьян

Что вас ожидает

Сказки африканского леса
Джозани поражает биоразнообразием, и в этом вы убедитесь на нашей прогулке 👣. По лесной тропе мы выйдем к эвкалиптовым и красным деревьям, рассмотрим лекарственные травы и поговорим об их свойствах. Вы узнаете о животных, птицах и рептилиях, обитающих в тропических чащах Джозани. По деревянному мостику пройдете среди мангровых зарослей и болот, где можно увидеть экзотических рыбок, снующих между корнями, и крабов. Я расскажу, какую неоценимую роль играют мангровые леса в экосистеме Занзибара.

Красные Колобусы: дикие, но симпатичные
Если посчастливится, мы даже увидим занзибарского леопарда, о котором слагают легенды! Но всё же главная гордость леса — обезьяны красные колобусы, которые живут только в этом уголке планеты. Мы понаблюдаем за милыми приматами, которые обитают на деревьях, но часто спускаются в поисках пищи и позволяют людям к себе приблизиться. Вы легко поймаете обезьянок в объектив, сможете увидеть, как животные едят, играют и прыгают с верхушек деревьев.

Организационные детали

  • К лесу 🌲 Джозани вы можете добраться самостоятельно, или мы организуем трансфер за дополнительную плату с любой точки острова
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Для прогулки выбирайте удобную, желательно закрытую обувь и длинные брюки/штаны
  • Пожалуйста, не кормите диких обезьян и не прикасайтесь к ним
Начало и место завершения
🚩 у леса Джозани, район Джозани Чвака
Лес Джозани: царство красных обезьян
Лес Джозани: царство красных обезьян
Лес Джозани: царство красных обезьян
Лес Джозани: царство красных обезьян
Лес Джозани: царство красных обезьян
Лес Джозани: царство красных обезьян
Лес Джозани: царство красных обезьян
Лес Джозани: царство красных обезьян

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Svetlana
Svetlana
Меня зовут Лана, и последние 4 года я живу на острове Занзибар. Знаю остров вдоль и поперёк и вместе с командой коллег с радостью покажу вам самые яркие стороны Танзании!
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Svetlana проводит ещё 6 экскурсий

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