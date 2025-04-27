Мы преодолеем горы и каньоны, побываем в аутентичных турецких деревушках, отведаем плоды кактусов и инжир прямо с деревьев.
Будем любоваться побережьем Средиземного моря, поднимемся
Описание тура
Организационные детали
Этот список поможет вам собраться:
Снаряжение:
• Рюкзак 60-80 л
• Накидка на рюкзак от дождя
• Коврик туристический
• Спальный мешок, комфорт +5
• Треккинговые палки
• Сидушка на резинке
• Фонарь налобный + комплект запасных батареек
Одежда и обувь:
• Кроссовки треккинговые
• Сандалии спортивные или сланцы
• Панама / кепка / бафф
• Дождевик
• Кофта флисовая
• Футболка либо рубашка с длинным рукавом
• 1-2 футболки
• Штаны ходовые легкие, шорты
• Носки 2-3 пары
• Нижнее бельё
Что ещё взять:
• Посуда (тарелка, кружка, ложка, нож – не керамические, спички в гермоупаковке)
• Средства личной гигиены
• Личная аптечка (при хронических заболеваниях)
• Очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет
• Крем от загара SPF 30-40
• Помада гигиеническая
• Индивидуальная бутылка для воды, либо питьевая система гидратор от 2,5 л
• Фотоаппарат, видеокамера
Документы:
• Действующий ЗАГРАНПАСПОРТ
• Полис страхования
• Деньги на дополнительные расходы
Проживание. В 3-4-местных палатках. При желании можно взять свою палатку и размещаться индивидуально.
Питание. Трёхразовое походное питание на маршруте (завтрак, обеденный перекус, ужин).
Питание в кафе и ресторанах (в Чиралы и во время внутренних переездов) оплачивается дополнительно.
Уровень сложности. Тур подойдёт любителям активного отдыха в хорошей физической форме, не имеющим серьёзных проблем со здоровьем. Вес рюкзака — от 15 до 18 кг. Продолжительность пеших переходов — от 10 до 20 км в день. Общий треккинг с рюкзаками — 96 км.
Дети. Без детей.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Программа тура по дням
Встреча, переезд до каньона Гёйнюк, установка лагеря, прогулка по каньону
Встречаемся в аэропорту Антальи, здесь же можно будет обменять валюту на турецкие лиры для карманных расходов на маршруте. Затем проедем 40 км до каньона Гёйнюк с остановками на обед и на пляже для первого купания в тёплом Средиземном море.
По прибытии разобьём лагерь на поляне у ручья. Распределим продукты питания и групповое снаряжение и прогуляемся по каньону. Вечером приготовим ужин и познакомимся друг с другом поближе.
Всего за день пройдём пешком 4 км с рюкзаками, 4 км налегке, проедем на авто 40 км.
Переход от каньона Гёйнюк до Гёзлеме
Встанем на рассвете, соберём лагерь и отправимся в путь. Наберём высоту, чтобы обойти неприступную часть каньона, а затем спустимся к реке, протекающей по его дну. На ночь остановимся в кемпинге у реки.
Набор высоты 1100 м, спуск 500 м, всего пройдём пешком 14 км.
Переход до посёлка Гёдельме
В этот день мы дойдём до посёлка Гёдельме. По пути полюбуемся гранатовыми и апельсиновыми садами, отведаем сочные плоды с инжирных деревьев. В посёлке осмотрим развалины древней генуэзской крепости и платаны, возраст которых около 2000 лет. За селением разобьём лагерь и переночуем.
Набор высоты 410 м, спуск 410 м, всего пройдём пешком 12 км.
Поход до седловины горы Тахталы
Сегодня отправимся к горе Тахталы. Будем идти через кедровый лес, постепенно набирая высоту, и выйдем на седловину горы. Отдохнув и сделав запасы воды, поднимемся ещё выше и разобьём лагерь. После ужина можно прогуляться по окрестностям: отсюда открывается чарующая панорама горных хребтов. Спать в этот день ляжем пораньше.
