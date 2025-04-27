Снаряжение:

• Рюкзак 60-80 л

• Накидка на рюкзак от дождя

• Коврик туристический

• Спальный мешок, комфорт +5

• Треккинговые палки

• Сидушка на резинке

• Фонарь налобный + комплект запасных батареек

Одежда и обувь:

• Кроссовки треккинговые

• Сандалии спортивные или сланцы

• Панама / кепка / бафф

• Дождевик

• Кофта флисовая

• Футболка либо рубашка с длинным рукавом

• 1-2 футболки

• Штаны ходовые легкие, шорты

• Носки 2-3 пары

• Нижнее бельё

Что ещё взять:

• Посуда (тарелка, кружка, ложка, нож – не керамические, спички в гермоупаковке)

• Средства личной гигиены

• Личная аптечка (при хронических заболеваниях)

• Очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет

• Крем от загара SPF 30-40

• Помада гигиеническая

• Индивидуальная бутылка для воды, либо питьевая система гидратор от 2,5 л

• Фотоаппарат, видеокамера

Документы:

• Действующий ЗАГРАНПАСПОРТ

• Полис страхования

• Деньги на дополнительные расходы

Проживание. В 3-4-местных палатках. При желании можно взять свою палатку и размещаться индивидуально.

Питание. Трёхразовое походное питание на маршруте (завтрак, обеденный перекус, ужин).

Питание в кафе и ресторанах (в Чиралы и во время внутренних переездов) оплачивается дополнительно.

Уровень сложности. Тур подойдёт любителям активного отдыха в хорошей физической форме, не имеющим серьёзных проблем со здоровьем. Вес рюкзака — от 15 до 18 кг. Продолжительность пеших переходов — от 10 до 20 км в день. Общий треккинг с рюкзаками — 96 км.

Дети. Без детей.

Виза. Не нужна для граждан РФ.