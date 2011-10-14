Поход по южной части Ликийской тропы налегке и с ночёвками в палатках
Авторский тур в Анталье

Познакомиться с нетуристической Турцией, увидеть самый южный маяк страны и посетить дикие бухты

В межсезонье в Турции очень приятно: температура комфортна, большое разнообразие свежих фруктов, а солнце в этой стране светит больше 300 дней в году.

Едем гулять по знаменитому маршруту вдали от отелей, наслаждаться яркими красками и горно-морским пейзажем. Вы побываете в древнем ликийском городе Олимпос и увидите чудо природы — горящую гору Янарташ.

Отдохнёте в тихих бухтах с золотистым песком, полакомитесь гранатами и апельсинами прямо с деревьев, полюбуетесь небом, полным звёзд. И всё это — налегке, так как в туре предусмотрено автосопровождение.
Поход по южной части Ликийской тропы налегке и с ночёвками в палатках
Поход по южной части Ликийской тропы налегке и с ночёвками в палатках
Поход по южной части Ликийской тропы налегке и с ночёвками в палатках
Ближайшие даты:
6
окт
21
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$400
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Маршрут проходит по территории Турции. Для въезда в Турцию гражданам РФ нужно предъявить загранпаспорт, который действует ещё 120 дней. Между двумя странами установлен безвизовый режим: россияне могут находиться в Турции без визы в течение 60 дней. Сдавать ПЦР-тест до вылета или предъявлять сертификат о вакцинации больше не требуется.

Проживание. Проживание в палатках по 2 человека. Всё недостающее снаряжение сможете взять у нас в аренду.

Питание. Походная кухня на газовой горелке и костре. На завтрак каши с орехами и фруктами (чай, кофе) или яйца, сыр, овощи. На обед перекусы или суп, на ужин каши с сыром, мясом, овощные салаты.

Уровень сложности. Тур подойдёт всем, кто несколько раз в неделю занимается спортом (бег, фитнес и пр.). Ведущие менее активный образ жизни смогут пройти маршрут, но будет сложнее. Для участия в походе опыт в туризме не обязателен. Необходимо отсутствие тяжёлых хронических заболеваний и нормальная физическая форма. Всего пройдём 85 км.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Чиралы, радиальный выход

Встречаемся, садимся в автобус и едем в Чиралы — небольшой и живописный посёлок на берегу моря с шикарным многокилометровым пляжем. По прибытии разместимся в кемпинге недалеко от моря. В кемпинге есть горячий душ и место для посиделок у костра. Затем прогуляемся к смотровой точке вдоль побережья. Вечером поужинаем, познакомимся поближе и насладимся видом звёздного неба и шелестом прибоя.

Всего за день пройдём 9 км.

Встреча, переезд в Чиралы, радиальный выходВстреча, переезд в Чиралы, радиальный выходВстреча, переезд в Чиралы, радиальный выходВстреча, переезд в Чиралы, радиальный выход
2 день

Треккинг по бухтам и пляжам

Сегодня отправимся в поход по безлюдным диким бухтам. Насладимся видом моря, скал и манящих песчаных пляжей. Обязательно искупаемся и в одной из бухт остановимся на обед. К вечеру вернёмся в Чиралы, утопающий в зелени апельсиновых садов.

Всего за день пройдём 16 км, набор и сброс высоты — 200 м.

Треккинг по бухтам и пляжамТреккинг по бухтам и пляжамТреккинг по бухтам и пляжамТреккинг по бухтам и пляжам
3 день

Огни Химеры

Сегодня отправимся на гору Янарташ, где уже не одно тысячелетие из земли выходит и самовозгорается природный газ. По легенде, изложенной в «Иллиаде» Гомера, языки пламени выпускает Химера — существо с головой льва, туловищем козы и хвостом змеи. Отсюда и второе название горы — Химера. На обед зайдём в ресторанчик при форелевой ферме и отведаем свежепойманную, вкусно приготовленную рыбу по фирменному местному рецепту. Вечером вернёмся в Чиралы.

Пешком — 19 км, набор высоты — 280 м.

Огни ХимерыОгни ХимерыОгни ХимерыОгни Химеры
4 день

Древний город Олимпос

Сегодня исследуем хорошо сохранившийся древний ликийский город Олимпос. Вы увидите театр и улицы, гравюры на скалах и гробницы с древними надписями. После поднимемся на одноимённую гору, с которой открывается завораживающая панорама моря и гор. Здесь же разобьём лагерь на эту ночь, а на закате сходим к руинам древнего города на вершину горы.