Набор высоты 970 м, спуск 80 м, всего пройдём пешком 14 км.
Подъём на Тахталы, встреча рассвета, переход до посёлка Улупынар
Встанем ещё затемно и, взяв фонарики, выдвинемся по тропе на высшую точку нашего маршрута — вершину горы Тахталы высотой 2366 метров над уровнем моря. Там встретим рассвет, любуясь, как прямо из моря солнце поднимается всё выше и выше — потрясающее зрелище! После спустимся, позавтракаем и направимся, уже сбрасывая высоту, в сторону посёлка Улупынар.
Максимальный набор высоты 780 м, максимальный спуск 1350. Всего пройдём пешком: налегке 11 км, с рюкзаками 13 км.
Гора Янарташ, пляж Чиралы
Сегодня мы выйдем к морю! По пути вас ждёт местная достопримечательность — гора Янарташ. Здесь из горной породы непрерывно высвобождается газ, воспламеняется, и наружу вырываются языки пламени, на которых даже можно что-то приготовить или пожарить хлеб. Тут также находятся руины древнегреческого храма, которые мы сможем посетить.
Во второй половине дня спустимся в посёлок Чиралы с одноимённым пляжем, одним из красивейших в Турции. Пляж ещё известен тем, что на нём откладывают яйца морские черепахи каретта-каретта.
Мы остановимся в палаточном кемпинге с летним душем, пресной водой и wi-fi. Вечером останется время, чтобы поплавать в море и погреться под закатными лучами. А с наступлением темноты желающие могут снова сходить к горящей горе — в темноте вид тут особенно завораживающий.
Набор высоты 80 м, спуск 600 м, всего пройдём пешком 13 км.
Город Олимпос, свободное время
В этот день прогуляемся по окрестностям. Увидим развалины античного города Олимпос. Осмотрим старое русло реки, остатки крепостных стен, заросшие зеленью, колоннаду, руины небольшого театра — очень живописное место с неповторимой атмосферой.
После обеда можно поплавать в море или ещё погулять по живописному пляжу. Вечером будет возможность поужинать в одном из многочисленных ресторанчиков на берегу (за доплату). Здесь изумительно готовят рыбу!
Всего пройдём пешком 4 км.
Переезд в Адрасан, переход до Пиратской бухты
Снова встанем на рассвете и переедем в Адрасан с живописной одноимённой бухтой. Отсюда продолжим наш путь по Ликийской тропе — отправимся к мысу Гелидония, где находится ещё недавно действующий маяк. Затем спустимся к Пиратской бухте и встанем на ночёвку.
Набор высоты 900 м, спуск 890 м, пешком пройдём 18 км, проедем на машине 30 км.
Переход до пляжа, отдых, возвращение в Анталью
Утром совершим небольшой переход до пляжа вблизи Мавикента. По прибытии будет время, чтобы искупаться и позагорать, а затем мы поедем обратно в Анталью. Завершение тура.
Набор высоты 60 м, спуск 60 м, пешком пройдём 4 км, на машине проедем 100 км.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$550
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (палатки)
- Трёхразовое походное питание на маршруте
- Трансферы Анталья - Гейнюк, Мавикент - Анталья
- Инструкторское сопровождение
- Аренда группового снаряжения (палатки, костровое и газовое оборудование, газовые баллоны)
- Входные билеты на экскурсионные объекты по программе
- Групповая аптечка, средства связи и навигации
- Консультации по подбору одежды, покупке билетов
- Фирменный бафф
Что не входит в цену
- Билеты на самолёт до Антальи и обратно
- Питание в кафе и ресторанах (в Чиралы и во время внутренних переездов)
- Такси Чиралы - Адрасан
- Прокат трекинговых палок - можно взять у нас за 2000 ₽ на весь тур
- Медицинская страховка