Маршрут проходит по территории Турции. Для въезда в Турцию гражданам РФ нужно предъявить загранпаспорт, который действует ещё 120 дней. Между двумя странами установлен безвизовый режим: россияне могут находиться в Турции без визы в течение 60 дней. Сдавать ПЦР-тест до вылета или предъявлять сертификат о вакцинации больше не требуется.

Проживание. Проживание в палатках по 2 человека. Всё недостающее снаряжение сможете взять у нас в аренду.

Питание. Походная кухня на газовой горелке и костре. На завтрак каши с орехами и фруктами (чай, кофе) или яйца, сыр, овощи. На обед перекусы или суп, на ужин каши с сыром, мясом, овощные салаты.

Уровень сложности. Тур подойдёт всем, кто несколько раз в неделю занимается спортом (бег, фитнес и пр.). Ведущие менее активный образ жизни смогут пройти маршрут, но будет сложнее. Для участия в походе опыт в туризме не обязателен. Необходимо отсутствие тяжёлых хронических заболеваний и нормальная физическая форма. Всего пройдём 85 км.