Всего за день пройдём 12 км, набор высоты — 730 м.

Древний город ОлимпосДревний город ОлимпосДревний город ОлимпосДревний город Олимпос
5 день

Посёлок Адрасан и треккинг к маяку

Внизу уже виден посёлок Адрасан — нам туда! Адрасан, как и Чиралы, туристическая деревушка, но ещё более спокойная и уютная. Тут мы искупаемся, пообедаем и прогуляемся до маяка, расположенного на краю мыса высоко над морем. А чуть дальше увидим бухту Сазак с живописными пляжем и скалами. Вечером разобьём лагерь в окрестностях Адрасана.

Всего за день пройдём 17 км, спуск — 700 м, набор высоты — 230 м.

Посёлок Адрасан и треккинг к маякуПосёлок Адрасан и треккинг к маякуПосёлок Адрасан и треккинг к маяку
6 день

Поход до мыса Гелидония, маяк

В этот день пройдём по одной из самых живописных троп Ликийского маршрута к самой южной точке Турции — мысу Гелидония. Он знаменит тем, что в его окрестностях исследователи обнаружили огромное количество затонувших кораблей и связали это с непредсказуемостью местных течений. Но у древних ликийцев было иное мнение: они считали, что в кораблекрушениях виновато морское чудовище.

На мысе установлен маяк высотой около 9 метрв, гармонично вписывающийся в местный пейзаж. Самый красивый вид на маяк открывается со стороны Адарсана — и вы сможете в этом убедиться.

Всего за день пройдём 18 км, набор и сброс высоты — 850 м.

Поход до мыса Гелидония, маякПоход до мыса Гелидония, маякПоход до мыса Гелидония, маякПоход до мыса Гелидония, маяк
7 день

Пляжный отдых, отъезд

Время до обеда посвятим отдыху: искупаемся, позагораем и насладимся солнцем. Затем — отъезд в аэропорт.

Пляжный отдых, отъездПляжный отдых, отъездПляжный отдых, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все передвижения по Турции в составе группы
  • Ежедневная доставка рюкзаков на стоянку
  • Плата за стоянки и заповедники
  • Трёхразовое питание
  • Групповая аптечка
  • Услуги опытного инструктора-гида
  • Консультации перед походом и помощь в подготовке
  • Коллективное групповое снаряжение (котлы, костровое, газ)
  • Горячий душ в походе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Анталии и обратно
  • Медицинская страховка
  • Расходы, не указанные в программе (кафе, сувениры, прогулки на катере, форс-мажор)
  • Обед в 1-й и 7-й дни тура
  • Личное снаряжение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, автовокзал, 12:00. Запомните, все автовокзалы в Турции называются отогары - зная это слово, вы точно не потеряетесь. Из аэропорта добраться на автовокзал очень просто - от первого (международного) терминала каждые полчаса ходят прямые маршрутки 600 и 600а. Так же можно добраться автобусом havas - они более комфортные и быстрые, но немножко дороже, а также доступно такси
Завершение: Анталья, вторая половина дня. Позаботьтесь о том, чтобы купить билет на вечерний рейс и обойтись без спешки. Но если это невозможно, лучше заранее предупредить инструктора, чтобы он мог правильно спланировать время для всей группы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Антальи

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыМногодневные походы

Похожие туры из Антальи

Поход налегке по западной части Ликийской тропы с ночёвками в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
Поход налегке по западной части Ликийской тропы с ночёвками в палатках
Насладиться видами средиземноморского побережья, погреться на солнышке и отдохнуть в тихих бухтах
Анталья, автовокзал, 12:00
14 окт
11 ноя
$400 за человека
Поход по Ликийской тропе с ночёвками на пляжах
🚶 Пешая
🛥 На яхте
Авторский тур
9 дней
Поход по Ликийской тропе с ночёвками на пляжах
Пройти по заповедным местам, покататься на яхте и увидеть чудо природы
Анталья, аэропорт, в 12:00 у выхода из терминала, ...
6 мая
$775 за человека
Вдоль Средиземного моря с комфортом: треккинг по Ликийской тропе с проживанием в гостевых домах
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
Вдоль Средиземного моря с комфортом: треккинг по Ликийской тропе с проживанием в гостевых домах
Полюбоваться живописным побережьем, исследовать древности и увидеть чудо природы
Анталья, автовокзал, 12:00
6 окт
3 ноя
$600 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Анталье
Все туры из Антальи
All Airlines
ХорошоТам