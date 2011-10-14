Познакомиться с нетуристической Турцией, увидеть самый южный маяк страны и посетить дикие бухты
Едем гулять по знаменитому маршруту вдали от отелей, наслаждаться яркими красками и горно-морским пейзажем. Вы побываете в древнем ликийском городе Олимпос и увидите чудо природы — горящую гору Янарташ.
Отдохнёте в тихих бухтах с золотистым песком, полакомитесь гранатами и апельсинами прямо с деревьев, полюбуетесь небом, полным звёзд. И всё это — налегке, так как в туре предусмотрено автосопровождение.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$400
Описание
Организационные детали
Маршрут проходит по территории Турции. Для въезда в Турцию гражданам РФ нужно предъявить загранпаспорт, который действует ещё 120 дней. Между двумя странами установлен безвизовый режим: россияне могут находиться в Турции без визы в течение 60 дней. Сдавать ПЦР-тест до вылета или предъявлять сертификат о вакцинации больше не требуется.
Проживание. Проживание в палатках по 2 человека. Всё недостающее снаряжение сможете взять у нас в аренду.
Питание. Походная кухня на газовой горелке и костре. На завтрак каши с орехами и фруктами (чай, кофе) или яйца, сыр, овощи. На обед перекусы или суп, на ужин каши с сыром, мясом, овощные салаты.
Уровень сложности. Тур подойдёт всем, кто несколько раз в неделю занимается спортом (бег, фитнес и пр.). Ведущие менее активный образ жизни смогут пройти маршрут, но будет сложнее. Для участия в походе опыт в туризме не обязателен. Необходимо отсутствие тяжёлых хронических заболеваний и нормальная физическая форма. Всего пройдём 85 км.
Программа тура по дням
Встреча, переезд в Чиралы, радиальный выход
Встречаемся, садимся в автобус и едем в Чиралы — небольшой и живописный посёлок на берегу моря с шикарным многокилометровым пляжем. По прибытии разместимся в кемпинге недалеко от моря. В кемпинге есть горячий душ и место для посиделок у костра. Затем прогуляемся к смотровой точке вдоль побережья. Вечером поужинаем, познакомимся поближе и насладимся видом звёздного неба и шелестом прибоя.
Всего за день пройдём 9 км.
Треккинг по бухтам и пляжам
Сегодня отправимся в поход по безлюдным диким бухтам. Насладимся видом моря, скал и манящих песчаных пляжей. Обязательно искупаемся и в одной из бухт остановимся на обед. К вечеру вернёмся в Чиралы, утопающий в зелени апельсиновых садов.
Всего за день пройдём 16 км, набор и сброс высоты — 200 м.
Огни Химеры
Сегодня отправимся на гору Янарташ, где уже не одно тысячелетие из земли выходит и самовозгорается природный газ. По легенде, изложенной в «Иллиаде» Гомера, языки пламени выпускает Химера — существо с головой льва, туловищем козы и хвостом змеи. Отсюда и второе название горы — Химера. На обед зайдём в ресторанчик при форелевой ферме и отведаем свежепойманную, вкусно приготовленную рыбу по фирменному местному рецепту. Вечером вернёмся в Чиралы.
Пешком — 19 км, набор высоты — 280 м.
Древний город Олимпос
Сегодня исследуем хорошо сохранившийся древний ликийский город Олимпос. Вы увидите театр и улицы, гравюры на скалах и гробницы с древними надписями. После поднимемся на одноимённую гору, с которой открывается завораживающая панорама моря и гор. Здесь же разобьём лагерь на эту ночь, а на закате сходим к руинам древнего города на вершину горы.
Всего за день пройдём 12 км, набор высоты — 730 м.
Посёлок Адрасан и треккинг к маяку
Внизу уже виден посёлок Адрасан — нам туда! Адрасан, как и Чиралы, туристическая деревушка, но ещё более спокойная и уютная. Тут мы искупаемся, пообедаем и прогуляемся до маяка, расположенного на краю мыса высоко над морем. А чуть дальше увидим бухту Сазак с живописными пляжем и скалами. Вечером разобьём лагерь в окрестностях Адрасана.
Всего за день пройдём 17 км, спуск — 700 м, набор высоты — 230 м.
Поход до мыса Гелидония, маяк
В этот день пройдём по одной из самых живописных троп Ликийского маршрута к самой южной точке Турции — мысу Гелидония. Он знаменит тем, что в его окрестностях исследователи обнаружили огромное количество затонувших кораблей и связали это с непредсказуемостью местных течений. Но у древних ликийцев было иное мнение: они считали, что в кораблекрушениях виновато морское чудовище.
На мысе установлен маяк высотой около 9 метрв, гармонично вписывающийся в местный пейзаж. Самый красивый вид на маяк открывается со стороны Адарсана — и вы сможете в этом убедиться.
Всего за день пройдём 18 км, набор и сброс высоты — 850 м.
Пляжный отдых, отъезд
Время до обеда посвятим отдыху: искупаемся, позагораем и насладимся солнцем. Затем — отъезд в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все передвижения по Турции в составе группы
- Ежедневная доставка рюкзаков на стоянку
- Плата за стоянки и заповедники
- Трёхразовое питание
- Групповая аптечка
- Услуги опытного инструктора-гида
- Консультации перед походом и помощь в подготовке
- Коллективное групповое снаряжение (котлы, костровое, газ)
- Горячий душ в походе
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Анталии и обратно
- Медицинская страховка
- Расходы, не указанные в программе (кафе, сувениры, прогулки на катере, форс-мажор)
- Обед в 1-й и 7-й дни тура
- Личное снаряжение